Los planes de España y Europa para acabar con los vehículos de gasolina y diésel

El objetivo parece claro: eliminar los coches de combustión. Lo que no sabemos es si será cuestión de unos pocos años o todavía aguantarán varias décadas. El coche eléctrico tiene cada vez un rol más importante entre los planes de los fabricantes del motor y tanto los coches de gasolina como diésel están siendo apartados, en algunos casos de manera decidida y en otros de forma más tímida.

Estos son los planes de España y la Unión Europea para poner fin a los coches de gasolina y diésel. Una estrategia que por el momento no pasa por una prohibición directa, pero sí pone serios límites. Unas restricciones que tienen por objetivo acelerar la transición al coche eléctrico y hacer que a medio y largo plazo, los coches de combustión desaparezcan. Este es el calendario y los planes anunciados para una mercado tan complejo como necesitado de cambios.

Europa no ha anunciado todavía una prohibición estricta de los coches de combustión, pero sí tiene un plan que a la práctica supone la eliminación de este tipo de vehículos. La Unión Europea establece un límite con una media general de emisiones de CO₂ de 95g/km para las ventas de los fabricantes, con un ligero incremento para los coches más pesados.

En 2020, los objetivos de emisiones se aplicaban a los vehículos nuevos con menos emisiones del 95% de cada fabricante. A partir de este 2021, las emisiones medias de todos los coches de nueva matriculación deben estar por debajo de este objetivo o enfrentarse a una multa de 95 euros por cada g/km excedido. ¿Cómo se traslada esto a los coches de combustión? En unos límites que difícilmente pueden cumplir.

Cumplir con el actual objetivo de los 95 g/km se antoja casi imposible si solo se venden coches de combustión. Pero al tratarse de una media de emisiones, los coche eléctricos ayudan a bajarla. Para hacernos una idea, en un coche de gasolina este límite supone un consumo medio de 4,1 l/100km y en un coche diésel, en unos 3,5 l/100km. Cifras muy alejadas de los mejores coches de combustión y difíciles de conseguir sin ayuda de algún tipo de electrificación.

El actual límite ha llevado a que muchos fabricantes aceleren sus planes hacia el eléctrico para no enfrentarse a multas, pero no queda ahí. En junio de 2021, la Comisión Europea presentará sus nuevos límites de emisiones de CO₂, lo que dejará todavía menos margen para la venta de coches de gasolina y diésel.

A partir de junio de 2021, la Comisión revisará la legislación sobre las emisiones de CO₂ para coches y furgonetas de cara a presentar los límites que los fabricantes deberán cumplir a partir de 2025. No sería de extrañar, que a partir de esta fecha la venta de coches diésel y de gasolina sufriera otro importante revés.

El plan incluye 50 propuestas con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes un 55% en 2030, según ha explicado la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pasando del 40% al 55%, de aquí a 2030.

To become the 1st climate-neutral continent, we're proposing to increase the 2030 target for emission reduction to at least 55%. I recognise this is too much for some & not enough for others. But our economy & industry can manage this. And they want it, too.