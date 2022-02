El coche medio europeo tiene ya doce años. Y es un problema para llegar a los objetivos de emisiones y seguridad

La transición energética al vehículo eléctrico y la reducción de las víctimas en carretera son los dos grandes proyectos que la Unión Europea tiene sobre la mesa. Pero ambos chocan de lleno con la realidad del parque móvil europeo: vehículos más viejos y con grandes dificultades para dejar atrás las emisiones contaminantes.

Los objetivos. La Unión Europea ya multa a todos los fabricantes que superen de media los 95 gr/km de CO2 en las ventas de sus coches. Estas multas millonarias quieren obligar a que sean las propias compañías las que dejen atrás los vehículos de combustión, aumentando la demanda de eléctricos (que suman doble a la hora de hacer estos cálculos) y desincentivando la producción de vehículos diésel y gasolina.

Esta no es la única medida sobre la mesa. Tras la decisión de Suiza de eliminar las ayudas a los híbridos enchufables, la Comisión Europea está estudiando un nuevo protocolo para analizar las emisiones de estos vehículos y obtener datos más realistas. Con la futura normativa de emisiones Euro 7 se quiere impulsar una total electrificación del parque móvil y el proyecto Vision Cero quiere eliminar los muertos en carretera. Unos objetivos para los que el parque móvil tiene que rejuvenecerse.

