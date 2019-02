El primer capítulo de la erradicación de los coches de combustión en España empieza hoy en Baleares

Suenan los tambores de guerra en Palma de Mallorca. Si todo va según lo previsto, Baleares aprobará hoy su ley autonómica contra el cambio climático. Se trata de un texto tan polémico que no sólo ha enfadado a la patronal de los fabricantes de coches, sino que ha motivado una advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

No tanto por el contenido de la propuesta (que implanta medidas sobre las que hemos oído hablar desde hace mucho tiempo), sino porque se considera la primera gran batalla para erradicar los motores de combustión en el territorio español. Con la Ley de Cambio Climático del Gobierno de Sánchez a punto de presentarse, la ley balear es un banco de pruebas para ver la reacción social, jurídica y empresarial a algunas de sus medidas estrellas.

¿Se puede descarbonizar Baleares?

¿Qué dice la ley balear? La ley se enmarca en el compromiso europeo por descarbonizar totalmente la energía para 2050. Por ello, quiere que, en 2030, el 35% de las energías sean renovables, se reduzca un 23% el consumo energético y bajen un 40% las emisiones.

El plan es muy ambicioso porque, para conseguirlo, el sistema de las Islas deberán afrontar el cierre de varias centrales térmicas. Cuatro módulos de Es Muterar siguen quemando hulla a día de hoy y, aunque el cierre de los dos primeros ya está en marcha, al resto de la central le quedan años de vida. Y Menorca,aunque la transición de la Central de Maó hacia el gas parece que está en marcha, sigue usando gasóleo para iluminar la isla.

Es decir, el mix energético de Baleares está aún muy lejos de poder acabar con las emisiones en estos momentos. La capacidad del Gobierno de las Islas para hacer la transición es lo más problemático. Sin embargo, no está siendo lo más polémico: lo más polémico es el calendario para eliminar los coches de combustión y sustituirlos por eléctricos.

¿Qué pasa con los coches? A partir de 2025, según el todavía proyecto de ley, no podrán circular coches diésel nuevos. Solo lo podrán hacer los que ya estén registrados en las islas. De esta forma, la medida no afectaría a los coches de los residentes que podrían seguir usándose hasta el fin de la vida útil. Pero sí a los de los turistas que viajasen con su coche.

Críticas de los fabricantes. La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones ya ha anunciado una denuncia ante la Comisión Europea al Gobierno de las islas porque, a su juicio, las medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”. Además, según la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda), “se demoniza este tipo de coche sin ningún fundamento técnico, porque los nuevos modelos son incluso menos contaminantes que los coches de gasolina y en emisión de partículas van a la par".

¿Qué dice Competencia? En principio, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no tendría por qué emitir ninguna opinión al tratarse de una ley fuera de su ámbito. Sin embargo, el presidente de la CNMC ha escrito al Parlamento balear para advertirle de que la Ley “parece no ajustarse a los principios de buena regulación” y proponer “medidas menos gravosas” como peajes, limitaciones geográficas o regulaciones horarias.

Frente a esto, el Gobierno balear insiste en que ellos no están prohibiendo su matriculación y venta (para lo que no tienen competencias), sino que están restringiendo su uso en virtud de otras competencias que sí tienen: sanidad y medio ambiente. No ven conflicto alguno en términos de regulación del mercado.

El futuro de la descarbonización Si como parece, la ley se termina aprobando hoy, serán los tribunales los que estudien quién lleva razón. Por eso, este conflicto es importante: porque la ley balear se aprueba a la espera de que el Gobierno impulse la Ley nacional contra el Cambio Climático. Una ley que, según declaraciones previas del ministerio, implementará medidas similares, como muy tarde, en 2040.