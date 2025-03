'Estado eléctrico' es una película floja, pero la culpa no es de Netflix: los Russo no aciertan desde que salieron de Marvel

Es la película más cara de la historia de Netflix, con 320 millones de dólares de presupuesto, y también una de las que peores críticas está recibiendo. Se la acusa de ser anodina, lenta y no muy brillante en lo visual, lo cual es toda una sorpresa viniendo de los hermanos Russo, firmantes de las aclamadísimas 'Infinity War' y 'Endgame' de Marvel. ¿O no es tan raro? ¿Por qué los Russo no son capaces de encontrar un espacio seguro fuera del paraguas de Disney?

Críticas devastadoras. En el momento de escribir estas líneas, 'Electric State' tiene en Rotten Tomatoes un 19% de la crítica (un 11% si solo consideramos a los críticos que la web otorga más credibilidad). Su nota del público es algo más elevada, un 69%, motivada a medias por dos fenómenos esperables: la reacción anti-crítica establecida y el activismo pro-Marvel (un fenómeno comparable sucedió con 'Rebel Moon' de Zack Snyder). Todo apunta a que quedará lejos de una puntuación brillantísima, rimando con impresiones de la crítica como "despilfarro de 320 millones", "completo suplicio" y "destrozo de la obra previa".

Pero... ¿es tan mala? Dejando aparte su absoluto desperdicio del soberbio libro de Simon Stålenhag, banalizando la cuidadosa atmósfera que su autor planteaba y convirtiendo un drama retrofuturista contemplativo en una comedia de acción al uso, uno de los problemas principales de 'Estado eléctrico' es que no luce en absoluto sus 320 millones de dólares. Pese a su reparto de estrellas, pese a sus competentes efectos especiales, no hay espectáculo, no hay el más mínimo sentido de la maravilla, solo hay un guión ilustrado de forma competente, pero sin grandes alardes. Asombra que sea una película tan cara.

Russo: culpables. Y eso se le puede achacar, por supuesto, al rodillo igualador de Netflix, que hace que todas las películas luzcan iguales al obligar a sus directores, entre otras cosas, a usar las mismas cámaras. También a la obsesión de Netflix por imitar a Disney en un área que se le da especialmente bien a la Casa del Ratón: hacer películas rellenando hojas de Excel. Aquí el reparto parece la solución de una ecuación matemática, más que un plantel de actores: la primera gran estrella de la generación Netflix, más el gracioso oficial -pero inofensivo- del cine mainstream actual, más un plantel de voces de doblaje y actores secundarios de prestigio/fama/premios recientes. El resultado es tan brillante como hueco.

Mala suerte fuera de Marvel. Está sobradamente documentada la mala suerte que los Russo han tenido fuera de Marvel. La productora de los hermano arrancó con buena fortuna después de 'Endgame' produciendo un éxito para Netflix, 'Tyler Rake' -el único que han tenido fuera de Disney junto con el también mediano imopacto de 'El agente invisible'-. Pero tras eso, 'Citadel' en Prime Video fue la serie más cara de la historia y un desastre de audiencias, lo que sin duda reverbera con inquietantes ecos en 'Estado eléctrico'. El regreso de los Russo a Marvel, un poco con el rabo entre las piernas, para hacer las próximas películas de los Vengadores, certifica lo irregular de su aventura fuera de Disney.

Por qué tanto tropiezo. Detrás de este rosario de decepciones se encuentra, entre otras cosas, la absoluta falta de ambición creativa de los Russo, que venían demostrando ya desde los tiempos de Marvel: sus películas son ambiciosos y efectivos productos concebidos de forma milimétrica en despachos, no obras de autor. Desde ese punto de vista, películas como 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura', 'Iron Man 3' o 'Guardianes de la Galaxia' tendrán sus más y sus menos en términos de calidad, pero hay personalidades definidas detrás de ellas, imponiendo una serie de decisiones y criterios. Hasta nuevo aviso, todavía tenemos que encontrar eso en las películas de los Russo.

