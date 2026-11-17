Seguro que alguna vez te ha pasado que has ido a la mesita de noche, al escritorio o a la encimera de la cocina y te encuentras con el clásico problema de tener un solo enchufe de pared y tres o cuatro dispositivos pidiendo carga al mismo tiempo (el móvil, los auriculares, la tablet, etc.). Las regletas grandes suelen ser aparatosas y afean las estancias, pero Leroy Merlin cuenta en su catálogo con una alternativa mucho más limpia y práctica. Se trata del enchufe BYIMTEK FlexiSocket, que puedes comprar por 18,99 euros.

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De un enchufe convencional a un centro de carga múltiple en un sencillo paso

Lo que hace interesante a este accesorio frente a un ladrón de enchufes tradicional es su enfoque híbrido y versátil. En lugar de limitarse a ofrecer más huecos para enchufes de tipo Schuko (el de toda la vida), integra de forma compacta múltiples opciones de alimentación en un solo bloque.

Concretamente, ofrece triple capacidad de conexión, ya que permite conectar un dispositivo de corriente tradicional mediante su enchufe frontal Schuko, mientras que aprovecha su frontal y laterales para sumar conexiones de nueva generación.

Incorpora puertos USB-A y USB-C preparados para ofrecer potencias de carga rápida (entre 18 y 20 W según la combinación de uso), permitiendo alimentar directamente smartphones, libros electrónicos o baterías portátiles sin necesidad de usar sus adaptadores de corriente de pared.

⚡ EN RESUMEN: enchufe BYIMTEK FlexiSocket ✅ LO MEJOR Versatilidad 3 en 1: combina enchufe tradicional Schuko con puertos USB-A y USB-C de carga rápida en un espacio mínimo.

combina enchufe tradicional Schuko con puertos USB-A y USB-C de carga rápida en un espacio mínimo. Adiós a los cargadores de pared: te permite conectar directamente los cables USB de tus dispositivos, liberando espacio y evitando tronos de adaptadores gigantescos. ❌ LO PEOR No sustituye a una regleta múltiple... Si necesitas conectar cuatro aparatos de gran consumo simultáneamente (como una televisión, una consola, una lámpara y un ordenador), seguirás necesitando una regleta tradicional.

Si necesitas conectar cuatro aparatos de gran consumo simultáneamente (como una televisión, una consola, una lámpara y un ordenador), seguirás necesitando una regleta tradicional. Potencia USB compartida... Al conectar varios dispositivos a la vez a los puertos USB, la velocidad de carga rápida puede repartirse entre ellos. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes la mesita de noche, el escritorio o la cocina colapsados de cargadores y necesitas conectar una lámpara y a la vez cargar el móvil mediante USB sin usar cubos adicionales, y buscas una solución ordenada y económica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas regletas con protección profesional contra picos de tensión muy elevados para equipos informáticos delicados, o si requieres una gran cantidad de enchufes tradicionales en un mismo punto, la mejor opción seguirá siendo una regleta de 4 o 6 tomas).

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Imágenes | Webedia y FlexiSocket

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