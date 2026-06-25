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Siete años de actualizaciones por poco más de 400 euros: el Pixel 10a marca hoy nuevo precio mínimo histórico

El más barato de los Pixel 10 es un móvil que cuenta con buena autonomía y una cámara principal que logra muy buenos resultados

Google Pixel 10a oferta Prime Day
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Juan Lorente

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Este Prime Day nos está dejando muy buenas ofertas en móviles. Hace un par de días, de hecho, os traíamos el Google Pixel 10, que está ahora mismo marcando un nuevo precio mínimo histórico. ¿Y si quieres gastar un poco menos? Entonces, se presenta una alternativa muy interesante en forma de Google Pixel 10a: está rebajado hasta los 435 euros.

Google Pixel 10a - 7 años de Nuevas actualizaciones y Funciones, más de 30 Horas de batería, Asistente de Cámara, Gemini Live, Seguridad de Pixel - Frambuesa, 128GB

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Hoy en Amazon — 435,00 PcComponentes — 448,99 MediaMarkt — 449,00
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Un móvil de gama media con siete años de actualizaciones

Google Pixel 10a

Estamos ante el nuevo precio mínimo histórico para este móvil de Google en Amazon, tanto en este color frambuesa como en los colores gris niebla y lavanda. Es el más económico de la familia Google Pixel 10 y esta oferta lo coloca como una opción muy interesante si buscas un móvil Android que sea longevo y que cueste en torno a los 400 o 450 euros.

Decimos lo de longevo porque llegó este mismo año con siete años de actualizaciones garantizadas, algo que implica que recibiremos tanto actualizaciones de Android como de seguridad durante mucho tiempo. Además, cuenta con 8 GB de memoria RAM y un chip Tensor G4, el mismo que montaban los Google Pixel 9 y que, pese a no ser el más potente, ofrece un buen rendimiento.

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Otro punto interesante de este móvil es que es bastante compacto, ideal si no quieres un teléfono armatoste. Cuenta con pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz y una batería de 5.100 mAh que ofrece en torno a las dos jornadas completas de autonomía. Además, su sistema de doble cámara ofrece resultados muy buenos, de lo mejor que podemos encontrar en este rango de precios (especialmente, en lo que respecta a su cámara principal).

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 10a

 LO MEJOR

  • Siete años de actualizaciones: Es de los pocos móviles que vamos a encontrar en este rango de precio con tantos años de actualizaciones.
  • Buen nivel fotográfico: No está al nivel del resto de los Pixel 10, pero ofrece un gran resultado a la hora de hacer fotos.

❌ LO PEOR

  • Ay, los 128 GB: Esta versión solo tiene 128 GB de almacenamiento, algo justito si tenemos en cuenta que muchos móviles ya parten de los 256 GB.
  • No es el móvil más potente: Su procesador, que ya montaba la generación anterior de Google Pixel, se queda lejos de alternativas de Qualcomm o MediaTek.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android que haga buenas fotografías y que se vaya a actualizar durante un montón de años.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un Google Pixel relativamente reciente (como un Pixel 8 o un Pixel 9) o quieres un móvil con más almacenamiento.
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