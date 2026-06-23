El Google Pixel 10 marca nuevo precio mínimo histórico en Amazon y ya es uno de los chollos de este Prime Day

El Prime Day ya está aquí y ha dado un pistoletazo de salida con un montón de ofertas interesantes. Para aprovechar casi todas ellas, hay que ser usuario de Amazon Prime (o usar la prueba gratuita disponible), pero hay excepciones. Una de las más potentes la tenemos de la mano de este Google Pixel 10: cae hasta los 549 euros, su nuevo mínimo histórico.

Google Pixel 10 - Smartphone Android Libre con Gemini, cámara Trasera Triple Avanzada, batería de más de 24 Horas y Pantalla Actua de 6,3" - Obsidiana, 128GB PVP en Amazon — 549,00 € MediaMarkt — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Uno de los mejores teléfonos compactos del mercado

Como decimos, se trata del precio más bajo de este teléfono de Google. Es cierto que se trata de la versión con 128 GB, pero también tenemos rebajada la versión de 256 GB de almacenamiento hasta los 649 euros. Este último precio no es mínimo histórico, pero casi, puesto que estaba situado en los 636,88 euros.

¿Qué ofrece el Pixel 10 de Google? Es un teléfono muy recomendable si buscas una experiencia Android pura y te gustan los teléfonos compactos. Cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz y 3.000 nits de brillo pico que se ve a muy buen nivel y un chip Tensor G5 que, pese a no llegar al nivel de otros procesadores top como el Snapdragon 8 Elite Gen 5, ofrece un rendimiento notable.

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Un punto donde destaca este Pixel 10 es a nivel fotográfico. Cuenta con una configuración de tres cámaras, a lo que hay que sumarle un gran procesado de las imágenes gracias a la IA, logrando así buenos resultados incluso en escenas nocturnas. Además, tiene siete años de actualizaciones garantizadas y 12 GB de RAM, lo que hará que tengamos un teléfono muy longevo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Estamos ante el mejor momento para hacernos con este teléfono compacto de Google.

Estamos ante el mejor momento para hacernos con este teléfono compacto de Google. Siete años de actualizaciones: Tener tantos años de actualizaciones hace que podamos estirar la vida útil del dispositivo.

Tener tantos años de actualizaciones hace que podamos estirar la vida útil del dispositivo. Gran nivel fotográfico: Tanto por sensores como por el procesado de imagen, el Pixel 10 es una opción muy interesante si te gusta la fotografía. ❌ LO PEOR Solo 128 GB de almacenamiento: Es una capacidad justita si eres de los que hacen muchas fotos o vídeos.

Es una capacidad justita si eres de los que hacen muchas fotos o vídeos. La capacidad de la batería: Su tamaño compacto hace que monte una batería de 4.970 mAh, lejos de lo que ya estamos viendo en móviles chinos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una gran experiencia fotográfica por menos de 550 euros y quieres que tu móvil te dure muchísimos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres de los que quiere el mejor rendimiento posible en su móvil o buscas un teléfono con autonomía para dos o más jornadas.

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