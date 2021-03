Semana Santa en casa: 18 propuestas y proyectos tecnológicos para hacer en vacaciones

La Semana Santa es una fecha habitual para escapadas... pero no será este año, ya sea por cierres perimetrales y otras restricciones en la mayoría de CCAA o por precaución. Así que en Xataka te proponemos una serie de planes alternativos para quedarte en casa y aprovechar las vacaciones. Algunos son lúdicos y otros no tanto, pero a la larga son necesarios. Bienvenidos a nuestra de semana santa "tecnológica" con propuestas y proyectos para pasar las vacaciones en casa.

Haz una copia de seguridad

...y es este es el mejor ejemplo. Hacer copias de seguridad es un poco como cambiar la ropa de invierno y verano del armario: necesario pero da una pereza tremenda. En Xataka te hemos explicado paso a paso cómo hacer una copia de seguridad en Windows 10 y también cómo funcionan en Mac. Teniendo en cuenta lo que usamos otros dispositivos como tablets y smartphones, considera asimismo hacer un backup de tu móvil.

Es una magnífica idea hacer nuestras copias de seguridad en un disco duro externo preparado para tal fin. Este disco duro de sobremesa Western Digital My Book de 14 TB cuenta con copia de seguridad automática con software específico y es compatible con Time Machine, cuenta con protección con contraseña y más herramientas. Con puerto USB 3.0.

Western Digital My Book Disco Duro Externo de Sobremesa de 14 TB, 3.5", USB 3.0, Negro Hoy en Amazon por 263,99€ PVP en PcComponentes 316€

Limpia el ordenador

Estos días también pueden ser buen momento para abrir el ordenador y realizarle un mantenimiento. Puede ser una simple limpieza, pero también puedes aprovechar para ampliar la memoria RAM o cambiar el disco duro por un rápido SSD, por ejemplo por este SSD Crucial BX500 de 480 GB (40 euros).

Entre los elementos necesarios para una buena limpieza de tu ordenador necesitarás un kit de destornilladores de precisión (8,26 euros), un spray de aire comprimido(8,26 euros) y pasta térmica (6,48 euros). iFixit, conocidos por "destripar" los gadgets que salen al mercado, cuenta con kits específicos bastante completos como este iFixit Pro Tech Toolkit, que vendrá genial a la gente más manitas.

iFixit Pro Tech Toolkit, Juego de Herramientas con 64 puntas de precisión (4 mm) y mango destornillador para reparar moviles, consolas, ordenadores Hoy en Amazon por 69,99€

Aprovecha para formarte

Profundizar en ese lenguaje de programación que tanto te llama pero que nunca has tenido tiempo, actualizarte, picar de áreas de conocimiento que te interesan... en internet hay un montón de cursos online gratis y esta semana santa puedes aprovechar para aprender.

En Coursera tienes algunos como 'Building Arduino robots and devices' para montar tus dispositivos con Arduino o 'Android App Development' para aprender a hacer apps.

En Udemy hay una buena colección de cursos como 'Masterclass Arduino, Electrónica y Programación desde cero' por 12,99 euros o este de 'Curso Completo de Linux' (12,99 euros), ambos para usuarios básicos.

En Doméstika también hay ofertas interesantes en cursos tecnológicos (o de otras áreas) como este de 'Introducción al diseño UX' o 'Creación de una web profesional con WordPress'.

Aunque en las anteriores plataformas hay cursos de diferentes disciplinas de conocimiento, en Google están centrados en Marketing online, desarrollo profesional y datos y tecnología, algunos de ellos con certificaciones. Quien sabe, quizás puede ser el comienzo de una nueva trayectoria profesional.

Monta una impresora 3D

Una impresora 3D promete horas y horas de experimentación: para pillarle el truco y conocer sus limitaciones, para llevar a cabo cientos de proyectos que puedes crear tú mismo con herramientas como TinkerCad o buscar en webs de referencia como Thingiverse...

Pero todo comienza comprando una impresora 3D y, en algunos casos, con el proceso de ensamblarla. Y es que una impresora sin montar suele ser más asequible y nos prepara para conocer cómo funciona y qué puede fallar (tarde o temprano, fallará)

La Creality Ender 3 (198 euros) es una buena candidata para principiantes. Viene premontada, por lo que en un par de horas la puedes tener en marcha, y cuenta con una gran comunidad de usuarios que hablan y experimentan con ella. Es compacta pero pese a ello ofrece un volumen de impresión aceptable y con calidad de impresión decente.

Impresora 3D Creality Ender 3 con formato de código abierto asequible y excelente calidad de impresión, reanudación de impresión, gran volumen de impresora Hoy en Amazon por 196,00€

Aprende Scratch y Python con Raspberry Pi 400

Dentro de las plataformas mencionadas más arriba tienes opciones de sobra para aprender Scratch y Python, pero con el Raspberry Pi 400 (105 euros) tendrás además un ordenador de lo más compacto y simpático para trastear.

Este kit incluye el ordenador (el teclado con la Raspberry Pi en su interior), la alimentación, el cable micro HDMI a HDMI (1m), el ratón oficiales Raspberry Pi, una tarjeta microSD 16GB con Raspberry Pi OS preinstalado y un guía del usuario en español. Sirve para navegar por Internet, crear y editar documentos, mirar vídeos y también aprender a programar con el entorno de trabajo digital de la Raspberry Pi OS.

Haz tu altavoz Amazon Echo con Alexa y Raspberry Pi

Este proyecto DIY auna dos áreas de lo más interesantes: el potencial de Alexa como asistente de voz y Raspberry Pi. Aunque Amazon publicó una guía muy detallada para llevar a cabo este "Amazon Echo de andar por casa" (con ciertas limitaciones), desde LifeHacker explican otro método más sencillo que se vale de Alexa Pi (repositorio en GitHub).

Necesitarás una Raspberry Pi (te vale la Raspberry Pi 3 o incluso la 2, pero si vas a comprar una, por versatilidad y posibilidades mejor irse a una Raspberry Pi 4 de 4GB (63 euros)), y un micrófono USB, además de una tarjeta microSD de la menos 8GB (5,28 euros), una fuente de alimentación y un altavoz, además de un cable ethernet. También puedes optar por un kit para comprar placa, alimentación y cable de una sola vez.

Raspberry Pi 4 Computer Official Premium Kit with MicroSD 32GB S.O. preloaded (4GB RAM, White) Hoy en Amazon por 109,00€

Monta tu propia nube

El adiós al almacenamiento ilimitado de Google Fotos ha provocado que muchos usuarios se busquen la vida con otras alternativas o que directamente se planteen crear su propia nube.

En Xataka Basics os hemos contado cómo hacerlo paso a paso. La mejor opción es optar por un servidor NAS.

Un modelo muy interesante de gama de entrada es el Synology DS120J. Destaca por su software, tanto por posibilidades como por lo intuitivo que resulta. Fácil de integrar con dispositivos móviles, te sirve también para copias de seguridad, compatible con Android/iOS o Windows/Mac. Hasta 16TB.

Otra buena opción es el WD My Cloud EX2 Ultra, un NAS con alto rendimiento con un software muy cuidado y completo que admite varias opciones de Raid. Para copias de seguridad, nubes y con Plex como servidor multimedia.

Monta tu Arcade

Pero no todo va a ser trabajar y hacer cosas de provecho. Con Pimoroni Picade (85 euros) te proponemos un dos en uno: por un lado un interesante proyecto DIY para montar tu propia Arcade y por otro, cuando la termines, la satisfacción de poder emular la experiencia gaming de antaño con títulos de hace décadas.

Este kit tiene como base una Raspberry Pi y no incluye pantalla, de modo que has de conectarlo a una salida de imagen como tu TV, pero también los hay con panel integrado. Pero todo lo demás está incluido: mandos y botones, circuitería, tarjeta SD, tablero, pegatinas...

Empieza con Arduino

Si te has planteado empezar con Arduino, un concepto que engloba la placa de circuito impreso, el lenguaje de programación y la comunidad que se aglutina a ella e incluso una ingente cantidad de proyectos, te proponemos hacerlo en condiciones con este Starter kit para principiantes (96 euros).

Es cierto que placas y kits más baratos, que no hay manual más completo que internet y que puedes comprar por separado los componentes, pero con este Starter Kit incluye libro en castellano oficial y cuenta con todo lo necesario para empezar desde cero.

Arduino starter kit para principiantes K030007 [manual en español] PVP en Amazon 96,68€

Estación meteorológica DIY

Puedes empezar de cero con Arduino de forma formal o lanzarte a la aventura de lo práctico con este kit DIT de InputMakers que sirve también como proyecto para adolescentes (desde 11 años).

Este proyecto combina robótica, electrónica y programación (compatible con IDE Arduino) para que en una tarde montes una estación meteorológica que mida temperatura y humedad. Viene con todo lo necesario y un enlace al manual.

InputMakers Kit de Robótica Estación Meteorológica Compatible con Arduino IDE con Manual Descargable en Español Hoy en Amazon por 22,99€

Domótica con Home Assistant

Hace unos meses os contábamos la historia de Laura y Marcos, una pareja que había automatizado su casa al completo con open source. Bajo el control del sistema de código libre Home Assistant, un montón de sensores e interruptores con Raspberry Pi, placas Sonoff y similares.

En este artículo te contamos cómo hacerlo con un hub propietario como el Philips Hue (50 euros) o el Vera Plus (160 euros), pero también es posible usar una Raspberry con HOOBS

Riego "inteligente"

Si tienes un jardín en casa, es buen momento para prepararlo para el verano automatizándolo, de modo que puedas controlarlo a distancia a través del móvil o incluso que se riegue solo si se dan las condiciones.

Una solución comercial muy atractiva es Gardena Smart (414 euros el kit de irrigación incluye sensor, hub y el controlador), que además dispone de complementos para diferentes formas de riego y sensores.

Pero también puedes liarte la manta a la cabeza con un proyecto DIY con Arduino por bastante menos dinero. Este pack de WayinTop incluye placa ATmega328, cuatro sensores de humedad, relés, bombas y cables para llevarlo a cabo.

WayinTop Sistema de Riego Automático DIY Kit para Arduino, Desarrollo Placa + 4 Canal 5V Relé + 4pcs Sensor de Humedad del Suelo + 4pcs Mini Bomba de Agua DC 3V 5V + 5M Tubería Agua PVC + Jumper Cable Hoy en Amazon por 37,99€

Montar un Ambilight

Una de las características más llamativas de los televisores Philips es la tecnología Ambilight, ese sistema de iluminación ubicado en la parte trasera que sirve para lograr una experiencia más envolvente, ya que cambia de color con el contenido.

Aunque es posible comprarlo por separado y montarlo en cualquier tele o monitor gracias al Philips Hue Play gradient lightstrip (179 euros) o con las Philips Hue Play (120 euros) (necesitarás la Hue Sync Box para sincronizar la luz con música, películas y videojuegos), te proponemos hacer un Ambilight tú mismo con Raspberry Pi.

El pack Lightberry está disponible para televisores hasta 70 pulgadas de diagonal y viene con todo lo necesario, pero en la actualidad es complicado encontrarlo.

Otra opción es comprar por separado una tira de LEDs, un conversor LED para conectar las luces a la Raspberry Pi, alimentador y elementos de fijación para todo.

La Raspberry Pi será el cerebro que lanzará la orden de cambiar de color en función del contenido. Para ello requeriremos una distribución de XBMC y un add-on para controlar la tira de LED como pueden ser Hyperion o Boblight. En el foro de Raspberry Pi tienes un tutorial muy completo para llevarlo a cabo.

Comienza a dibujar

Aunque no necesitas más que papel y lápiz/boli para empezar, con una tableta digitalizadora podrás dejar volar tu imaginación con software específico y la facilidad de poder modificar y trasladar tus creaciones a otros programas.

La XP-Pen Artist 12 Pro cuenta con pantalla táctil de 11,6" y lápiz con 8192 niveles de sensibilidad a la presión, además de una rueda de ajuste para mejorar la manejabilidad. Funciona con Windows y Mac y los principales programas de dibujo y retoque.

XP-PEN Artist 12 Pro - Tableta gráfica con pantalla táctil y lápiz, de 11,6 pulgadas, 1 dial rojo y función de inclinación de 60 grados PVP en FNAC 215€ Hoy en Amazon por 269,99€

La Wacom One Creative cuenta con una pantalla de 13,3" FHD con lápiz digital de gran precisión, con Windows 10 Pro y software creativo incluido.

Wacom One Creative Pen Display de 13.3" con Software Incluido para Esbozo y Dibujo en Pantalla, 1920 x 1080 Full HD, Colores Vivos y lápiz Digital preciso, óptima para Oficina en casa y e-Learning Hoy en Amazon por 379,99€ PVP en Media Markt 399€

Aprovecha para leer

Es buen momento asimismo para terminar esas lecturas que tenemos pendientes o para empezar un libro nuevo. En Xataka solemos ofrecerte nuestras recomendaciones, libros que nos gustan o incluso que nos han cambiado la vida con su lectura. Como van a ser unos cuantos días, te proponemos dos libros para que no te aburras:

El primero es 'Dune', todo un clásico de ciencia ficción que cuenta con nueva edición y que nos ha marcado tanto que ofrecemos 50 motivos para leerla. Misticismo, intrigas políticas y ecologismo en esta obra de culto sci-fi.

La segunda es 'Jerusalem' (57 euros). Dividido en tres tomos y centrado en la jugosa historia, la mítica y la real, de su ciudad natal, Northampton, el autor de Watchmen y V de Vendetta plantea una novela de tamaño ingente que algunos críticos han definido como "el Ulises de Alan Moore". Saltando de estilo en estilo (hay capítulos en verso, otros de tipo experimental y un fragmento escrito al estilo de una novela juvenil de detectives), con decenas de personajes y un arco temporal que abarca siglos de historia y mitos, Alan Moore no solo ha escrito su obra más extensa, sino también la más ambiciosa.

Juegos de mesa

Los juegos de mesa son una gran alternativa para pasar tiempo en casa (o en una casa rural, si las condiciones lo permiten), especialmente si hace malo. En Xataka te hemos recomendado bastantes juegos de mesa: desde los editores de Xataka en general hasta los más especializados. No obstante, aprovechando que probablemente tengas tiempo, te proponemos tres moderadamente largos.

Con unas partidas de duración media de dos horas, 'Castillos de Borgoña' es el más corto de nuestros juegos propuestos. Haz crecer tus dominios combinando azar y estrategia. En cada turno nos estableceremos en asentamientos, comerciaremos o pondremos a nuestros trabajadores en marcha. De dos a cuatro jugadores y catalogado como difícil

Ravensburger - The Castles of Burgundy Versión Española, Strategy Game, 14 Jugadores, Edad Recomendada 12+, 26925 Hoy en Amazon por 40,63€

Para amantes de los juegos de mesa que se atrevan con algo avanzado, 'Twilight Struggle: la Guerra Fría' os llevará a revivir momentos reales desde el final de la II Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Un juego para jugar en pareja y que fácilmente puede engancharte durante tres horas. Gran intensidad y rejugabilidad.

El universo lovecraftiano tiene una joya como esta: 'Eldritch Horror', un título que puede atraparte hasta ocho horas de juego y que admite de uno a ocho jugadores.

En 'Eldritch Horror' viajas por todo el mundo descubriendo ruinas secretas, dimensiones paralelas y te enfrentas a monstruos. Es un juego cooperativo en el todos ganan o pierden.

Fantasy Flight Games Eldritch Horror - Las montañas de la Locura, Juego de Mesa (Edge Entertainment EH03) PVP en Amazon 37,47€

Enchufa tu consola

Cuatro o cinco días de ocio son un bien preciado para quienes gustamos de jugar a videojuegos, ya que nos da margen para sumergirnos en ellos sin andar pendientes del reloj.

Si en el punto literario os hemos recomendado dos obras densas y largas, aquí no va a ser una excepción: no os vais a aburrir con estos juegos, que garantizan horas y horas de entretenimiento.

'Animal Crossing: New Horizons' (49 euros) fue el juego de mi confinamiento. De hecho hasta me compré una Switch para jugarlo... y fue una grandísima decisión. Me tuvo enganchada en las pequeñas misiones, la decoración y lo de buscar a Juliana los domingos por la mañana se convirtió en mi sustituto del padel. Lo mejor es que admite muchísima jugabilidad y que sirve hasta para los peques de la casa (3 años). Un must para rezagados

Tanto si tienes una Xbox One o PS4 como si eres de los afortunados que se ha hecho con una consola de última generación, decir 'Assassin's Creed' es sinónimo de juego que engancha y que asegura mucho tiempo frente a la pantalla para no aburrirse, justo lo que promete su última entrega inspirada en el mundo vikingo: 'Assassin's Creed Valhalla' (39 euros)

Haz un puzzle o maqueta

Aunque los míticos puzzles de chopocientas piezas con la catedral de turno son todo un clásico, os proponemos invertir vuestro ocio en kits de montajes en forma de maquetas y puzzles 3D.

Por ejemplo con esta mantis steampunk de metal que podrás montar con la ayuda de pinzas de precisión, alicates, cortadores, lupa y muchísima paciencia para terminar con un insecto del futuro con dimensiones de 10.70 x 5.80 x 6.20 cm. A partir de 14 años.

YUKM Mantis Mantis Mantis Puzzle Model Kit De Construcción, Kit De Modelo De Insecto De Rompecabezas De Metal 3D, Modelo Mecánico para Niños, Juguetes Educativos, Decoración De Escritorio PVP en Game World 49€ Hoy en Amazon por 98,61€

Para los fans más pacientes de 'Star Wars" la maqueta del Halcón Milenario en grado perfecto, o lo que es lo mismo: escala 1/72 y 680 piezas para reproducir la nave con alto nivel de detalle. Por 442 euros

