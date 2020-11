Adiós al almacenamiento gratuito ilimitado de Google Fotos: a partir de junio de 2021 tocará pagar al superar los 15 GB

Google acaba de anunciar que el plan de almacenamiento gratuito ilimitado de Google Fotos dice adiós. A partir de junio de 2021, todo lo que subamos a nuestra cuenta de Google contará como parte de los 15 GB gratuitos que Google da con una cuenta de Gmail. Al superarlos, pues, habrá que pagar.

La otra parte de la noticia es que todos los contenidos que subamos hasta entonces no contarán como parte de ese almacenamiento de los 15 GB. Es decir, que todos los contenidos que tenemos almacenados hasta ahora con la opción de 'Alta Calidad' seguirán estando disponibles para siempre en Google Fotos a través de nuestra cuenta de Google.

Según Google, el cambio en la política de almacenamiento ilimitado se ha dado "con el fin de dar la bienvenida a más recuerdos y construir Google Photos para el futuro". Además, afirman, "este cambio también nos permite seguir el ritmo de la creciente demanda de almacenamiento". No es el único cambio, los archivos de Google Drive también se ven afectados y la compañía avisa de que eliminará contenido de cuentas inactivas automáticamente.

Adiós a cinco años que han cambiado cómo gestionamos nuestras fotos

Google dio el pistoletazo de salida al almacenamiento ilimitado en la nube con Google+, pero no fue hasta 2015 cuando estrenó su actual plan ilimitado gratuito de 'Alta Calidad', cuya letra pequeña es que las fotos y vídeos se comprimían frente al plan de 'Calidad Original', cuyos contenidos sí ocupaban parte de la cuota de los 15 GB. A diferencia de Google+, Google Fotos ha permitido almacenar las imágenes con gran calidad pese a la compresión, pues su resolución máxima es de 16 megapixeles, algo que ha sido más que suficiente hasta hace poco en el mundo móvil. La resolución máxima en vídeo es de 1080p.

Desde entonces, todo cambió para millones de personas en iOS y en Android, que se han despreocupado totalmente de qué hacer con sus fotos, pues Google Fotos las ha gestionado de la forma más transparente y conveniente posible, con grandes añadidos de inteligencia artificial y con una búsqueda potentísima. Ejemplo de esto es que Google afirma que cada semana se suben más de 28.000 millones de fotos y vídeos al servicios.

Solamente hay un tipo de usuario al que esta medida no le afectará: el que tiene un Google Pixel desde el 1 hasta el 5. Las fotos que se suban en 'Alta calidad' desde esos dispositivos seguirán sin contar para los 15 GB, tras perder desde el Google Pixel 3 la capacidad de subir las fotos en 'Calidad original' y sin ocupar parte de la cuota.

Google ofrece una web que calcula cuánto tiempo nos queda sin pasar de los 15 GB al ritmo al que hacemos fotos y grabamos vídeos.

Google calcula que a partir del 1 de junio de 2021, más del 80% de las personas podrá seguir usando durante tres años su cuenta sin pagar, al no superar los 15 GB. Para otros muchos usuarios que ya tienen la cuenta casi llena de usarla para Gmail o Drive, esta medida de Google lo cambiará todo desde el día 1. La compañía asegura que hasta el momento de entrada en vigor del cambio, no habrá que tomar medidas. Para que cada usuario sepa para cuánto tiempo le dará el espacio disponible en su cuenta al tiro al que hace fotos, Google ha lanzado una web desde la que informa de esto, como vemos en la captura superior.

Estos son los planes de pago de Google One si pasas de los 15 GB

Por el momento, Google no ha anunciado que Google One, su servicio de almacenamiento en la nube para cuentas de Google (Gmail, Drive, etc) cambie los precios de sus distintos planes. Recordemos el coste mensual (o anual) que tienen y qué almacenamiento proporcionan a los usuarios que los contraten: