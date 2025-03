Los españoles somos cada vez más exigentes comprando móviles: es una oportunidad de oro para Samsung

Si ha habido una compañía que ha apostado por la IA por encima de sus rivales, esa es Samsung. El año pasado, con el lanzamiento de la familia Galaxy S24, la marca introducía por primera vez lo que consideraba un "AI Phone". Un teléfono cuyo foco, además de un hardware de primer nivel, era la IA.

No me convenció. Tras meses utilizando este dispositivo en el día a día, no lograba encontrarle el punto dulce. En cuanto analicé el Samsung Galaxy S25 Ultra supe que algo había cambiado. Lo de la IA no era algo pasajero, estaba tan solo dando sus pasos iniciales. Con One UI 7, todo funcionaba de una forma más madura. Tanto, que por primera vez tenía presente que el teléfono tenía esas funciones y que valía la pena usarlas.

He podido hablar sobre cuál es la visión de Samsung con la IA, cómo la están usando los consumidores en el mundo real, y cuál es la visión de futuro de la compañía con David Alonso, Head of Mobile Business Iberia en Samsung Electronics.

La IA en los Samsung Galaxy: la realidad del reclamo

En Samsung saben que no basta con tener un hardware de primera línea para vender teléfonos, hace falta diferenciarse. Aunque toda la gama alta está empezando a implementar IA, la compañía ha sido pionera. La pregunta de oro es clara: ¿cuántos usuarios la están utilizando y para qué?

David nos responde que, con el lanzamiento de los Galaxy S24 fue la primera vez que se incorporaban funcionalidades integradas de forma natural y pensadas para usar en el día a día. Respecto a cuántas personas las están usando, utilizan dos fuentes de datos: unos vienen de sus propios datos de uso y otros vienen derivados de un estudio de mercado en colaboración con Ipsos.

Según sus resultados, más del 60% de los usuarios de Samsung utilizan funciones de IA de manera recurrente (todas las semanas). Las dos más destacadas las tienen bien localizadas: Circle To Search y todo lo relativo a la cámara y edición de imágenes.

Un interesante punto de debate entre David y Xataka viene dado en si la inteligencia artificial es, realmente, el reclamo que promete ser. Los datos anuales de ventas nos muestran que la venta de smartphones sigue teniendo un crecimiento muy marginal, pese a que las consultoras apunten año tras año que, en algún momento, la IA será determinante para el boom de las ventas.

Aquí David lo tiene claro: la familia Galaxy S24 supuso a Samsung un incremento en ventas por encima del 20% respecto a los Galaxy S23, un dato significativo respecto a la situación del mercado. Sumando estas cifras de venta a sus datos de uso, su conclusión es que la IA es una realidad de venta para nuevos dispositivos.

"Un porcentaje muy, muy significativo de más de 50% de los usuarios realmente están diciendo que sí que aporta valor y que realmente está mejorando la experiencia de usuario".

También nos cuenta que esta tendencia de crecimiento del mercado, que llevaba estancado desde 2021, es indicativa de un cambio de tendencia.

Qué está pasando en el mercado de smartphones

Se venden más móviles, y cada vez más caros. El segmento premium está disparado, a pesar de que el mercado se esté centrando en pequeñas mejoras más que en cambios sustanciales. La industria del smartphone ahora mismo se está centrando en refinar el hardware, y en destacar por el software.

¿La disyuntiva? Nada impide técnicamente a un Galaxy S24 Ultra ejecutar las funciones de IA de un S25 Ultra. ¿Cómo luchan contra esa disyuntiva de que el principal argumento de venta sean funciones que puede disfrutar el modelo anterior?

En Samsung tienen claro que su estrategia y filosofía es precisamente esa, no solamente dar acceso a estas funcionalidades a usuarios de nuevos dispositivos, sino que usuarios de modelos anteriores también. A nivel exclusivo, por lo menos durante un tiempo, los S25 Ultra pueden disfrutar de y todos sus avances.

Apunta David, del mismo modo, los cambios a nivel de hardware (especialmente optimizado para estos dispositivos, como el Snapdragon 8 Elite) también permiten que esta implementación de Galaxy AI funcione aún mejor que en otros dispositivos.

En España somos diferentes, o eso dice el dicho. Tanto, que mientras los teléfonos de 1.000 euros se disparan, los teléfonos de gama media también arrasan en ventas. ¿Qué diferencia a un comprador español respecto al resto de consumidores europeos?

La respuesta confirma el mito: "yo creo que no dejamos de tener un mercado y unas costumbres similares pero, por otro lado, hemos detectado que el incremento en ventas de esta gama "super premium" ha sido mayor que en otras partes de Europa.” Nos cuenta que consumidor español está empezando a ser más exigente.

Para cotillear un poquito más, le pido a David que nos chive cuáles son las características que más valoran y buscan los consumidores españoles a la hora de comprar un smartphone.

Nos cuenta que depende del segmento y tipo de usuario, pero que la IA ha sido (al menos este último año) lo más buscado y principal conductor para la compra, al menos en el caso de Samsung. Pero, más allá de IA, hay algunas características que llevan años moviendo la industria de teléfonos y que siguen estando ahí.

La cámara es de lo más importante para usuarios, no solo por características brutas, sino por calidad de postprocesado. Junto con esto, la duración de batería (que no los miliamperios hora). "No es un tema de cuánto más mejor, sino de que cuanto más dure, mejor".

Ecosistema y futuro

Hablar de Samsung es hablar de un Galaxy S25 Ultra. Pero también es hablar de un anillo, un reloj o una nevera. Desde Corea el mensaje que nos llega a Europa es claro: todo el software va a denominarse One UI, independientemente del sistema operativo que se ejecute. Pregunto a qué atiende esta estrategia y si pudiera generar cierta confusión, en tanto en cuanto mi televisor con One UI ejecutará Tizen y mi Galaxy, Android.

David responde, con mucha razón y aterrizando en el mundo real, que él y yo sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de Tizen, pero que un cliente estándar no tiene ni idea de lo que es One UI o Android. Lo importante para Samsung es que la experiencia de usuario sea uniforme, que aporte valor, y que tener dos dispositivos de Samsung sea una experiencia conectada.

"Queremos que haya determinadas aplicaciones que funcionen en varios dispositivos a la vez, o que nos permitan obtener datos cruzados entre ellos". Que el usuario tenga una experiencia integrada y que vea que el valor de utilizar varios dispositivos Samsung es mayor que utilizarlos por separado, es la clave.

Hilando con esta filosofía de experiencia de usuario, aprovecho para preguntar acerca de las alianzas estratégicas que están implementando este año. La más clara ha sido la de Google Gemini en su familia Galaxy (y hasta en sus futuras gafas) mientras que DeepSeek parece arrasar en China y Apple apuesta por OpenAI y ChatGPT.

Le pregunto a David si la integración con Gemini es un pilar de futuro o si están abiertos a nuevos acuerdos. Hay clara decisión en su respuesta: "dentro de nuestro ADN siempre ha estado la apertura y la colaboración con terceros no solamente en el tema inteligente artificial, sino en cualquier otro en cualquier otro tema en cualquier que esté desarrollando Samsung."

Prueba de ello es la alianza múltiple con fabricantes en SmartThings, o la colaboración con Microsoft en PCs. Destaca que la colaboración con Google ha sido (y es) muy potente y profunda, pero que seguirán sin cerrarse a terceros. De hecho, una de las características estrella de One UI 7 es la integración de APIs para que desarrolladores de terceros puedan integrar funciones en el sistema.

Para concluir la entrevista, le preguntamos a David que se moje y nos cuente su visión de la IA de aquí a cinco años. ¿De qué vamos a estar hablando?

David se ríe, y me comenta que no sabe decirme ni qué va a suceder el año que viene. Explica que esto de la IA todavía está en pañales, y que seguramente hablaremos bastante más de ecosistema y de integración en aún más productos.

