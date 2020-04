27 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro

Ya sea porque ya está aquí el día del libro o simplemente porque en estas semanas disponemos de más tiempo para leer, es un buen momento para ponernos al día con esas obras que se nos han quedado a medias, o tomar nuevas ideas. Quizás incluso para regalar esa obra que tanto nos ha gustado a alguien que nos importa. Sea cual sea tu motivo, te proponemos 27 libros recomendados por los editores y colaboradores de Xataka. Vas a encontrar de todo tipo: desde novelas hasta cómics, grandes clásicos y novedades y cómo no, desde la ciencia ficción que tanto nos gusta a historias basadas en hechos reales.

'Service Games. El auge y caída de SEGA', de Sam Pettus

La recomendación de Juan Carlos López

SEGA cumple años. Nada menos que seis décadas. Es evidente que esta compañía ha vivido tiempos mejores, pero, afortunadamente, durante los últimos años nos está sorprendiendo con videojuegos con una calidad notable, por lo que me parece un momento perfecto para devorar 'Service Games. El auge y caída de SEGA'.

Este libro repasa la historia completa de la compañía desde su creación en 1951 hasta que en el año 2000 dejó de fabricar consolas de videojuegos, y lo hace de una forma rigurosa, y, sobre todo, muy amena. Tanto que, en ocasiones, parece una novela.

Esta obra de Sam Pettus es por mérito propio un clásico indispensable en la biblioteca de cualquier aficionado al que le interese la historia de los videojuegos. O, sencillamente, cómo SEGA llegó a ser el emporio que fue. Y cómo dejó de serlo. Además, la edición publicada por GamePress en nuestro país incluye un capítulo inédito dedicado expresamente a SEGA España que no tiene desperdicio. Lo devorarás. Prometido

'Ensayo sobre la ceguera', de José Saramago

La recomendación de Lady Fitness

No puedo pensar en un mejor momento que ahora para leer 'Ensayo sobre la ceguera', de Saramago. Una epidemia de la que no se sabe apenas nada, contra la que no hay tratamiento ni vacuna, que se contagia de alguna manera entre humanos. Lo grave de la situación, en el caso del libro, no es la letalidad de la enfermedad, que hace que la gente se quede ciega de forma abrupta, sino el análisis del comportamiento humano en unas condiciones repentinas que hacen que salga tanto lo mejor como lo peor de la sociedad.

Saramago consigue meternos dentro de la piel de los personajes protagonistas y poner delante de nuestras narices todas las miserias humanas para hacer que nos planteemos qué haríamos nosotros en una situación similar.

'Saga', de Brian K Vaughan

La recomendación de Samuel Oliver (Xataka Vídeo)

Voy a recomendar 'Saga'. Es un cómic que me ha llamado la atención durante muchísimo tiempo pero no fue hasta el día del libro de hace un año que me decidí a leérmela. Y vaya acierto.

Es un space opera en el que seguimos las aventuras de un matrimonio (con bebé incluido) que son perseguidos porque son de facciones opuestas en la guerra y deberían odiarse, no amarse. Todo esto con un humor, un dibujo y una narrativa flipantes. Ah, y una raza extraterrestre son personas con teles por cabeza. Si eso no te convence…

'Berserk', de Kentaro Miura

La recomendación de Yúbal Fernández

Yo no voy a recomendar un libro, sino un manga que desde 1989 lleva ya publicados multitud de tomos y adaptaciones en Anime. Se trata de 'Berserk', de Kentaro Miura, que hará las delicias de todos esos amantes de la fantasía épica.

Espadas, una venganza y un personaje con un carisma especial, con una historia que desde el principio tiene similitudes con clásicos literarios como 'The Witcher', pero más salvaje y con menos filosofía.

'El peligro de la historia única', de Chimamanda Ngozi Adichie

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

La verdad es que todavía no he leído un solo libro de Chimamanda Ngozi Adichie que no recomendaría en esta selección, pero había que elegir uno. Con esta obra, la autora reflexiona en forma de ensayo sobre el concepto – creo que es de George Orwell – ese de que la historia la escriben los vencedores.

No nos quedemos con lo que vemos en el telediario, con una visión única, porque siempre hay intereses. Nunca reduzcamos nuestra visión a lo oficial, dejando atrás personas, países y culturas. Porque las historias, y sobre todo, los diferentes puntos de vista, son muy importantes.

Por 4,65 euros en El Corte Inglés en tapa blanda. Por 2,84 euros en Kindle y eBook

'El problema de los tres cuerpos', de Cixin Liu

La recomendación de Miguel López

Llevo los últimos meses (sí, soy lento leyendo) disfrutando mucho de la Trilogía del 'Recuerdo del Pasado de la Tierra'. Cixin Liu mezcla ciencia ficción con sociedad y filosofía de forma exhaustiva, y nos plantea una trama que dura siglos en los que el futuro de la civilización humana como la conocemos entra en juego.

El primer libro, 'El Problema de los Tres Cuerpos', ha sido galardonado y con mucha razón. No puedo contar mucho más acerca de la sinopsis, ya que os plantaría demasiados spoilers… pero si os gusta la ciencia ficción debéis tener estos libros en la colección.

El problema de los tres cuerpos (Trilogía de los Tres Cuerpos 1) Hoy en Amazon por 19,85€ PVP en FNAC 19,85€

'Nunca Pares: Autobiografía del Fundador de Nike', de Phil Knight

Recomendado por Javier Lacort

Si te gusta el deporte y te interesan los negocios, la biografía de Phil Knight, el fundador de Nike, te encantará. Ambas historias, la de Phil y la de Nike, se van complementando y avanzando juntas, y el libro muestra el componente humano más allá del punto de vista empresarial.

Se van dejando muchas lecciones, tanto de los hitos de la marca que ni se celebraban por tener una enorme inestabilidad detrás, como de los fracasos y los momentos de derrota que fueron resueltos y llevaron a Nike a cotizar en bolsa en 1980, momento en el que concluye el libro. Un imprescindible para todo aquel a quien le interesen las bambalinas de las empresas.

Desde 15,324 euros en papel en Amazon, por 8,54 euros en Kindle y eBook.

'Ensayo sobre la lucidez', de José Saramago

La recomendación de Santiago Campillo

En combinación con el 'Ensayo sobre la ceguera', este libro disecciona en un ensayo** qué ocurriría si todo el mundo decidiésemos votar en nulo o blanco**, rompiendo el sistema político. Pero, sobre todo, desmiembra poco a poco la posible reacción de un sistema reaccionario, que promete servir a un pueblo que no está contento con el servicio que debería ejercer, independientemente de su color o ideología.

Es una obra para reflexionar el papel de cada individuo, y su poder, ante la manipulación y la inercia partidista. Especialmente vivificante ante situaciones de emergencia como esta.

Desde 9,45 euros en tapa blanda en Amazon y FNAC y por 5,69 euros en Kindle y eBook.

'La plaga de los cómics', de David Hadju

La recomendación de John Tones

Extraordinario ensayo de David Hajdu que revisa, con todo lujo de detalles y con una contextualización perfecta, la crisis que la industria del tebeo sufrió en los años cincuenta en Estados Unidos.

En aquel momento, los comics de terror, sin ningún límite en términos de horror y violencia, triunfaban entre los chavales, y los padres comenzaron a organizarse en demandas, quemas públicas de comics y levantaron tal polvareda que llegó a haber juicios en el Congreso, y forzaron la desaparición de cabeceras míticas, como ‘Historias de la Cripta’.

Aunque puede parecer una cuestión anecdótica, este movimiento explica muchos movimientos de la cultura pop del siglo XX: el giro hacia el conservadurismo de su segunda mitad, la explosión de los tebeos de superhéroes, la autocensura de la televisión, el cine y los propios comics… una pieza esencial para entender los resortes ocultos del entretenimiento.

'Matar a un ruiseñor', de Harper Lee

La recomendación de Antonio Sabán

Recomiendo la novela que me he leído en los primeros días de confinamiento: 'Matar a un ruiseñor'. Lo que comienza pareciendo un cuento de niños en la sureña Alabama de la Gran Depresión, acaba siendo un relato brutal sobre el racismo y la intolerancia del país en aquella época.

Es una novela muy fácil de leer y agradable por cómo es narrada por Scout Finch, una niña de menos de diez años cuyo padre, en un contexto tan crudo y de familia muy tradicional, da enormes pruebas de respeto por el ser humano y de lo que significa la justicia. Y, con ello, la mejor educación a sus hijos, a contracorriente del sistema. Un Ned Stark del primer tercio de siglo XX estadounidense

'Niebla en Tánger' de Cristina López Barrio

La recomendación de Ángela Blanco (Xataka Video)

Voy a recomendar el libro que me estoy leyendo en este momento. Se llama 'Niebla en Tánger' de Cristina López Barrio, fue finalista a Premio Planeta en 2017. Me está gustando mucho sobre todo porque me hace transportarme al Tánger de los años 50 gracias a las descripciones de la escritora.

Otro punto positivo es que es entretenido y fácil de leer, que en mi opinión es justo lo que necesitamos muchos de nosotros ahora mismo: encontrar algo con lo que distraernos y que suponga un descanso mental.

Desde 9,45 euros en tapa blanda en Amazon, por 2,37 euros en Kindle y eBook.

'Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy', de Laurence Sterne

La recomendación de Javier Jiménez

No os traigo una novedad, precisamente. Pero hace mucho tiempo que quería zambullirme en la que, según Schopenhauer es una de las cuatro mejores novelas de la historia de la humanidad y la cuarentena me ha parecido una oportunidad excelente.

No es un libro fácil, pero es un libro macarra y muy divertido (en cuanto le pillas el punto). Samuel Johnson, después de leer la novela, dijo que "nada extravagante puede perdurar", pero como cualquiera que haya entrado en TikTok sabe, en eso Johnson se equivocaba.

'Pathfinder Core Rulebook 2.0' (en inglés), de Jason Bulmahn, Mark Seifter, Stephen Radney-MacFarland, Logan Bonner

La recomendación de Enrique Pérez

Una curiosa forma de aprovechar esta cuarentena es jugando a rol. Porque sí, gracias a las nuevas tecnologías también es posible hacerlo por internet. Y mi recomendación es el libro de reglas de la segunda edición de Pathfinder.

Si buscáis fantasía medieval, esta segunda edición es un clásico que vuelve con fuerza. Parecía que D&D 5th se había apoderado del género, pero esta reedición merece una oportunidad. Los creadores se han esmerado en todos los detalles, desde el equilibrio de las razas y clases hasta todo tipo de trasfondos detallados. Más de 600 páginas para sumergirnos de nuevo en el rol heroico.

Pathfinder Roleplaying Game: Core Rulebook (Pocket Edition) Hoy en Amazon por 26,73€

'Los compendios oficiales de The Legend of Zelda', de Shigeru Miyamoto

La recomendación de Frankie MB

'The Legend of Zelda' es una de las sagas más populares, influyentes y queridas de los videojuegos, traspasando las pantallas gracias a sensaciones de aventura que resuenan en cada entrega. Sin embargo, seguirle la pista a su legado de más de 30 años es una pequeña odisea: cada juego es único y tiene su propia identidad. Y eso hace todavía más interesantes los tres compendios elaborados por la propia Nintendo y publicados en español por Norma.

El primero, 'Hyrule Historia' ofrece información y contexto detalladísimo de todos los juegos de The Legend of Zelda hasta 'Skyward Sword'. Por otro lado, 'Arte y Artefactos' es el mayor compendio de ilustraciones, recogiendo desde arte conceptual renders de los objetos del juego. Y sí, los icónicos píxeles clásicos también están recogidos. Finalmente, 'Enciclopedia' es el diccionario visual imprescindible para todos fan de la saga.

Los tres compendios se venden por separado por aproximadamente 30 euros cada uno, siendo enormes tomos de tapa dura (entre las 244 y las 424 páginas) elaborados con un gusto exquisito y con una calidad excepcional. Tres regalos que se complementan entre sí - como la trifuerza - y fascinarán a todo el que haya compartido aventuras con el héroe de Hyrule.

'Harleen', de Stjepan Sejic

La recomendación de Sam Fernández

Este año tendré que volcar mi recomendación en el terreno de los cómics, que es a lo que más caña estoy dando últimamente, y aquí lo último que he leído es 'Harleen'. El primer tomo, concretamente, que es el que ha salido en español.

Es el primero de una serie de tres tomos delgaditos para contar los orígenes de Harley Quinn como apoyo a su paso por el cine. Es ligero, divertido y puede servir como introducción para aquellos que no estén muy habituados a la lectura de cómics. Recomendado.

Harleen – Libro 1 - Cómic en español PVP en FNAC 12,30€

'Comerciantes de atención: La lucha épica por entrar en nuestra cabeza', de Tim Wu

Recomendado por Antonio Ortiz

Es un ejercicio clarificador, intelectualmente brillante y un ensayo persuasivo a la hora de explicar el mundo digital en el que vivimos y sus implicaciones políticas, sociales y personales. Tim Wu es un articulista fantástico, en un ensayo en el que puede desarrollar sus tesis y acompañarlas de una buena investigación histórica y de más de una anécdota divertida, brilla todavía más

'Máquinas como yo' de Ian McEwan

Recomendado por César Muela

Tenía ganas de hincarle el diente a lo nuevo de Ian McEwan, uno de los escritores británicos más laureados de la última década y acusado de remover conciencias con temas espinosos.

Aunque 'Máquinas como yo' no es una obra maestra y hay mucho guiño cultural a Reino Unido en ese Londres ucrónico que se inventa (hay cosas que te pueden alejar más por desconocimiento que por otra cosa, pero lo de que Alan Turing esté vivo tiene su punto), relata ese futuro en el que los humanos convivimos con robots androides y él directamente lo lleva al plano sentimental.

Construye un triángulo amoroso entre Charlie, el robot que compra por casi 100.000 euros, y su vecina y amante, Miranda. Como es de esperar en McEwan, no se queda solo en los dilemas éticos y morales de la inteligencia artificial, sino que recurre al drama para que, una vez más, reflexionemos de lo que nos hace humanos. Está muy bien escrita y es interesante cómo reimagina la historia para encajar que Turing siga vivo en la época de Thatcher. Si te gusta la ciencia ficción con giros dramáticos, la recomiendo mucho.

'El gen egoísta', de Richard Dawkins

Recomendado por Cristian Rus

Pocos libros han impactado tanto en la biología y el concepto de evolución como lo ha hecho 'El gen egoísta' de Richard Dawkins. Con más de cuatro décadas desde su primera publicación, el libro sigue siendo uno de los mejores para entender cómo funcionan los seres vivos y, en su esencia, los genes de estos.

Un alegato a favor de la teoría de la evolución de Charles Darwin y una muestra del "egoísmo" y la constante lucha de los genes por sobrevivir. Aunque para eso tengan que controlar de organismos, individuos y hasta sociedades. Después de leer 'El gen egoísta' encajé muchas piezas en el funcionamiento y comportamiento de las personas, y estoy seguro de que no soy el único.

Por 14,15 euros en tapa blanda en Amazon y Casa del Libro.

'Paper Girls', de Vaughan K. Brian

La recomendación de Amparo Babiloni

Yo voy a recomendar un cómic que me tiene bastante enganchada: 'Paper Girls'. La historia está protagonizada por un grupo de niñas que se dedican a repartir periódicos en una zona residencial. Cuando se reúnen la mañana de Halloween, descubren que todo el mundo ha desaparecido y empiezan a pasar cosas raras. Y hasta aquí puedo leer.

Tiene un toque ochentero que me recuerda a historias de ciencia ficción rollo E.T. o Stranger Things. Además el estilo de dibujo y la paleta de color son una maravilla.

Por 12,11 euros en Amazon y por 8,32 euros en Kindle

'Más allá del invierno', de Isabel Allende

Recomendada por JaviPas

Muchos me matarán por esto, pero no había leído nada de Isabel Allende hasta que hace poco pude leerme 'Más allá del invierno', una historia raruna pero estupenda que más que por la propia trama me gustó por la forma de escribir de Allende: descriptiva sin hacerse pesada y muy sensible. Para mí ha sido como la puerta de entrada a una obra que ahora tengo muchas ganas de devorar, y la próxima será, por supuesto, 'La casa de los espíritus'.

Por 6,60 euros en FNAC en tapa blanda. Por 5,69 euros en Kindle y eBook.

'El faro de Alejandría', de Gillian Bradshaw

La recomendación de Anna Martí

Estos días he recordado un libro que me gustó mucho y me recomendó alguien que siempre me lo ha acertado en las lecturas. No es 'El Médico', que me leí y me gustó (y se hizo creo más conocido por la serie y película que sacaron), pero es de ese estilo y su protagonista también quiere ser médico: 'El faro de Alejandría'. El título ya deja intuir en qué época se sitúa, cuando las grandes antiguas civilizaciones dominaban el pequeño mundo del que tenían concepción y cuando ser mujer era nacer con muchos condicionamientos (la mayoría desagradables).

La protagonista no estaba dispuesta a acatar todo aquello, a casarse pronto y por conveniencia, a ser una consorte y poco más: quería seguir las enseñanzas de Hipócrates y ser médico. Algo que hoy en día suele depender únicamente de nuestra tenacidad cara a los libros (y vocación), pero que en esta trama supone muchos sacrificios. Es de lectura facilísima y muy entretenida, creo que puede amenizaros unos ratillos de lectura.

'Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico', de Tino Soriano

La recomendación de Jesús León

'Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico' es el último libro de Tino Soriano, uno de los grandes fotógrafos españoles con una extensa y sólida trayectoria en fotografía de viajes, reportajes… (muy conocido por su talento para plasmar el color en sus trabajos para National Geographic), se ha convertido en un clásico indispensable desde que se publicó hace unos meses (abril 2019).

En este extenso libro (500 páginas) nos acompaña por la historia de la fotografía para, así de simple y complicado a la vez, explicar en qué consiste fotografiar. Un libro para pensar en la imagen y de la mano de su autor que recoge su experiencia en más de 25 años de carrera.

En tapa blanda por 21,38 euros en Amazon y FNAC.

'Reina Roja' de Juan Gómez Jurado

Recomendado por José García Nieto

Yo nunca he sido de novelas, pero después de que mucha gente me la recomendase, hace algunos días me terminé 'Reina Roja' (Juan Gómez-Jurado) y ahora mismo no podría hacer otra más que recomendarla.

Me encanta su prosa, cómo narra los hechos, cómo empatizas con los personajes, cómo te mantiene pegado al texto y todos los giros de la historia. No es una novela particularmente larga, yo me la terminé en una semana leyendo un rato por las noches, y la recomiendo encarecidamente a todos los que gusten de las novelas policíacas, el thriller y el suspense.

En formato papel por 19,85 euros en Amazon y FNAC. Por 4,74 euros en Kindle y eBook

Level Up! The Guide to Great Video Game Design, de Scott Rogers (en inglés)

Recomendado por Rubén Márquez

Lleva años en mi biblioteca y está lejos de ser una novedad o un best seller, pero como siempre es un buen momento para recomendarlo y lo tengo reciente por haberlo revisado hace poco, mi recomendación va para 'Level Up! The Guide to Great Video Game Design'. Una divertidísima guía para los fans de los videojuegos que se encarga de explicar los secretos detrás de las mecánicas de nuestros juegos favoritos.

Lo hace de la forma más amena posible y con un montón de detalles y curiosidades que hacen de su lectura un paseo. Ideal para aquellos que quieren aprender más sobre cómo se hacen los juegos o cualquier interesado en el mundo del diseño. La única pega es que está en inglés, pero está lejos de ser un texto excesivamente técnico y difícil de entender. Si te llama la idea vas a quedar encantado.

En Amazon desde 29,16 euros en formato de tapa blanda. En versión Kindle por 19,99 euros.

Rogers, S: Level Up! The Guide to Great Video Game Design Hoy en Amazon por 29,16€

'Los pazos de Ulloa', de Emilia Pardo Bazán

Recomendado por Santi Araújo

Este libro es capaz de teletransportarte a una Galicia oscura, en la que puede sentirse la lluvia y los líquenes visten de oro las cruces de piedra. Esto me sucedió también leyendo 'A Esmorga', palabras mayores. A través de sus páginas, viajas a una era que suena muy lejana, pero que realmente pasó hace un telediario.

En las primeras páginas te das cuenta que está escrito de una manera un tanto rimbombante (estilo de aquella época), pero si aguantas un par de minutos ya estarás dentro sin problemas, y es algo que le da más “sabor” a la obra, como cuando ves una película en versión original con subtítulos. Está escrito de manera brillante, y a mitad del libro ya no podrás soltarlo para saber cómo acaba todo este enredo.

En formato papel desde 9,45 euros en Amazon y FNAC. Gratis con Kindle Unlimited y por 4,74 euros en eBook

'La peste', de Albert Camus

La recomendación de Toni Castillo

Pese a los tiempos no demasiado claros en los que vivimos, las ventas de 'La peste' se han disparado. Y no es para menos. Salvando las distancias, son unas cuantas las similitudes que encontramos entre nuestra situación actual y la de los protagonistas de esta novela, teóricamente inspirada en la epidemia de cólera que sufrió en 1849 la entonces colonia francesa de Orán, actual Argelia.

En ella vemos cómo afecta un aislamiento derivado de una plaga a personas de todo pelaje. Cómo frente a imposiciones que van más allá de lo razonable en el caso específico de la historia de Camus, aflora la solidaridad entre iguales y el rechazo del autoritarismo presente en la novela e inspirado en las dictaduras del siglo XX. Cómo terminamos advirtiendo que, como humanidad, apenas tenemos control sobre nada.

Por 9,45 euros en El Corte Inglés en tapa blanda, por 9,49 euros en Kindle y en eBook

'El bazar de los malos sueños', de Stephen King

La recomendación de Laura Sacristán

Lleva varios años a la venta, pero me lo he leído recientemente y me ha gustado bastante. Es una colección de relatos cortos fáciles de leer y no todos tienen elementos paranormales, como cabría esperar de este autor. Lo bueno de este formato es que no exige una dedicación exclusiva, sino que puedes coger y dejar el libro cuando quieras.

En formato papel desde 7,59 euros en Amazon. Por 7,59 euros en versión Kindle y eBook.

