Papel, lápiz y una app de mensajería: esto es todo lo que necesitas para jugar a 'Dungeons & Dragons' y otros juegos de rol

A diferencia de los videojuegos, muy divertidos cuando se juegan en multijugador local, pero perfectamente factibles como entretenimiento en solitario o compitiendo online, los juegos de mesa y los de rol tradicionales están pensados para ser jugados en grupos y en directo. Varios amigos y amigas reunidos en torno a una mesa con algo de bebida y comida basura, lanzándose insultos, hechizos y conspirando en ratios más o menos similares.

Y aunque no es lo mismo que en directo, por suerte la tecnología está para ayudarnos en situaciones como la que estamos viviendo. Hemos hablado ya de versiones virtuales de juegos de mesa que permiten toda la acción de las encarnaciones de tablero, pero con oponentes reales a distancia o completamente virtuales. Y también hay formas de jugar rol a distancia, con un director de juego explicando situaciones a jugadores, que deben superar armados de ingenio y suerte (mediatizada por los famosos dados de-no-siempre-seis-caras).

Hemos hablado con algunos veteranos de los juegos de rol tradicionales, pero que también se han adaptado a los nuevos tiempos, para que nos den consejos sobre cómo afrontar estos tiempos de distancia forzada. Videoconferencias, dados virtuales, aplicaciones para enviar mapas, fotos e incluir efectos sonoros... todo lo que necesitas para matar dragones y explorar mazmorras en tiempos de cuarentena.

Mazmorreo por videoconferencia

Teniendo en cuenta que en los juegos de rol tradicionales la herramienta más importante es la imaginación, y que las fichas de personaje y los dados son elementos esenciales pero sustituibles de múltiples formas, es razonable pensar que para montar una partida a distancia solo hace falta algún sistema de videoconferencia. Skype, Google Hangouts o Zoom pueden arreglarte la partida. Ramón Nogueras, veterano director de juegos a distancia, nos cuenta que utiliza "primariamente Skype o Google Hangouts, dado que las funciones que tienen son suficientes".

Para todo lo demás, a veces es suficiente con la confianza entre los jugadores. "El tema de las tiradas de dados lo hacemos con un sistema de honor. La gente tira los dados y asumimos que todos somos mayores", nos dice Nogueras. Pero para los desconfiados (o jugadores con alma de notario) hay otras opciones, que van del eterno sistema de dados de Random.org a la algo más historiada tabla de Wizards of the Coast (editores de D&D), con dados de todo tipo. Y hay páginas como la difunta y mítica Invisible Castle o Rolz, que incluyen salas de chats con dados, es decir, que todos los presentes pueden ver el resultado de las tiradas, algunas de las cuales reconoce Nogueras que se usan "a veces, a petición de los jugadores".

Además, en muchas ocasiones el director de juego quiere compartir con sus jugadores material de todo tipo: mapas, imágenes y bandas sonoras para la ambientación, ilustraciones... Nogueras, por ejemplo, lo gestiona todo a través de sus propias aplicaciones de mensajería y discos duros virtuales: "Skype permite compartir el sonido de mi ordenador (puedo poner música) y compartir el escritorio para mostrar fotografías, u otros recursos".

Los discos duros virtuales y compartidos, en Google Drive, One Drive y demás servicios, vienen bien para el resto de material necesario. Según Nogueras, "los recursos adicionales, como fotografías de PNJ, mapas y demás están en una carpeta compartida en OneDrive, que los jugadores utilizan también. Usamos PDF modificables para las fichas, que están en esa carpeta, de modo que es fácil seguir los cambios y actualizaciones".

"A Discord puedes añadir bots para ayudar en diversas tareas, como reproducir música o tirar dados".

César Viteri, otro veterano jugador de juegos tradicionales, pero no tanto de la versión virtual ("comencé a jugar online hace bastante poco, jugué muchísimo a rol presencial en el siglo XX (jo, cómo suena esto), y he seguido jugando de forma bastante esporádica en los últimos veinte años"), nos cuenta cuáles son las herramientas de su elección. Dice que tiene "una partida en Discord con un grupo de amigos, y también estoy jugando con mi pareja por Skype con Telegram como apoyo para tirar dados".

Discord, por una parte, le permite "crear con facilidad un servidor en el que puedes crear canales de texto y voz para diversos temas, y al que puedes añadir bots para ayudar en diversas tareas, como reproducir música o tirar dados. Por supuesto, puedes mantener conversaciones privadas con varias personas y multiconferencia de vídeo si lo deseas". Y nos brinda un consejo: "la gente de Bastión Rolero hizo hace poco un hilo en Twitter sobre cómo empezar con Discord para jugar a rol".

De la otra opción, Telegram, Viteri saca la carta de los bots, ya que los hay que "tiran dados que pueden agregarse a un chat, como @DiceRollerBot, y con el texto y la llamada de voz se puede desarrollar una partida sin problemas". Y lo completa con una herramienta más: "Uno de mis problemas es que siento que me faltan manos para tomar notas y llevar el control de todo lo que hemos hecho en las distintas partidas, y he encontrado una herramienta con muy buena pinta para gestionar esto de forma colaborativa, Kanka.io, aunque aún no he empezado a utilizarla".

El mundo de los tableros virtuales

Si quieres dar un paso más allá, tienes el mundo de los tableros virtuales, webs que simulan una mesa de juego con todos los elementos: fichas, mapas, imágenes, dados... Uno de los más populares es Roll20, que se puede usar desde cualquier navegador, incluyendo dispositivos móviles. Tiene, por supuesto, opciones de chat de audio y vídeo, y la simulación de una mesa convencional es bastante maja.

Roll20 nació en Kickstarter como un proyecto pequeño, pero una vez consiguió financiación fue creciendo, y añadiendo licencias a su catálogo, con módulos creados por autores profesionales de las franquicias, y que se pueden conseguir aparte. Para acceder a determinadas características de Roll20 hay que pagar un extra, pero algunas de ellas, tan importantes como el chat de video y voz, están disponibles con solo registrarse.

Fantasy Grounds

La otra opción es 'Fantasy Grounds', una aplicación disponible en Steam (además, hasta el 23 de marzo lo tienes con un 75% de descuento) que incluye una buena cantidad de opciones, aunque deberías acercarte a su marasmo de posibilidades solo si eres un jugador ya avezado. Lo interesante en ambos casos es que incluyen sets de reglas licenciadas de juegos clásicos como 'Dungeons & Dragons', 'Vampiro: La mascarada' o 'La llamada de Cthulhu'. O puedes crear unas propias, claro. La más sencilla de todas estas webs de ayuda es 'Obsidian Portal', más parecida a una red social para subir, comentar y compartir campañas. Es directa y sin adornos, más un repositorio de recursos que un "simulador" de partidas.

Luis Fley, del podcast 'Planeta de juegos', ha probado tanto Roll20 como Fantasy Grounds: "empezamos a usar algunos servicios en linea como Fantasy Grounds, pero lo que más hemos usado fue Roll20, que permite interactuar con música ambiental e imágenes y que pone al alcance del máster todos los recursos que necesita de forma muy sencilla".

Jugadores avezados como Nogueras nos cuentan que "sé que hay plataformas como Roll20 u Obsidian Portal que permiten muchas funcionalidades, pero no he tenido tiempo de aprender", y también que "es verdad que estas plataformas permiten cosas como mapas con niebla de guerra y subir fichas y demás, pero eso es innecesario". A fin de cuentas, como decíamos al principio, la imaginación y la comunicación entre director de juego y jugadores es lo único esencial.

Fantasy Grounds

Pero si decides introducirte en el tema de los tableros virtuales, quizás te interese el consejo de una experta. La escritora española especializada en fantasía Rocío Vega explicó hace unos días en Twitter cómo usaba ella un par de estos sistemas, como Roll20.

Cuarentena: El juego de rol

Sin duda estos días pueden ser ideales para iniciarse en el rol a distancia, o para aprender más sobre cómo hacerlo. Nogueras nos cuenta cómo empezó con ello, mucho antes del actual estado de reclusión "debido a que una de mis jugadoras aquí en Barcelona se mudaba a Madrid. (...) Habilitamos una webcam en el comedor, de modo que podía vernos a todos poniendo el portátil en la cabecera de la mesa, y era casi como tenerla ahí. En uno de mis grupos la mitad de los jugadores están en mi casa, la otra mitad online".

Si eres novato, quizás lo mejor que puedes hacer es consumir tutoriales y partidas grabadas, las hay tanto en formato audio como en vídeo. Canales de Youtube como Warius, WASD20, La Mazmorra de Pacheco, Rolonomicon y podcast como los muy asequibles Rol Fiction o el mencionado Planeta de Juegos te aseguran una entrada suave y sin demasiados traumas al mundo del rol de papel y dados.

Viteri también nos cuenta su experiencia: "el problema con el rol presencial es muy conocido para cualquier adulto con responsabilidades: juntar a un grupo en una mesa de forma regular durante tres o cuatro horas en una ciudad grande es prácticamente imposible". Finalmente, se animó: "llevo tiempo siguiendo en Twitter a cuentas de gente que juega online regularmente, y lo cierto es que ahora tenemos multiconferencia gratuita de calidad, tableros virtuales y aplicaciones de tirar dados. Si podemos trabajar en remoto, ¿por qué no jugar? Así que (...) me lié la manta a la cabeza y me puse a dirigir una partida online a un grupo de amistades".

Fley también nos cuenta su experiencia al introducirse en el rol tradicional online: "Cuando me surgió la posibilidad siempre pensé que se perdería mucho del rol presencial por el camino. Para nada, la verdad es que la sorpresa fue mayúscula, y aunque nunca es igual que tener a tus amigos en la mesa, desde luego que se puede llegar a niveles muy parecidos con el rol online". Y da un consejo a los jugadores de toda la vida que no vean claro cómo dar el salto: "Que se atrevan. Yo era igual de prejuicioso y consideraba que jugar online al rol iba a ser otra cosa. Pero es muy satisfactorio y hay herramientas de sobra para ambientar las partidas".

En el caso de Viteri, la cuarentena no ha variado demasiado sus costumbres de juego: "mi horario de trabajo ha variado poco por ahora pese a ser remoto, y no dispongo de más o menos tiempo para jugar". Sin embargo, "lo que sí he notado es que hay más gente dispuesta a ofrecer partidas o con ganas de probar, y espero que eso se mantenga una vez que haya pasado esta crisis que vivimos. De hecho, creo que este fin de semana me uniré como jugador a una nueva partida".