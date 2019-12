Ahora que Netflix, Amazon y HBO apuestan por ciencia ficción y fantasía, estos son los libros y sagas que darían para una gran serie

Este 2019 se lleva consigo el final de 'Juego de Tronos', y con él, uno de los buques insignia de HBO. ¿Qué serie ciencia ficción ocupará su lugar? 'The Mandalorian' promete y 'The Witcher' no se queda atrás, pero quizás su sucesor en cuanto a ascendente todavía se encuentre en formato papel. Hemos preguntado a los periodistas de Webedia especializados en entretenimiento para que nos ayuden a buscar entre los libros y sagas de ciencia ficción al próximo gran éxito de la pequeña pantalla.

Además, incluimos dos bonus en forma de dos novelas que, sin ser de ciencia ficción o fantasía, cuentan con todas las papeletas – según nuestros expertos – para triunfar en formato serie.

'Neimhaim', de Aránzazu Serrano

Alberto Carlos Diéguez, a.k.a Albertini navega entre cómics y televisión con ciencia ficción y fantasía en el timón, y después nos los narra en Xataka y Espinof. Él lo tiene claro:

"Ahora que las plataformas están apostando por la ficción española, es el momento perfecto para adentrarse en grandes propuestas de fantasía con sabor patrio. Y uno de los ejemplos de serie que puede funcionar perfectamente es una basada en 'Neimhaim', la saga nórdica creada por Aránzazu Serrano y que está empezando a llamar la atención del aficionado europeo.

Opera prima de su autora, con la cual trabajó durante dos décadas, en 'Neimhaim' se nos presenta la historia de dos clanes rivales que habitan en la península prohibida epónima que conviven en una paz tensa. Tras una invasión extranjera atroz y deciden aliarse mediante un matrimonio entre sendos futuros descendientes de los jefes de los clanes. El primer y voluminoso volumen, de casi 900 páginas, es todo un ejemplo de presentar una gran historia, usar bien las características del género y de construcción de la mitología cuasi vikinga de la que bebe."

'Los viajes de Tuf', de George R.R. Martin

Alicia Pérez Ferreirós, redactora de Sensacine, nos propone otra obra del ínclito autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' (en la que se basó Juego de Tronos), George R.R. Martin:

"Aunque 'Los viajes de Tuf' es bastante anterior a la saga 'Canción de Hielo y Fuego', conocí este libro cuando, como muchos otros espectadores, me metí de lleno en el universo creado por George R.R. Martin al poco de estrenarse la famosa serie de HBO. Desde entonces, siempre he pensado que esta colección de relatos cortos protagonizados por un mercader espacial de lo más entrañable, Haviland Tuf, encajaría perfectamente como una serie de televisión de varias temporadas.

¿De qué va Los viajes de Tuf? Aún sin ánimo de destripar la novela, resulta imposible no revelar cómo comienza la historia en el primero de los relatos que conforman el libro, cuando un grupo de personas muy diferente que tiene que llevar a cabo una complicada misión contrata los servicios del mercader Haviland Tuf, un curioso hombrecillo que adora a los gatos y que no disfruta de excelentes éxitos profesionales a bordo de su destartalada Cornucopia de Mercancías Excelentes a Bajos Precios. Por cuestiones del destino, Tuf acaba haciéndose con un transporte mucho mejor y autoascendiendo a "ingeniero ecológico", mientras visita todo tipo de planetas extraños con inimaginables civilizaciones a las que ayuda a resolver complejas problemáticas. El famoso escritor de ciencia ficción estadounidense escribió los siete relatos que conforman el libro para una revista, aunque con un orden diferente al que posteriormente daría una mayor coherencia añadiendo nuevos fragmentos. Así, cada una de las increíbles pero, ante todo, divertidísimas aventuras que vive el protagonista en cada planeta, podrían conformar una temporada completa. Un simpático personaje, humor y fantasía a raudales, la brillante pluma de Martin y gatos, muchos gatos. ¿Qué más se puede pedir?"

'Harry Dresden', de Jim Butcher

Lorena Vialás es editora de Sensacine y nos propone una colección de libros a los que le sentaría genial, según ella, la adaptación al formato serie:

"El detective Harry Dresden sería el protagonista perfecto de la nueva serie de éxito de cualquiera de las plataformas de streaming que actualmente se disputan el mercado del entretenimiento audiovisual.

Seguro que piensas, ¿qué atractivo tiene un detective? El panorama seriéfilo está plagado de ellos. Pero Harry no es un detective más del departamento de la policía de Chicago. Harry es, por encima de eso, un mago, el único mago profesional al que puedes encontrar en las páginas amarillas de la ciudad norteamericana. Un mago que se dedica a resolver casos de asesinatos, pero también a lidiar con todo tipo de variopintas criaturas fantásticas desde vampiros y hombres lobo, hasta hadas y trolls. Hay que decir, que la saga de novelas de Jim Butcher, formada por más de 12 títulos, ya fue adaptada a la pequeña pantalla en 2007, bajo la producción de Nicolas Cage. Sin embargo, su paso por la cadena Syfy no tuvo la acogida que se esperaba y sólo se rodó una temporada. Han pasado más de 10 años desde entonces, un tiempo prudencial para volver a intentar poner en marcha una adaptación más ambiciosa, que consiga convertir a Harry Dresden en un fenómeno televisivo. ¿No veis a Nathan Fillion como el protagonista de Harry Dresden: La serie?"

Tomo 1 de Harry Dresden por 19,90 euros en Casa del libro, gratis para Kindle con Kindle Unlimited.

'La historia interminable', de Michael Ende

Nuestro experto en ciencia ficción residente de Xataka y Espinof, John Tones, desempolva todo un clásico de la literatura, y también del cine, como idea para exportarlo a la pequeña pantalla:

"Aunque ha sido adaptada tres veces al cine y dos a televisión (una de ellas en formato animado), ninguna de ellas supo captar los matices de obra siniestra y para lectores maduros que contenía el libro original de Michael Ende, y que nos cautivaron a quienes la leímos incluso siendo niños.

Como sabemos quienes quedamos traumatizados por esta y otras obras del autor -como la aterradora Momo o las colecciones de cuentos ya directamente para adultos y que en muchos casos se publicaron para aprovechar el éxito de la película de 1984 (y el temazo de Limahl y Giorgio Moroder)-, 'La Historia Interminable' da para mucho más que una mera historia de aventuras con bichines simpáticos. Pero para adaptarla hay que atreverse a adentrarse en la oscurísima segunda mitad del libro, muy influyente en la literatura young adult actual. Una serie desde una óptica madura podría ser distinta a todo lo visto hasta ahora, con los efectos actuales podríamos sumergirnos en una fantasía nunca antes vista y podría aprovechar además los seis libros que entre 2003 y 2006 se publicaron bajo el nombre 'Legends of Fantastica' ". Una buena oportunidad para devolver al pedestal de la fantasía a este clásico tan malinterpretado y que, en mi cabeza, tiene unos responsables idóneos: los creadores del reboot en formato serie de 'Cristal Oscuro'.

Por 15,15 euros en Amazon y Casa del Libro en tapa dura y por 13,25 euros en tapa blanda en Casa del Libro

'Riesgos de los viajes en el tiempo', de Joyce Carol Oates

Si te engancha 'El cuento de la criada' y encuentras Gilead como un futuro distópico aterrador en el que verse reflejado, la periodista Andrea Zamora, redactora de Sensacine, nos propone una novela con una temática similar:

"Libro tras libro, la ciencia ficción parecía un género que poco interesaba a Joyce Carol Oates. Hasta que hizo lo que mejor se le da: pillar a sus lectores con la guardia baja. La escritora, con más de 50 novelas publicadas, más de 400 relatos breves y otras tantas poesías y obras de teatro; sorprendía con su último trabajo: 'Riesgos de los viajes en el tiempo'. La historia sigue a Adriane Strohl, una chica que vive en un Estados totalitario en el que, después de dar su discurso de graduación, es acusada de Traición y, como castigo, enviada a Wainscotia, una ciudad que solo existía a finales de los años 50.

Algunos dicen que con este trabajo Oates se ha marcado un Margaret Atwood y que su último libro es su Cuento de la criada personal. Estoy de acuerdo. Pero solo con la segunda parte. Y, precisamente por eso, Netflix, HBO, Amazon Prime Video o cualquier plataforma en 'streaming' podría trabajar la historia tan personal, pero a la vez tan inmensa, que ha creado Oates para convertirla en una serie de televisión. Riesgos de los viajes en el tiempo es una novela corta ambientada en una distopía post 11-S y de la que tan solo se relata una de las millones de historias que ocurren en un mundo tan 'orwelliano' como el que ha plasmado Oates. Y eso nos recuerda indudablemente a lo que ha hecho Hulu con la adaptación de 'El cuento de la criada': adentrarse en los aspectos de la República de Gilead que la autora canadiense no exploró en su momento. Por eso, el viaje en el tiempo como castigo de Adriane Strohl, las personas que conoce en el pasado que son como ella, cómo una joven del futuro tiene que adaptarse a una época tan diferente a la suya, la forma que el 11-S moduló un mundo en el que reina el olvido y cómo, a veces, Oates juega con el lector haciéndole creer que nada de lo que está leyendo es verdad... Esos y otros de los temas que la escritora espolvorea en sus páginas son los ingredientes perfectos para una gran ficción. Una que deje el mismo poso en el espectador que la menospreciada Counterpart -de HBO- o las más célebres 'Dark' o 'Altered Carbon' -estas dos últimas de Netflix. Y, por último, el aspecto principal que posee la novela y que la convertiría en una gran serie es que, pese a ambientarse en épocas tan lejanas en ambas direcciones a la nuestra, la distopía de Oates no podía tocarnos más de cerca."

'Top 10', de Alan Moore, Gene Ha y Zander Cannon

Las franquicias de DC Comics y Marvel constituyen una fuente casi inagotable de ideas para el cine y la televisión y Flamenca Stone – alter ego de Esther Miguel Trula – de Magnet nos propone candidato a próximo gran éxito seguir por esa estela:

"Un cómic que aúna la creación de un mundo de personajes superheroicos y el género policíaco. ¿Hay acaso una combinación más seductora para el algoritmo? Que esté escrito por Alan Moore, el padre de 'Watchmen' y 'V de Vendetta', seguro que también ayuda a venderlo. Y teniendo en cuenta que es una obra ideada como tributo a series de televisión del tipo de 'Canción triste de Hill Street', pues miel sobre hojuelas si la idea es hacer algo interesante para la pequeña pantalla.

'Top 10' cuenta con un halo costumbrista y algo noir las desventuras de un departamento de policía de una ciudad al estilo del Quinto Elemento, poblada por criaturas prodigiosas y científicos donde, en su historia original, la delincuencia genera escenarios descabelladísimos (no podía ser de otra forma). Todos los caminos conducen a Roma y al final se revela que todo puede estar conectado. Claro que en una nueva adaptación podrían desviarse de la historia original del cómic: las posibilidades de adaptación de este mundo pueden ser inagotables. Gracias a la amplia construcción ambiental del universo 'Top 10' aquí también caben infinidad de referencias, cameos y pequeñas bromas sobre los lugares comunes del género policíaco y de los cómics en general, un poco de la misma manera que BoJack Horseman hace constantes juegos de palabras con animales. También hay, por supuesto, las esperables críticas a la reverencialidad por los héroes, sobre el significado de los mismos y sobre el manejo del poder. Y todo ello envuelto en una narrativa procedimental. En fin, un caramelo conceptual a la espera de que alguien de con la clave (y los derechos)".

En tapa dura por 23,75 euros en Amazon y Casa del Libro.

'La espada de la verdad', de Terry Goodkind

Ahora es el redactor jefe de Sensacine, Santiago Gimeno, el que pone sobre la mesa un título, esta vez de una colección de 22 tomos que darían material suficiente para una exitosa serie de varias temporadas:

"No nos da la vida tal y como está la industria televisiva ahora mismo y la inminente 'guerra' del 'streaming' que se avecina. Pero las sagas y las franquicias, más todavía si pertenecen a los géneros de ciencia ficción y de fantasía, siempre son bienvenidas. ¡Siempre! Yo, erre que erre, sigo pensando que 'La espada de la verdad' del estadounidense Terry Goodkind daría para una serie excelente. Dirás, lo sé, que ya se adaptó entre 2008 y 2010 en la serie 'Legend of the Seeker' de ABC Studios. Esta, con Sam Raimi de productor ejecutivo, duró en antena dos temporadas de 22 episodios cada una. Pero, por mucho que me gustara -también por la Kahlan Amnell de Bridget Regan, sí-, no dejaba de ser un 'guilty pleasure' con diferencias notables respecto a los libros y, seamos sinceros, unos cuantos momentos vergonzosos.

¡Pero vamos al grano! Esto de qué va, cuántos volúmenes tiene, etc. Resumiéndolo mucho, gira en torno a Richard Cypher, un joven normal y corriente que, después de la muerte de su padre, descubre que es en realidad el Buscador de la Verdad y el heredero del Imperio de D'Hara. Su abuelo es el portentoso mago Zeddicus Zu'l Zorander y su gran amor, con el tiempo, la Madre Confesora Kahlan Amnell. ¿Qué demonios son las Confesoras? Pues una orden de mujeres que, básicamente, pueden anular la voluntad y controlar a cualquiera para siempre sólo con tocarlo. ¡Por eso nunca se pueden casar por amor! Y todavía hay más. Un cuerpo femenino de élite llamado Mord-Sith que es inmune a la magia y que tortura a sus víctimas, aventuras en tierras lejanas, giros inesperados y hasta encuentros eróticos. ¿No se dibuja en tu cabeza como la mezcla perfecta entre 'Outlander' y 'Juego de Tronos'? Aunque prepárate. Entre la trama principal -que empieza en español con El libro de las sombras contadas-, las precuelas, los 'spin-offs' y las continuaciones, 'La espada de la verdad' abarca más de 20 libros".

El primer tomo de 'La espada de la verdad', en tapa dura por 22,80 euros en Amazon y Casa del libro.

'Ubik', de Philip K. Dick

Sara Heredia de Sensacine explora en la dilatada y emocionante obra de Philip K. Dick – que ya se ha adaptado para el cine y la TV anteriormente – hasta dar con el que podría ser una gran serie:

"El universo de Philip K. Dick da para su propio universo cinematográfico -o televisivo-. Prueba de ello es 'Philip K. Dick's Electric Dreams', una serie antológica estrenada por Channel 4 en 2017. Sin embargo, sus diez episodios no llegaron a cautivar al público y el proyecto pasó un poco sin pena ni gloria.

Al menos, sin toda la gloria que se merece el autor de clásicos de la ciencia ficción como '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?', 'El hombre en el castillo' o 'Fluyan mis lágrimas, dijo el policía'. Cualquiera de ellas valdría para ser adaptada a televisión pero mi apuesta es Ubik. En esta novela publicada en 1969, un grupo de antipsíquicos lleva a cabo una misión en la Luna en la que muere su jefe, Runciter. A su regreso a la Tierra, algunos elementos cotidianos comienzan a sufrir extrañas consecuencias: regresan a sus antiguas formas. Los protagonistas tienen que utilizar un extraño producto llamado Ubik para devolverles a su verdadero estado actual. Además, Runciter se les aparece en varias manifestaciones, ¿acaso no está muerto? La novela es confusa, no voy a engañar a nadie, lo que explicaría por qué no existe ya una serie del proyecto, pero también es absolutamente divertida. Si Netflix ha podido adaptar 'Locke & Key', también puede con la mente de K. Dick".

En tapa blanda por 7,55 euros en Amazon, 6,64 euros en versión kindle

'La casa de hojas', de Mark Z. Danielewski

Custodio Guerrero de Sensacine nos propone un libro de ciencia ficción y terror de lo más enrevesado:

"Un mundo donde la magia está presente en el día a día de cada persona, siempre está bien. En estos momentos creo que hay muy pocas sagas de este género que no vayan a ser adaptadas como serie de televisión (Véase 'El señor de los anillos' o 'La rueda del tiempo'), por eso mismo he elegido el primer libro de Mark Z. Danielewski, 'La casa de hojas', que mezcla el género de ciencia ficción con el de terror.

Ya la novela en sí ya es curiosa de leerla por su edición y que te atrapa desde el primer momento. Todo gira sobre un extraño vídeo llamado Es expediente Navidson. La trama es tan enrevesada al igual que la casa protagonista de esta película en la que vive el protagonista donde de repente se encuentra una puerta en medio de su salón y que lleva a aparentemente a una oscuridad total. Y hasta aquí puedo escribir. Una serie sobre 'La casa de hojas' es el mejor formato para aprovechar todos los recovecos de esta historia en la que algunas veces te cuesta incluso respirar. HBO podría ser una apuesta seguro con Damon Lindelof ('The Leftovers') a las riendas del guion".

En tapa blanda por 26,50 euros en Amazon.

'El tapiz de Fionavar', de Guy Gavriel Kay

Marina Such es colaboradora de Xataka y escribe sobre cine y series en Fueradeseries. Tiene un candidato claro para convertirse en una serie de éxito:

"Hay bastantes sagas fantásticas actuales de las que se puede tirar para buscar esa nueva 'Juego de Tronos' que todo el mundo quiere tener, pero también hay opciones en títulos publicados hace bastante tiempo como 'El tapiz de Fionavar'.

Es una trilogía de Guy Gavriel Kay, escritor que fue asistente de Christopher Tolkien en la catalogación y publicación de parte de la obra inédita de J.R.R. Tolkien, y que añade mundos paralelos a la clásica lucha del Bien contra el Mal. Sus protagonistas son cinco jóvenes canadienses que, de repente, se encuentran en uno de esos mundos alternativos, Fionavar, en el que un dios malvado ha escapado de su encierro y pretende acabar con todo lo que encuentre a su paso. Ellos cinco están llamados a detenerle. Es una aventura muy clásica, con un punto de partida que puede recordar a los dibujos animados de Dragones y mazmorras, y que tiene material de sobra para una serie épica".

Foto por Irene Medina/Espacio Fundación Telefónica

'John Muere al final', de David Wong

Jorge Loser, editor de publicaciones como Espinof o Caninomag no duda en su candidata, una novela que fue llevada al cine esta década que llega a su fin:

" 'John Muere al final' es una novela llevada al cine por el director Don Coscarelli en 2012, pero aunque es un film loquísimo y extraño, tiene todas las pautas para convertirse en una serie mucho más sorprendente y divertida. De hecho, aquella película parecía el piloto para una serie de ciencia ficción que podría romper códigos de narrativa tradicional ofreciendo un planteamiento casi onírico en el que los mundos fantásticos son casi estados de la mente.

Con muchos lazos con el terror lovecraftiano y las fantasías más afines a la literatura Weird, 'John Muere al final' ofrece la posibilidad de poner a dos protagonistas en mundos nuevos y diferentes cada semana, viajando por geografías dimensionales desconocidas y con personajes secundarios recurrentes habitando esos mundos a los que solo se accede con una extraña salsa de soja. Viajes en el tiempo, por el espacio, monstruos y criatura de todo tipo y constante ruptura de los esperado, los dos libros de David Wong, son una fuente inagotable de ideas y propuestas que podrían crear una serie muy diferente y radical."

En tapa dura por 28,02 euros en Amazon y Casa del Libro.

'El hombre ilustrado' de Ray Bradbury y 'La fábrica de avispas' de Iain Banks:

El realizador y editor de Espinof Kiko Vega recoge el guante y no nos propone una, sino dos novelas que destacarían en su adaptación como series.

"Hay dos historias fantásticas que, cada una a su manera, bien podrían ser verdaderos hitos televisivos en la actualidad debido a la riqueza de sus historias y variedad de planteamientos. La novela de Ray Bradbury 'El hombre ilustrado', publicada en 1951, contaba con 18 relatos variados que surgían de los tatuajes de un extraño personaje. La historia contó con una adaptación cinematográfica dirigida por Jack Smight en 1969, y protagonizada por Rod Steiger y Claire Bloom, que adaptaba tres de sus dieciocho relatos malditos. Además, la película está en el subconsciente colectivo, puesto que una cuña radiofónica aparecía en la última película de Quentin Tarantino, 'Érase una vez en… Hollywood'.

En tapa blanda por 7,55 euros en Amazon y Casa del Libro.

La otra historia que llevo años soñando con ver (en realidad con adaptar) al cine o a la tele, es la monumental 'La fábrica de avispas', de Iain Banks, su primera novela. Vale que no verás espadas ni brujería, y que sobre el papel tampoco es ciencia ficción al uso, pero sí creo que tiene una importante carga de fantasía. La historia de Frank, un adolescente de 16 años que se dedica a matar de maneras imaginativas a los seres más inocentes (o no) que le rodean. Publicada en 1984, la obra de Banks ha tenido algún que otro amago de adaptación. Ben Frost y David Pountney crearon una ópera en 2013 que adaptaba la obra, donde tres voces femeninas representaron a todos los personajes".

En tapa blanda por 33,89 euros en Amazon, gratis para Kindle con Kindle Unlimited (7,59 euros).

Bonus:'Mi año de descanso y relajación' de Ottessa Moshfegh

Irene Sierra de Magnet nos propone una serie que, sin ser de ciencia ficción o fantasía, cree que podría convertirse en un éxito con toques de 'Euphoria' o 'Chernobyl':

'Uno de los libros que más me han marcado este año ha sido 'Mi año de descanso y relajación' de Ottessa Moshfegh, una novela que explora la historia de una mujer de 27 años que está tan deprimida que ha perdido cualquier tipo de ilusión por la vida.

Con el objetivo de salir de ese pozo en el que se encuentra, decide pasarse un año entero drogada tomando somníferos y ansiolíticos porque realmente cree que una vez pase ese periodo de letargo volverá a recuperar la fuerzas y las ganas por vivir. El marco espacio-temporal de la historia transcurre en la Nueva York del año 2001 y el atentado del 11-S empaña el desenlace añadiendo aún más dramatismo del que ya había. Me imagino la adaptación audiovisual de esta historia a medio camino entre el tratamiento de las emociones en Euphoria y la gestión del suspense y el desastre de Chernobyl'.

'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo

Andrés Mohorte de Magnet nos propone una novela que "se sale de la norma", ya que no es de ciencia ficción ni fantasía, pero considera que sería una gran serie:

"Hay algo en 'Los asquerosos' que lo ha convertido inmediatamente en un hito generacional. Quizá sea la naturaleza mundana y errática de su protagonista, un joven de clase media baja que no tiene dónde caerse muerto en un Madrid devastado por la crisis y la conflictividad social.

Quizá sea lo mucho de aspiracional que tiene su relato en plena era de la hiperconectividad, un refugio en lo más remoto del monte, allá donde la tecnología se ha evaporado por completo, libres de las ataduras que las nuevas convenciones sociales nos han impuesto. O quizá sea su carácter cinematográfico, su estructura narrativa, su capacidad de contar imágenes, planos, escenarios, diseños de producción y tratamientos fotográficos. 'Los asquerosos' es tan brillante en su palabra como gráfica. Es una novela que se lee, pero también que se ve. Una que encajaría a las mil maravillas en una serie corta, tan estiladas últimamente para sacar adelante proyectos nacionales en formato documental, o en una película brutal, prácticamente silenciosa, observacional. Puede que en el fondo, Santiago Lorenzo, quien fuera director y productor cinematográfico antes que uno de los novelistas más brillantes de la década, ya lo supiera, o ya lo hubiera asimilado hasta el fondo de su proceso creativo. En 'Los asquerosos' converge la España ácrata y la autoritaria, la urbana y la vacía, la joven y la vieja. La adaptación es factible, la propia novela se presta a ello. Y ahora que otro libro descomunal llega a la pantalla, como 'Intemperie', 'Los asquerosos' bien podría ser el siguiente".

En tapa dura por 19,95 euros en Amazon y Casa del Libro

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.