23 libros que el equipo de Xataka recomienda por el Día del Libro de 2019

El día del libro es un momento perfecto para descubrir nuevos títulos que añadir a nuestras lecturas pendientes. Así que hemos preguntado a los editores y colaboradores de Xataka por una obra que recomendarían. En este artículo encontrarás una buena colección de libros de temática y géneros variados, de modo que es posible que alguno de ellos se ajuste a tus gustos.

'El millonario de la puerta de al lado', de Thomas J. Stanley y William D. Danko

Recomendado por Javier Lacort

Muchos hemos crecido con una imagen errónea de los millonarios. Un buen porcentaje de ellos viven de espaldas a la opulencia, comprando coches de segunda mano y buscando cupones descuento para abaratar la compra en el supermercado. A veces el millonario es el vecino que no lo parece. Incluso sus hijos desconocen su fortuna hasta que llegan a la edad adulta. Este libro recoge las prácticas y dogmas habituales de este perfil de persona adinerada que no se empeña en demostrar que lo es, sino lo contrario.

'La biografía de Leonardo da Vinci', de Walter Isaacson

Recomendado por Santi Araujo

Después de leer la biografía escrita por Isaacson me quedé con la impresión de que Leonardo no era un genio. Era la persona una persona ordinaria que sólo hacía muchas preguntas sobre las cosas que le rodeaban (en momentos en que la gente tenía miedo de hacerlas).

Todo el camino de su vida, todo su conocimiento, toda su contribución al arte y a la ciencia se debe a su curiosidad, que era más fuerte que el miedo a lo desconocido.

No hay dramatización en este libro (una tendencia con la que me encontré en los últimos libros de biografía que había leído). A medida que lees, puedes confiar en el 100% de los hechos con un mínimo de especulación y dramatización. Las fuentes de información son en su mayoría los cuadernos de Leonardo, muchos de los cuales están almacenados en la Colección Real de Windsor y a los que Isaacson tuvo acceso mientras trabajaba en la biografía.

'Challenger', de Guillem López

Recomendado por Ángel Sucasas

Probablemente, la mejor novela española del fantástico contemporáneo. Una locura que mete en la coctelera 'La Colmena' de Cela, el 'Aleph' de Borges y hasta los monstruos de Harryhausen.

El estallido del transbordador (¿pero estalló?) es la metáfora perfecta para definir una novela inclasificable que vuela la cabeza del lector para alunizarlo en un territorio desconocido. Literatura que hubiera dejado a K. Dick boquiabierto.

'Disney During World War II', de John Baxter

Recomendado por Rubén Márquez

Todos conocemos el papel que jugaron los dibujos animados a la hora de expandir la propaganda bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Cortos, carteles y libros animaban a los niños a promulgar el apoyo a las tropas y a crecer con la idea de ayudar a su país.

Sin embargo, hay otra cara no tan conocida e igual de interesante que recoge este 'Disney During World War II', el trabajo de un grupo de cinco dibujantes a la hora de crear los parches que llevarían los batallones aliados durante su servicio.

Una fantástica colección de creaciones en la que, por el enorme número de peticiones, tuvieron que crear personajes nuevos después de haber agotado las opciones con todos los que ya aparecían en cortos y películas anteriores.

'El disputado voto del señor Cayo' de Miguel Delibes

Recomendado por Toni Castillo

En una primavera nutrida de citas electorales en España, puede ser muy buena idea leer (o releer) a Miguel Delibes y su obra 'El disputado voto del señor Cayo'. Más si cabe tras las recientes protestas de la llamada "España vaciada".

Porque este libro escrito en 1978 se enmarca en la campaña electoral de unas elecciones celebradas poco después de la recuperación de la democracia y nos habla del mundo rural. Del encuentro entre unos jóvenes urbanitas militantes de un partido político y el señor Cayo, uno de los dos vecinos que quedan en un pequeño pueblo del norte castellano. Es el contraste entre dos realidades, la de la vida en la ciudad y la de la vida del campo, y la puesta en evidencia de cierto abandono.

'La tiranía sin tiranos', de David Trueba

Recomendado por Javier Penalva

Para este día del libro y tras disfrutar de la pausa y paisajes de 'Tierra de Campos' de David Trueba, mi recomendación sería la apuesta de Anagrama con este mismo autor en un ensayo corto donde podemos leer, siempre con la delicadeza en palabras pero crítica feroz en el trasfondo, dónde estamos como civilización y la pérdida de felicidad y aumento del individualismo cuando curiosamente el desarrollo tecnológico, la libertad y toda la comodidad que nos rodea en occidente debería dirigirnos en el sentido contrario.

'El mundo de ayer: Memorias de un europeo', de Stefan Zweig

Recomendado por Antonio Sabán

En mi adolescencia conocí la obra de Stefan Zweig, y aunque tiene muchos libros mejores, por el momento actual recomiendo encarecidamente leer “El mundo de ayer”, una obra autobiográfica en la que repasa su vida, con el interesantísimo detalle de que al autor le tocó vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Realiza un gran retrato de parte de la Europa de la época, que por momentos, durante la época de paz, parece más abierta que la actual. Todo, hasta que se topa con lo que para mí le aporta la capacidad de ser actual: el ascenso de los fascismos con los que se encuentra desde su nacimiento a pie de calle y a los que combate desde sus obras hasta el final de sus días, cuando se suicida en Brasil con su esposa.

'Una muerte en la familia', de Jim Starlin y Jim Aparo

Recomendado por Samuel Fernández

Un cómic del que había oido hablar, pues fue la primera vez (y última) que DC Cómics montó una encuesta por correo para decidir cuál sería el siguiente paso a tomar, si matar a cierto personaje o dejarlo vivir. Un "sigue tu propia aventura" de hace 31 años. Interesante, no ya por lo que cuenta sino por cómo lo cuenta.

Los dibujos son ya algo desfasados, pero si eres fan del murciélago te lo tienes que leer. Cuatro números, del 426 al 429 de Batman, aunque yo los tengo en un único tomo. Altamente recomendado.

'El retrato de Dorian Gray', de Oscar Wilde

Recomendado por César Muela

Recuerdo que fue uno de los libros que más me llamaba la atención cuando era pequeño. Había algo en la premisa que me atraía mucho y aunque no creo que tuviera más de 12 o 13 años cuando lo leí por primera vez, me gustó mucho. Lo he releído varias veces y con el paso del tiempo he ido descubriendo cosas nuevas. Creo que es una de sus grandes fortalezas: que un libro de hace casi 130 años siga aguantando el tipo y aportando reflexiones útiles para el mundo de hoy no es nada fácil.

Particularmente yo me quedo con ese debate maquiavélico sobre el que gira la historia de Dorian. ¿Haríamos cualquier cosa por conseguir lo que queremos? ¿Incluso aunque tenga consecuencias negativas? ¿Nos obsesionamos demasiado con nosotros mismos? Además, Wilde hila la historia con una prosa elegante y delicada y unos diálogos geniales. En definitiva, creo que, si hablamos de literatura, este clásico es, para mí, de los que no pueden faltar.

'El mundo de hielo y fuego', de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson

Recomendado por Laura Sacristán

Ahora que Juego de Tronos está en boca de todos, yo recomendaría 'El mundo de hielo y fuego'. Se trata de un trabajo de recopilación de Elio M. García, Jr. y Linda Antonsson, con la colaboración del propio George R.R. Martin, que cuenta toda la historia del mundo de Hielo y Fuego desde sus inicios hasta los acontecimiento inmediatamente anteriores a los libros de George R.R. Martin y la exitosa serie de HBO.

'El Mapa del Tiempo', de Félix J. Palma

Recomendado por Álex Cánovas

El 'Mapa del Tiempo' es el libro que más veces he recomendado, si la memoria no me falla. He leído varias novelas sobre viajes en el tiempo, pero ninguna como esta. De hecho, creo que si no estuviera recomendando la obra de Félix J. Palma, quizás me hubiera decantado por otra novela de viajes temporales: 'Las Puertas de Anubis', de Tim Powers.

Pero volviendo a 'El Mapa del Tiempo', ya no es sólo su historia y los muchos giros que esconde, sino el propio estilo del autor lo que la hace tan maravillosa. Esta novela forma parte de la llamada Trilogía Victoriana de Félix J. Palma, una serie de historias ambientadas a finales del siglo XIX y que tienen una relación muy particular con los libros de H.G. Wells.

'Americanah' de Chimamanda Ngozi Adichie

Recomendada por Eva Rodríguez de Luis

Aunque no es la obra que más me ha agitado ni la más imprescindible de Chimamanda Ngozi Adichie, 'Americanah' es una genial carta de presentación si todavía no has leído nada de esta autora africana capaz de narrar el feminismo y la emigración con una empatía, virtuosismo y agudeza al alcance de pocos en la literatura actual. Escondida bajo una historia de amor, 'Americanah' es principalmente una crítica social afilada y divertida.

'Star Wars Secretos de la galaxia', de Daniel Wallace

Recomendado por Frankie MB

En un año crucial para la saga Star Wars, no puedo dejar de recomendar la colección Secretos de la Galaxia. Una serie de cinco libros que incluye 'La Senda Jedi', el 'Libro de los Sith', el 'Manual del Imperio', el 'Código del Cazarecompensas' y los 'Archivos Rebeldes'.

Se pueden comprar por separado o en un único estuche en el que no se incluyen los archivos rebeldes y ofrecen al lector un exquisito compendio de información sobre los Jedi, los Sith, el imperio y la vida en la galaxia imaginada por George Lucas con un nivel de profundidad fascínate.

¿Lo mejor? Están narrados e ilustrados como si se tratase de libros reales, de modo que el lector comprobará de primera mano estos generosos manuales como si estuviera inmerso en el universo de la Guerra de las Galaxias. ¡Incluso cuentan con las anotaciones y correcciones de los protagonistas!

'Breves respuestas a las grandes preguntas', de Stephen Hawking

Recomendado por Juan Carlos López

Uno de mis últimos descubrimientos literarios ha sido 'Breves respuestas a las grandes preguntas', de Stephen Hawking. En su último ensayo el popular físico inglés nos propone respuestas ingeniosas, y, sobre todo, con una base física y filosófica potente, a preguntas con un calado muy hondo.

Entre otras ideas, se plantea cómo empezó todo, si realmente hay un Dios, si es posible viajar en el tiempo o qué hay dentro de un agujero negro. Además, lo hace con el tono didáctico y reflexivo que ha utilizado en sus otros libros. Me parece una obra muy apetecible que, de propina, es casi imposible no devorar de un tirón.

Recomendado por Jose García Nieto

Un libro que recomendaría a cualquier persona es 'Breves respuestas a grandes preguntas', de Stephen Hawking. Aunque 'La Teoría del Todo' es una obra mucho más profunda, el último título de Hawking es ideal para todo aquel que se quiera acercar al mundo de la Física y comprender un poco mejor cómo funciona el universo o, al menos, parte de él.

Es una lectura amena, aunque llena de conceptos increíblemente complejos explicados con un lenguaje sencillo y ejemplos. Ahora que se ha publicado la primera foto de un agujero negro, creo que es un buen momento para darle una oportunidad.

'Regreso a tu piel' de Luz Gabás

Recomendado por Ángela Blanco (Xataka Vídeo)

Tras su éxito con Palmeras en la nieve. Regreso a tu piel es la historia de Brianda, una chica de ciudad que tras un grave periodo de estrés decide retirarse a casa de su tía en tierras gallegas con el propósito de descansar. Allí es donde se desarrolla el resto del relato y donde comienza a sentir una conexión especial con el pasado y con una de sus antepasados: Brianda de Lubich.

Es una historia que te agarra desde el primer momento y que te hace empatizar con los personajes. Romántica y fantástica es para mí quizás la mejor obra de la autora.

'Sabotaje', de Arturo Pérez Reverte

Recomendado por Javier Pastor

Es una novela tan entretenida como las anteriores de la Serie Falcó, pero es posible leerla de forma independiente porque aunque hace mención a algunos momentos de las otras dos partes, no depende de ellas y se trata de un hilo argumental distinto. Entretenida, fácil de leer, y con ese estilo típico de Pérez-Reverte en el que las pesadas descripciones escasean y los diálogos chisposos abundan.

'Los hermosos años del castigo', de Fleur Jaeggy

Recomendado por Flamenca Stone

Para empezar, son 120 páginas en letra grande, es decir, es el equivalente en novela de las películas de 72 minutos. ¡Toda una historia que te lees en una tarde! Y ahora en serio: Jaeggy, reina del hielo y del sadismo, domina el fresco sentimental tanto con la precisión de su vocabulario como con la elección de los hechos que merecen su tinta, dejando que el ligoteo entre sus dos adolescentes (prisioneras en un colegio para señoritas que fabrica ángeles del hogar para la alta burguesía en Suiza tras la Segunda Guerra Mundial) se nos vaya revelando tanto en lo narrado como en lo omitido. Palabras clave: opresión autoinfligida, locura, suicidio, religión... Una prosa sencilla pero de enorme calado.

'El Color de la Magia', Terry Pratchett

Recomendado por Enrique Pérez

Es un clásico, pero todavía conozco muchos aficionados a la fantasía que no se han adentrado en Mundodisco. Terry Pratchett nos regaló libros fáciles de leer, amenos, divertidos y con personajes muy carismáticos. Y 'El Color de la Magia' es uno de los primeros libros de una saga imprescindible.

Tanto si te gustan los magos, dragones y demonios como si no, los libros de Terry Pratchett son un acierto seguro. Una mirada sarcástica y satírica, que de seguro será del agrado de casi cualquiera.

'Comimos y bebimos', de Ignacio Peyró

Recomendado por Javier Jiménez

Parece una colección de ensayos sobre platos de comida, sobre barras de bar y sobre botellas de vino. Lo es. Ay, pero es mucho más. Es un libro que rezuma erudición, ganas de jarana y pasión por la comida; un libro que, aunque a veces se me haga lejano porque habla de un mundo extraño que yo nunca conocí (pese a existir a escasos metros del mundo en que yo vivía), nos habla de las formas que tenemos los humanos de rondarle a la felicidad.

Decía Bernard Frank que "no es una tarea menor de nuestra literatura guardar para una generación posterior la vida de nuestras calles" y 'Comimos y bebimos' lo haces espectacularmente bien. Por eso, sobre todas las cosas, me encanta el libro de Peyró porque es el libro que me gustaría que alguien escribiera sobre tecnología. Ojalá pudiéramos conservar cómo fuimos felices con los cacharros, las líneas de código, las salas de chats y los videojuegos de una forma siquiera parecida a como lo hace Peyró con la comida.

'La voz de los muertos', de Orson Scott Card

Recomendado por Santiago Campillo

No es tan genial como su predecesor, 'El Juego de Ender', que es una maravilla de la ciencia ficción, pero entra mucho más profundamente en una cuestión existencial y práctica a la vez: ¿qué importancia tiene un error de comunicación? Lo seres inteligentes lo somos, en gran medida, gracias a nuestras extraordinarias dotes de comunicación. Sin ellas, si no podemos transmitir un mensaje y hacernos entender, estamos condenados al fracaso.

De eso va esta obra, que es otra maravilla de la ciencia ficción, con mayor componente biológico y ecológico que la anterior, y con una especie inteligente más en el juego: los cerdis.

'El tesoro del Cisne Negro', de Paco Roca y Guillermo Corral van Damme

Recomendado por Antonio Ortiz

Tiene el espíritu de las aventuras de corte clásico llevada a la actualidad, con héroes inesperados, leyes de tesoros de otros tiempos y un ritmo, un guión y un dibujo que te mantienen atrapado desde el principio al fin.

'Rant. La vida de un asesino', de Chuck Palahniuk

Recomendado por Alesya MO

Se narra la vida de un joven que nació con el sentido del gusto y el olfato muy desarrollado, a posteriori de su muerte según otra gente que le conoció. El prota se introduce en el mundillo de las "Choquejuergas", que son carreras de coches urbanas, donde desconocidos tratan de ganar puntos chocando su coche contra otros participantes que han caracterizado el vehículo tal y como se ha decidido esa noche (como un coche de recién casados, con un árbol de navidad en el techo o con una bandera visible). Viven en un mundo dividido en dos, el mundo diurno y nocturno, y según el mundo en el que vivas tienes más oportunidades, por ejemplo el mundo diurno se considera "privilegiado", y el nocturno más de "clase baja", que es cuando ocurren las choquejuergas. Rant es un libro con una narración y una forma de contar las cosas excepcional, cruda, y difícil de digerir a veces. Como todo lo que hace Chuck Palahniuk.

'Maps of meaning', de Jordan Peterson (en inglés)

Recomendado por Cristian Rus

'Maps of meaning' de Jordan Peterson es uno de los libros que más me ha entusiasmado en los últimos tiempos. Independientemente de las controversias que se generen entorno al autor, con 'Maps of Meaning' consigue poner en perspectiva las principales religiones, mitos, ideologías y leyendas que han caracterizado el comportamiento individual y social a lo largo de la historia de la humanidad.

¿Por qué las principales "historias" tienen una estructura similar a pesar de contar con orígenes y culturas diferentes? ¿Por qué necesitamos como humanos crear este tipo de "historias"? El autor trata de sintetizar las respuestas a este tipo de preguntas en un sólo libro. Un sólo libro extenso, detallado y del que probablemente necesites una segunda o tercera lectura para captar todas sus ideas. Aún así, merece (mucho) la pena.

