26 libros que el equipo de Xataka recomienda por el Día del Libro de 2018

El día del libro es un momento perfecto para buscar nuevos títulos con los que enriquecer nuestras lecturas. Por eso, en Xataka os traemos una lista con 25 libros recomendados por nuestro equipo, tanto de nuestros editores como de los colaboradores. En ella te encontrarás con todo tipo de géneros y temáticas, de manera que hay muchas posibilidades de que encuentres uno a tu gusto.

'4 3 2 1', de Paul Auster

Recomendado por P. Roberto J

Si has leído a Auster y andas desencantado con él por lo soso y hasta vulgar de sus últimas obras, vuelve. Si no lo has tocado nunca, bienvenido. En todos los caso, ‘4 3 2 1’ es una novela-río fabulosa, en la que el azar y las casualidades, siempre los grandes motores de la obra de Auster, se hacen más palpables que nunca.

Un mismo personaje, cuatro vidas diferentes y la inmensidad de las posibilidades que perdemos, dejamos escapar o, simplemente, desdeñamos. Mil páginas brutales sobre el destino, con algunos de los mejores momentos de la obra del imprescindible escritor. Para muestra, el de las primeras citas de los padres del cuatro veces protagonista.

'Aurora', de Kim Stanley Robinson

Recomendado por Julio Alonso

La historia del viaje de una nave generacional camino de Tau Ceti. Ciencia ficción dura, buena construcción de como evoluciona la sociedad dentro de la nave a lo largo del tiempo, buena construcción de personajes.

'Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made', de Jason Schreier

Recomendado por Rubén Márquez

Hubo una época en la que pensábamos que ser desarrollador de videojuegos era algo parecido a vivir en un mundo de arcoíris y piruletas. 'Blood, Sweat, and Pixels' es el libro que baja de la higuera a los que aún no saben hasta qué punto puede llegar a ser una profesión tan dura como frustrante. A través del repaso de desarrollos como el de 'Uncharted 4', 'Destiny' o el cancelado 'Star Wars 1313', el periodista Jason Schreier nos cuenta los entresijos de crear un triple A o un juego indie, así como los sueños y trabajos que se pierden por un camino que siempre se empieza con ilusión.

'Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá', de Edwin Catmull

Recomendado por Javier Lacort

Ed Catmull es uno de los fundadores de Pixar, una de las empresas mejor valoradas del mundo. ¿Cómo se llega a conseguir una cultura empresarial así, que se cronifique y dé paso a tal nivel de creatividad entre el equipo humano? Lo explica Catmull en Creatividad S.A. Cómo se conjuga arte con innovación sin perder de vista el negocio, cómo se ensamblan equipos que juntos logran productos increíbles, cómo alcanzar la excelencia y mantenerla en el tiempo. Un libro muy recomendado a cualquier lector interesado en lo que hay detrás de Pixar, y en particular a cualquier líder con un equipo a su mando que busque inspiración para las difíciles tareas de la coordinación y la dirección.

'Einstein. Su vida y su universo', de Walter Isaacson.

Recomendado por Juan Carlos López

Antes de escribir la biografía de Steve Jobs por la que es mundialmente conocido, Isaacson publicó, en 2007, esta biografía del que sin duda es uno de los científicos más admirados e influyentes de la historia de la humanidad. En este libro el antiguo presidente de la CNN y director de la revista Time aborda la vida del físico alemán con todo lujo de detalles desde su infancia en Alemania hasta sus últimos años en Estados Unidos, pasando por su juventud en Suiza.

Y, por supuesto, nos cuenta con una visión rigurosa y objetiva capítulos tan apasionantes de la vida de Einstein como lo son la elaboración de las teorías especial y general de la relatividad, la concesión del Premio Nobel, su búsqueda de las teorías del campo unificado, sus años en Princeton, y, cómo no, también su implicación en el proyecto que dio a luz la primera bomba atómica. Pero lo mejor de todo es que leer a Isaacson es fácil, y, además, muy entretenido. Si tienes curiosidad por conocer la vida de Einstein, no dejes escapar esta biografía. Merece mucho la pena.»

'El camino más corto', de Manuel Leguineche

Recomendado por Toni Castillo

Este es un libro de viajes que me encanta porque, precisamente, no parece un típico libro de viajes. Para mí es único. Leguineche hace un relato distendido, sincero y sobre la marcha, aunque lo escribiese desde el recuerdo, de un viaje emprendido junto a tres periodistas norteamericanos y un fotógrafo suizo. Iban en todoterreno y la peripecia duró más de dos años. Salieron de España, pero fueron por buena parte del mundo. Es un libro y también una lección. O varias. Sobre el arte de contar historias, la forma de afrontar los viajes, de gastar el tiempo y de vivir los días. Una glorificación del camino, sea cual sea.

'El despertar del Leviatán', de James S. A. Corey

Recomendado por Javier Pastor

Una historia de ciencia ficción curiosa por su trama pero quizás más por sus personajes, que poco a poco van tomando forma y atrapándote más y más en ese argumento que domina la historia. Sin ser especialmente original o reveladora, es interesante ver cómo es posible llevar las intrigas políticas y los debates éticos a una novela que usa un escenario futurista para tratar temas con experimentos genéticos y biológicos que son también actualidad hoy en día.

'El guantelete del infinito', de Starlin Jim

Recomendado por Frankie MB

Thanos, una de las mayores contribuciones de Jim Starlin al noveno arte, se ha convertido el eje central del universo cinematográfico de Marvel. Y 'El Guantelete del Infinito' con guión del propio Starlin y los lápices de George Pérez y Ron Lim, no solo es la antesala perfecta para 'Vengadores: Infinity War', es una historieta atemporal que se puede abordar sin estar imbuido en la mitología creada por Stan Lee y el resto de genios de La Casa de las Ideas, poniendo al lector ante un dilema: ¿cómo detener a un ser todopoderoso capaz de desintegrar medio universo con un solo chasquido?

'El Problema de los Tres Cuerpos', de Liu Cixin

Recomendado por Enrique Pérez

Convertido ya en clásico de la ciencia ficción pese a haber sido traducido al inglés hace menos de diez años. 'El Problema de los Tres Cuerpos' es una novela que hará las delicias de los aficionados a la ciencia, el funcionamiento del universo y cómo reaccionan las distintas sociedades ante fenómenos globales. Un libro de Liu Cixin que empieza algo lento pero combina personajes interesantes, flashbacks y todo tipo de referencias.

'El ultimo deseo', de Andrzej Sapkowski

Recomendado por Samuel Fernández

Siempre he sido acérrimo seguidor de la fantasía épica o fantasía medieval, y suelo tener problemas a la hora de encontrar literatura adulta. Pero aquí, pocos como Sapkowski. En este primer libro se nos presenta a Geralt de Rivia, el lobo blanco, y a parte de sus compañeros. Se trata de una inteligente mezcla de fantasía y relatos populares, llevándolos todos al terreno de Temeria, el mundo recreado por el autor. A partir de aquí empiezan seis libros más que se continúan los unos a los otros. Dadle una oportunidad, contemplad la reimaginación de la Bella y la Bestia, de Blancanieves y de otros cuentos tradicionales. Y disfrutad de los hechizos y la sangre.

'El vagabundo de las estrellas', de Jack London

Recomendado por Santi Araujo

En el último libro de Jack London nos sumergimos en el infinito universo que hay dentro de una persona. Di igual que estés encerrado en cuatro paredes, la mente puede sacarte de allí y llevarte a sitios a los que no puedes llegar andando.

Una feroz crítica a la pena de muerte y un alegato a la vida, a encontrar belleza en los momentos más complicados.

'Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress', de Steven Pinker

Recomendado por Javier Jiménez

Oculto entre escándalos de corrupción, guerras y desastres, el gran tema de nuestro tiempo es si el "progreso" tiene futuro. Y por eso, el último libro de Steven Pinker (sobre los mejores años de la humanidad) se ha convertido en la gran polémica de lo que llevamos de año. 'Enlightenment Now' tiene dos ideas-fuerza: que la vida en todo el mundo está mejorando y que esa mejora se debe a los valores ilustrados de la razón, la ciencia y el humanismo.

Pinker reúne más de 70 gráficas para mostrar ese progreso que nos ha acompañado durante los últimos 150 años. Son muchos datos. Y sin embargo, el debate no ha hecho más que empezar ¿Nos espera un mundo como el de 'Star Trek' o como el Blade Runner? ¿'The Expanse' o, quién sabe, 'Juego de Tronos'? En tiempos locos como estos, es un libro que reivindica el papel de las ideas y nos hace reflexionar sobre las nuestras propias.

'Inversión en tiempos de tipos bajos', de Alejandro Nieto

Recomendado por Alejandro Nieto

Va directo al grano y explica las distintas opciones de inversión que existen, evaluando su riesgo y la potencial rentabilidad. No hay que tener una gran base de conocimiento financiero para entenderlo, y entra a fondo en temas como el Bitcoin.

'La revolución feminista geek', de Kameron Hurley

Recomendado por Albertini

En una era de gamergates y de boicots y debates absurdos porque las mujeres "no pueden/saben/blablabla" ser frikis, 'La revolución feminista geek' es un ensayo imprescindible y necesario en el que Kameron Hurley (autora de 'Las estrellas son legión' aka 'Lesbianas en el espacio') analiza y reivindica el sitio de la mujer dentro de nuestras grandes y nobles aficiones.

'La señora Fletcher', de Tom Perrota

Recomendado por Cristian Rus

Pocos autores reflejan tan bien el estado de la sociedad actual como lo hace Tom Perrota. En ‘La señora Fletcher’ la protagonista es una mujer divorciada que necesita asumir la soledad causada por la marcha de su hijo a la universidad. ¿Las calves para ello? Selfies, porno, Tinder, Netflix, cursos sobre identidades de género... y sobre todo actitud suficiente para enfrentase al mundo digital, al de la generación actual. En el lado contrario la transición de su hijo, de la adolescencia a la estereotipada vida universitaria. Un libro con un tono de humor muy peculiar que te hace entender la importancia de progresar y adaptarse, antes que caer en una situación conservadora que no te permita ver más allá de lo que quieres ver.

‘La Visión’, Tom King

Recomendado por Adriana Izquierdo

Tom King coge el clásico drama familiar de suburbio americano y le da un giro con elementos de terror psicológico y claustrofóbico. El planteamiento es: ¿Qué pasaría si La Visión, un androide (o sintezoide, como se llaman aquí), quisiera tener una ““familia normal””? Aunque su discurso gire en torno al recurrente dilema sobre qué significa ser humano, la ejecución tiene puntos bastante oscuros, crueles, y perturbadores, tanto en lo artístico como en lo argumental. Además de los diálogos que intercambian Los Visión, destacan los malabares narrativos de su estructura y un flashback que da un poso emocional y trágico fortísimo al personaje titular. Otro gran punto positivo es que se puede disfrutar perfectamente aunque no hayas leído nada de Marvel antes, así que no hay excusas.

'Los Borgia', de Mario Puzo

Recomendado por Lady Fitness

El primer contacto que tuve con Mario Puzo fue, inevitablemente, a través de “El Padrino” después de haber visto las películas. Las películas son magníficas, pero el libro me pareció espectacular, me dejó con muchas ganas de más. “Los Borgia” es la última novela que escribió Puzo y aúna las intrigas de la conocida familia de origen valenciano, que bien podría ser el antecedente de los “mafiosi” del siglo XX, con la historia de la Roma del Renacimiento. Muy amena y sencilla de leer.

'Máquinas mortales', de Philip Reeve

Recomendado por Miguel López

Ahora que Peter Jackson va a hacer la película, me he animado a leer el libro y es una buena historia ligera en un mundo distópico muy pero que muy interesante. No esperes una historia demasiado intrincada a lo juego de tronos, pero sí un libro con el que pasar un buen rato y trabajar tu imaginación pensando acerca de un mundo en el que las ciudades se han visto obligadas a perseguirse y “comerse” entre ellas.

'Objetivo Writers Room', de Teresa de Rosendo y Josep Gatell

Recomendado por Marina Such

El boom por las series de televisión de los últimos años ha llevado a que surja también un gran interés por las personas que las levantan, por los guionistas que están detrás de ellas. Y el funcionamiento de una serie en Estados Unidos es el aspecto más idealizado y que despierta mayor curiosidad. Dos guionistas españoles se fueron a Los Ángeles con la esperanza de descubrir cómo funciona su industria televisiva desde dentro, y el resultado es un libro sumamente entretenido y muy divertido, que aúna una mirada desmitificadora al trabajo y a lo que supone vivir y trabajar en Los Ángeles. Que, para empezar, ni siquiera es la ciudad que todos creemos que es.

Open

Recomendado por Javier Penalva

Disfrutar, sufrir, amar, odiar con todas las fuerzas, gritar, reír, llorar … todo tiene cabida en esta imprescindible lectura tanto si eres amante del tenis como especialmente si no. En esta biografía narrada en primera persona con ayuda de todo un premio Pulitzer como J. R. Moehringer, Agassi, uno de los mejores tenistas de la historia, hace un recorrido completo por su formación, su vida y lo que significa un deporte que desde niño puede llegar a odiarse con tanta fuerza como amarse” Open

'Polvo en el cielo', de Daniel Cantos Pardo

Recomendado por Anna Martí

Se trata de una novela de ciencia ficción basada en un posible futuro de la Tierra en 2071. La situación político-económico-social es totalmente distinta, aunque ya desde un principio veremos que los principales exponentes van a ser viejos conocidos. Y no, no hablamos precisamente de Estados Unidos, porque la historia parte con este país arrasado y aparentemente despoblado y un nuevo motor de funcionamiento para el mundo: el neocapitalismo.

Algo que quiero destacar es que no es para nada lo típico. No es una historia de robots destructures, de navecitas espaciales, o de ésas que giran en torno a un romance en potencia o un misterioso asesinato. Este futuro imaginario se nos va describiendo con la simultaneidad de varias tramas, basadas en las vidas de personajes situados en los distintos ambientes que vemos en esa realidad, tan variados como interesantes. Se mezcla tecnología futurista (pero muy “realista” en cuanto a planteamiento para un futuro no muy lejano) con intereses políticos y religiosos e historias humanas, con dilemas que surgen ante situaciones límite y reacciones inesperadas. Guerras frías, científicos no tan locos, marketing y giros argumentales muy bien colocados. Es droga hecha palabras.

Lo que te engancha es eso: que la narrativa es amena, que la línea de tiempo es clara aunque haya varios puntos de narración y que el futuro que plantea, pese a la ficción, se siente cercano e incluso plausible (hasta cierto punto, claro) consiguiendo que incluso un lector que no se sienta atraído por el contenido fantástico pueda hacerlo en este caso. Cada escenario se dibuja con mimo y detalle y se empatiza con la mayoría de personajes.

Este libro además causa una satisfacción al lector a varios niveles, más allá incluso de la lectura. Se trata de la primera obra de Daniel Cantos, con lo que una puede experimentar en cierto modo el posible inicio de una carrera en el mundo de la literatura además de engancharse a lo que (como muy claro deja el autor con el final y se especifica en la descripción del libro) es una historia de la que aún hay mucho por conocer e interrogantes que resolver.

'Rant, la vida de un asesino', de Chuck Palahniuk

Recomendado por Alesya

¿Has visto El Club de La Lucha? Fijo que sí, así que no te voy a dar la tabarra con que el autor es un genio. Del mismo autor, tenemos a Rant, la vida de un asesino, que se ambienta en un mundo que se divide entre gente que vive de noche y gente que vive de día, con sus respectivas normas. El libro gira en torno a la biografía ficticia de Rant, y si buscas una literatura plagada de problemas retorcidos de padres, romances jodidos, lectura asquerosa de leer, situaciones incómodas que te hagan removerte de tu silla (o de donde estés leyendo), Chuck Palahniuk es tu hombre. Si tiene un talento en especial, es en dejarte perturbado durante días.

'Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias', de Nick Bostrom.

Recomendado por Raúl Álvarez

Llegué a este libro gracias a que se trata de una recomendación de Bill Gates y Elon Musk. En él se tratan aspectos acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, pero no satanizándola ni catalogándola como un peligro. La idea es no estar en contra de las nuevas tecnologías, sino tener cautela con el poder que pueden llegar a tener. A día de hoy se considera que el cerebro humano cuenta con una capacidad superior a cualquier otro ser vivo en la Tierra, pero ¿qué pasará cuando los cerebros artificiales lleguen a superar a los cerebros humanos en inteligencia general?

El libro es bastante interesante para quienes deseen profundizar en la inteligencia artificial, además de que se trata bajo un tono serio y fácil de entender, sin necesidad de recurrir a las clásicas comparaciones que existen con la ciencia ficción.

'The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads', de Tim Wu

Recomendado por Antonio Ortiz

Es un ejercicio clarificador, intelectualmente brillante y un ensayo persuasivo a la hora de explicar el mundo digital en el que vivimos y sus implicaciones políticas, sociales y personales. Tim Wu es un articulista fantástico, en un ensayo en el que puede desarrollar sus tesis y acompañarlas de una buena investigación histórica y de más de una anécdota divertida, brilla todavía más

'The Complete Guide to Fasting: Heal Your Body Through Intermittent, Alternate-Day, and Extended', de Jason Fung

Recomendado por Víctor Falcón

Este libro recopila estudios sobre el ayuno intermitente un método muy antiguo que, aunque a día de hoy nos parece una locura, ha demostrado ser efectivo para mantener el peso a raya en varias ocasiones. El ayuno no trata de pasar hambre, trata de alimentar a tu cuerpo cuándo y cómo el necesita.

'¡UNIVERSO!', de Albert Monteys

Recomendado por John Tones

Este tomo recopila un puñado de historias publicadas originariamente en formato digital y escritas y dibujadas por Albert Monteys, histórico de El Jueves que se fue de la revista junto a otros compañeros como protesta por la censura de una portada. La salida le ha servido para reinventarse como uno de los autores de comics de ciencia-ficción más interesantes del momento, con historias aparentemente sencillas y ligeras pero en las que descarga un virtuosismo gráfico y conceptual que recuerda a los mejores clásicos literarios del género.

