Guía de compra para hacer copias de seguridad: discos duros, NAS y memorias USB para los backups de tus dispositivos

Esas fotos de las vacaciones, tus trabajos de clase, tu colección de películas, documentos y facturas que has de tener a mano...¡qué importante es tener un backup actualizado! Hacer copias de seguridad es tu colchón para evitar disgustos.

En esta guía de compra para hacer copias de seguridad repasamos los principales formatos físicos para tus backups. Si eres de los que prefieren el formato físico o simplemente quieres copias de seguridad en la nube pero también en una unidad, aquí encontrarás lo necesario para llevarla a cabo.

Discos duros

Los discos duros son los dispositivos por excelencia para guardar a buen recaudo las copias de seguridad de nuestros archivos. Ahora bien, en el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de discos duros, no solo en cuestión de volumen de almacenamiento, marcas o precio, sino en formatos y tipos.

La primera cuestión es qué tipo elegir: ¿HDD o SSD? Teniendo en cuenta que la idea es almacenar un gran volumen de archivos, merece la pena apostar por los discos duros mecánicos por una cuestión de precio: el GB de los HDD es notablemente más barato que en SSD. Otro escenario sería si nuestro ordenador tuviese una unidad de almacenamiento escasa y requeriríamos un disco duro para guardar programas y archivos para trabajar en ellos. En ese caso, la velocidad de los SSD hace que estos sean los más indicados.

A partir de aquí aparecen dos formatos en función de su tamaño, los HDD de 2,5" o los de 3,5". Esta clasificación nos da una idea intuitiva de que los primeros son más indicados para usarlos en movilidad que los segundos, por ejemplo para trasladarlos de casa a la oficina.

Pero es que además los HDD de 3,5" alcanzan volúmenes de almacenamiento más altos y suelen requerir de alimentación propia para moverlos. Así que si nuestras copias de seguridad son voluminosas y/o vamos a dejarlos al lado de nuestro equipo, son una opción a tener en cuenta. Si la movilidad es importante, entonces mejor apostar por los de 2,5".

Eso sí, teniendo en cuenta que en el ámbito doméstico suele ser suficiente con menos de 4TB de espacio (más o menos el límite de los modelos de 2,5"), lo cómodo que resulta la alimentación mediante el propio cable USB y la oferta de modelos y precios, los discos duros de 2,5" resultan una opción atractiva para backup en ese escenario de uso.

A partir de aquí, nos fijaremos en:

Velocidad de conexión . Es difícil encontrar modelos que ya no incluyan una conexión USB 3.0 o posterior, pero mejor prestar atención a este dato no vaya a ser que estemos ante un modelo veterano. Esta velocidad permite la transferencia de datos a una velocidad decente y a la altura de los puertos de los ordenadores modernos.

La velocidad de lectura y escritura hace referencia al tiempo requerido por el disco duro para copiar archivos del ordenador o viceversa. Ojo porque muchos fabricantes ofrecen velocidades punta, mientras que lo importante es tener la media.

Tamaño, peso y diseño general . Anteriormente hemos hablado de la clasificación de HDD en función del tamaño, concretamente de 2,5 frente a la de 3,5". Los segundos son unidades de sobremesa y apenas van a soportar movimientos, pero con los más compactos es esencial que cuenten con una superficie robusta y con textura, lo que permita evitar resbalones y, en caso de sufrirlos, que soporten el golpe.

Los discos HDD son los más indicados para copia de seguridad porque su precio por almacenamiento es mucho más barato que el de los SSD, pero incluso dentro del mismo tipo también existen diferencias. ¿Qué volumen de almacenamiento necesitamos? ¿Qué diferencia hay de precio si vamos a un volumen mayor?

Aunque el ordenador o dispositivo suele tener drivers para que hacer que el disco duro sea compatible y software de copia de seguridad, muchos fabricantes proporcionan herramientas para backups y restauración , una alternativa que quizás puede resultarte más fácil de usar.

Cualquier producto comprado en la Unión Europea disfruta de una garantía de dos años, si bien hay marcas que ofrecen una garantía extendida y un soporte específico ante pérdida de datos

Discos duros: modelos destacados

Toshiba Canvio Basics

De acuerdo con nuestra comparativa, el Toshiba Canvio Basics (64,99 euros) es el mejor disco duro de 2,5" por cuestiones como su alta calidad/precio y la solvencia a la hora de realizar tareas básicas.

Con un diseño sencillo pero resultón, por tamaño y peso resulta cómodo para trasladar y para ser un HDD, ofrece buenas y estables cifras de velocidad de transferencia de datos.

Eso sí, viene sin software para backups, pero eso no suele ser un problema, ya que Windows y macOS cuentan con sus propias herramientas.

WD My Passport

La plata en nuestra comparativa se la llevó el WD My Passport (74 euros), otro HDD de 2,5" destaca por sus opciones estéticas, pero – y esto es vital en un dispositivo así – también por detalles como sus patas, lo que mejora el agarre si lo dejamos sobre una mesa.

Aspecto al margen, no defrauda en rendimiento y viene con software propio para proteger el contenido del disco, realizar copias de seguridad e incluso opciones para acceder al disco desde el móvil.

LaCie Mobile Drive

Con un diseño ligero con carcasa de elegante y resistente aluminio, puedes conectar el LaCie Mobile Drive (74,99 euros) con equipos a través de puertos Thunderbolt 3, USB-C y USB 3.0 gracias al puerto y los cables incluidos, algo muy útil si dispones de portátiles de última generación. Así, aprovechas sus puertos y puedes llevarlo contigo.

Puedes hacer copias de seguridad tanto con el software de tu ordenador como con el LaCie Toolkit, su software de copias de seguridad y duplicación.

Western Digital My Book

Damos el salto a un completo formato de sobremesa con este Western Digital My Book (160 euros), un disco duro de 8TB y factor de forma de 3,5" con este clásico de una marca de referencia en el sector.

Pese a su tamaño, su diseño busca ocupar lo mínimo y gracias a sus patas lo puedes dejar al lado de tu ordenador de forma discreta en vertical.

Con este modelo tienes espacio a raudales, un puerto USB 3.0 y el software WD Backup incluido para hacer copias de seguridad automática, si bien siempre puedes tirar de los programas habituales de mac o Windows. Viene además con cifrado de hardware y protección mediante contraseña

Western Digital My Book Disco Duro Externo de Sobremesa de 8 TB, 3.5", USB 3.0, Negro Hoy en Amazon por 175,76€ PVP en Media Markt 180€

WD Elements Desktop

Otro modelo de la misma Western Digital es este Elements Desktop (179 euros), también de 3,5 pulgadas para sobremesa y con USB 3.0. Diseño elegante con una superficie brillante con patitas para mejor agarre, software de backup y de seguridad y versiones desde 1 a 14TB para ofrecer gran volumen en función de lo que necesites.

Seagate Expansion

El Seagate Expansion Desktop (119 euros) es fácil de usar: basta con conectar al ordenador, a la corriente y listo. Viene sin software adicional para copias de seguridad, pero podrás usar los del ordenador. Con interfaz USB 3.0 (3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)), usa un puerto SuperSpeed 3.0 para la conexión

Seagate Expansion Desktop, 6 TB, Disco duro externo 3.5", HDD, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac (STEB6000403) Hoy en Amazon por 119,99€ PVP en PcComponentes 124€

NAS

Aunque las nubes comerciales siguen ganando popularidad por la comodidad de tenerlo todo a mano con una conexión a internet, hay quien apuesta por una solución NAS para contar con su propio servicio de almacenamiento en red a medida de sus necesidades, especialmente en el ámbito empresarial. A la hora de elegir un NAS tendremos en cuenta:

En función de la marca elegida nos encontraremos un sistema operativo y en consecuencia, diferentes interfaces, plataformas y apps compatibles, algunas tan interesantes como los gestores de copias integrados, VPNs o la reproducción de contenido en la TV. En este sentido merece la pena echar un vistazo a sus características en la web del fabricante.

Sistema operativo del fabricante QNAP

Un NAS es un ordenador y como tal, cuenta con procesador y memoria RAM . Así, nos interesa un modelo con un hardware lo suficientemente potente para desenvolverse en este escenario de uso en términos de velocidad y rendimiento. Afortunadamente las copias de seguridad no son tareas especialmente exigentes, por lo que el punto de partida ha de ser al menos de una CPU con cuatro núcleos a 1,2 GHz o más y 512 MB de memoria DDR4, similar al de una Raspberry Pi, que también nos sirve para esta tarea.

Capacidad soportada y número de bahías . Estamos ante dispositivo más caro y completo que un disco duro, por lo que a la hora de invertir en un NAS hay que pensar a medio y largo plazo para estimar cuánto almacenamiento necesitarás para montar los discos duros pertinentes: 8 TB, 16 TB, 32 TB… cuantas más bahías, espacio para montar discos y por tanto potencial para más capacidad

Aunque hay NAS que vienen con los discos duros en su interior, generalmente tendremos que comprarlos aparte. Y si compramos un NAS de calidad, mejor apostar por discos duros que rindan a su altura en cuanto a capacidad como en velocidad de lectura y escritura.

NAS: Modelos destacados

My Cloud Home

No, no es un NAS, el WD My Cloud Home (159 euros) es un disco duro conectado a la red orientado al ámbito doméstico, una solución más asequible y fácil de configurar y utilizar que acerca la experiencia de un NAS a los usuarios menos avanzados.

En este sentido, también cuenta con limitaciones, como es el caso del espacio disponible: a diferencia de los NAS al uso, donde tendremos que comprar los discos duros que necesitemos, en este caso viene con un disco duro integrado, así que asegúrate que tiene el espacio que necesitas.

QNAP TS-230

QNAP es una de las marcas más destacadas del sector y su TS-230 (176 euros) constituye una solución para un escenario doméstico muy acertada por su sencillez.

Estamos ante un NAS compacto de gama de entrada que ofrece opciones de seguridad y una interfaz completa mediante el servicio myQNAPcloud, que permite acceder, administrar y compartir fácilmente archivos en internet como son nuestras propios backups.

QNAP TS-230 2-Bay Desktop NAS Enclosure - 2GB RAM - Procesador Quad Core de 1.4GHz PVP en PcComponentes 176€ Hoy en Amazon por 180,01€

Synology Diskstation DS218

Otra marca con gran reputación por la calidad de sus NAS, especialmente si buscamos una solución empresarial, es Synology. Con este Diskstation DS218 (289 euros) tenemos un NAS versátil con dos bahías que integra un hardware potente incluso para usarlo como servidor multimedia de contenido en 4K.

Cuenta con File Station, una herramienta integrada fácil y completa para gestionar y compartir archivos, con sincronización optimizada en tiempo real

Para el tema que nos ocupa, proporciona una solución sencilla y eficaz para copias de seguridad para ordenadores y dispositivos móviles con protección.

Synology DiskStation DS420j

Si nuestras necesidades son más ambiciosas, el Synology DiskStation DS420j (348 euros) es una opción que analizamos a principios de año. Se trata de un NAS doméstico con 4 bahías que permite gestionar hasta 64 TB de información de forma eficaz con procesador de cuatro núcleos y una tasa de transferencia de 112 MB/s.

Como en el modelo anterior, viene con un software cuidado y completo, lo que nos permitirá usarlo tanto para copias de seguridad como para servicios de fotos y vídeos en streaming.

Qnap TS-431K NAS

El Qnap TS-431K NAS (319 euros) está equipado con un procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz y espacio de almacenamiento de 4 bahías. Cuenta con un diseño minimalista, con bandejas de fácil acceso bloqueables.

El TS-431K incluye funciones de copia de seguridad local y en la nube, además de una tecnología de instantáneas, logrando una estrategia muy completa de copias de seguridad, por lo que es muy interesante para uso profesional.

My Cloud Expert Series EX4100

WD también cuenta con soluciones más potentes y completas como este My Cloud Expert Series EX4100 (335 euros) con un completo pack de software para su gestión como es la aplicación para acceder desde cualquier lugar, My Cloud OS 3 y compatibilidad con aplicaciones de terceros como Plex, WordPress o Dropbox.

Para backups incluye el programa WD SmartWare Pro, que incluso permite realizar una copia de seguridad de tus datos de forma automática en otro dispositivo o en otra nube.

La inserción de discos duros es de lo más sencilla gracias a su diseño y viene preconfigurado para poderlo poner en marcha en pocos minutos, si bien desde el panel de control podremos personalizarlo de acuerdo con nuestras necesidades, como por el ejemplo las opciones de RAID, o capas de seguridad.

WD My Cloud EX4100 Expert Series, Almacenamiento en Red NAS sin Discos, 4 Compartimentos, Negro Hoy en Amazon por 331,68€ PVP en PcComponentes 395€

Bonus: háztelo tú mismo con una Raspberry Pi

Si te gustan los proyectos de tecnología y prefieres ahorrarte unos euros y hacerte un NAS tú mismo, solo necesitas una Raspberry Pi, una unidad de almacenamiento y herramientas como Pydio, OpenMediaVault o OwnCloud.

Teniendo en cuenta que la diferencia de precio respecto a la 3 no es "dolorosa", mejor irse por una Raspberry Pi 4B (46 euros) con 2GB de RAM y aprovechar su mayor rendimiento y su oferta de puertos, que nunca se sabe si la usaremos para otros proyectos.

Memorias USB

Una alternativa para guardar copias de seguridad de tu ordenador es una memoria USB, una unidad de almacenamiento inferior en prestaciones a los discos duros pero más baratos. No obstante, pueden ser suficiente en caso de que el disco duro de tu equipo sea escaso o apenas guardes cosas en él.

Además las memorias USB también pueden servirnos para guardar "copias de seguridad" de nuestros móviles o tablets. Y viene entrecomillado porque si tu dispositivo es Android, Google especifica que la copia de seguridad como tal va a Drive. Y si es un iPhone, Apple hace lo propio con iCloud.

Lo que sí es posible es realizar una copia de seguridad parcial (y generalmente) manual de cierto contenido como pueden ser las fotos, vídeos y otros archivos.

Como sucedía con los discos duros, nos fijaremos en su velocidad de lectura y escritura (que en este caso suelen ser inferiores a los discos duros), el puerto de conexión para enchufarlo directamente y también en que ofrezcan un diseño cómodo, ligero y robusto para llevarlo de un lugar a otro y que aguanten posibles golpes.

Memorias USB: modelos destacados

SanDisk Ultra Dual

¿Por qué la hemos elegido? Porque dispone de una toma USB-C para conectar directamente a tabletas o smartphones (además de ordenadores) y, si así lo necesitamos, guardarla en el ordenador a través del mismo puerto o desde el puerto USB 3.1 que tiene al otro lado.

Además cuenta con una app (SanDisk Memory Zone, disponible para Google Play) que podrás instalar para gestionar el contenido desde el dispositivo para hacer copias de seguridad de fotos y vídeos. Y algo que nunca viene mal: un diseño robusto y una marca de primer nivel.

SanDisk Memoria Flash USB 64 GB para tu smartphone Android - Ultra Dual DriveType-C - USB 3.1 Hoy en Amazon por 11,99€

RAVPower Memoria USB

Con la memoria USB de RAVPower (39,99 euros) también podremos conectarla al iPhone o iPad para hacer copias de seguridad al momento de fotos, vídeos y otros archivos, que podrás gestionar con la app iPlugmate. Otra opción: usar el puerto USB y guardarlo en el ordenador. Además incluye sistemas de seguridad biométricos y protección de contraseña. Con la certificación MFi

RAVPower Memoria USB 64GB, Unidad Pendrive [Certificado MFI], Copia de Seguridad Instantánea, Almacenamiento Directo de Archivos, Compatible con iPhone, iPad, Mac, portatiles Windows, Memoria USB 3.0 Hoy en Amazon por 39,99€

Base SanDisk iXpand

Si tienes un iPhone, la base SanDisk iXpand (49 euros) es una solución dos en uno: por un lado tienes un lugar en forma de base robusta y de calidad para dejarlo cargando hasta a 15W (eso sí, tienes que poner tu el cable) y por otra, se realizará una copia de seguridad de tus fotos, videos y contactos guardándolos en una tarjeta SD. Se complementa con una app para manejar estas copias de seguridad parciales y restaurarlas.

SanDisk - Base iXpand de 128 GB, para Cargar iPhone y Hacer copias de Seguridad de su Contenido Hoy en Amazon por 49,04€ PVP en PcComponentes 59,95€

Memoria USB Sandisk iXpand

Dejando la parte de la carga a un lado, la SanDisk iXpand también está disponible en forma de memoria USB (23,99 euros), con un USB 3.0 a un lado y un puerto Lightning al otro, y la misma app para gestionarla. Está disponible desde 16GB a 256GB.

SanDisk iXpand - Memoria Flash USB de 64 GB para iPhone y iPad, Color Negro Hoy en Amazon por 23,99€ PVP en Media Markt 32,39€

