Guía de compra de NAS multimedia: en qué debes fijarte y cuáles son los mejores modelos

Comprar un NAS no es sencillo, no nos engañemos. A la hora de escoger uno para nuestro hogar u oficina hay que pensar cuáles son los puntos en los que nos interesa que destaque. El de los NAS, además de no estar enfocado a las masas, es un mercado donde se debe tener en cuenta tanto las necesidades actuales como los límites que pondremos para el futuro.

Tener un sistema capaz de centralizar todos nuestros archivos y datos dentro del hogar y a partir del cual distribuir a todos nuestros dispositivos lo que necesitamos en todo momento parece un concepto del futuro. Pero no es así, por un precio razonable puedes montarte este sistema mediante un NAS y tan sólo necesitas escoger el adecuado a tus necesidades y tu forma de trabajar.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un NAS?

Si te has decidido por comprar un NAS hay una serie de aspectos a considerar, unas necesidades que cubrir según los requisitos que tenga cada usuario. Cada modelo de NAS es único por muchos factores, desde su tamaño hasta la energía que puede consumir con los discos en reposo. Sin embargo, son tres los factores clave que diferencian a los NAS y que nos permitirán encontrar el adecuado para nosotros.

El sistema operativo que gestiona el NAS

Con esto definiremos la comodidad para trabajar con el NAS. Cada marca cuenta con su propio sistema operativo para NAS, en consecuencia, cada fabricante de NAS tiene una interfaz, una plataforma y un repertorio de apps compatibles con su NAS. No se trata simplemente de volcar datos en el NAS (que puedes) sino de dotarlo de diferentes funciones como puede ser realizar copias de seguridad (mediante un gestor de copias integrado) ofrecer VPN (mediante un servicio VPN compatible con el sistema del NAS) o reproducir contenido en la TV (mediante un reproductor decente que ofrezca el sistema operativo).

Sistema operativo del fabricante QNAP

La idea es pensar en el uso que vamos a darle al NAS y posteriormente ver cómo ofrece ese servicio cada plataforma. Por ejemplo, si utilizamos Plex lo ideal es comprobar si la app de Plex está disponible para la plataforma del NAS que nos interesa comprar. Otra opción es echar un vistazo a la interfaz de cada sistema operativo, normalmente disponible en la página web oficial del fabricante. ¿La mejor según la experiencia? Synology DS es la que más compatibilidad ofrece con servicios de Internet y la que más herramientas tiene en su tienda de apps.

El procesador y memoria RAM del propio NAS

Un NAS es a fin de cuentas un ordenador, no son solo discos duros con un sistema operativo, pues para ejecutar ese software necesita de un procesador y de una memoria RAM interna. Pensarás que tampoco puede necesitar mucho un dispositivo que ni siquiera tiene pantalla y sólo tiene que gestionar archivos. No es así, y es esencial escoger un NAS con el procesador lo suficientemente potente como para rendir sin problemas, así como una memoria RAM que le aporte velocidad al dispositivo.

Un NAS es a fin de cuentas un ordenador, el procesador y la RAM son esenciales para una experiencia adecuada.

¿Cuál es el mínimo en RAM y qué procesador escoger? Depende una vez más del uso que le vamos a dar al NAS. Si sólo va a ser un lugar donde almacenar copias de seguridad que se hacen directamente desde el ordenador, no hará falta centrarse mucho en ello. Pero si vamos a utilizarlo para reproducir contenido en la TV o para gestionar datos desde fuera de casa, un procesador más potente hará que no desesperemos a la larga. En líneas generales, para un uso normal del NAS como dispositivo multimedia, reproduciendo contenido en HD, es suficiente con 1GB de RAM. Si el uso que le vas a dar al NAS es exclusivamente como reproductor multimedia y crees que eres un usuario asiduo, busca directamente un NAS con 2 GB de RAM.

La capacidad máxima que soporta el NAS y la cantidad de bahías

Estamos hablando no de la cantidad de almacenamiento que necesitamos sino de la cantidad que necesitemos a medio y largo plazo. Como habrás podido comprobar, comprar un NAS es pensar en lo que vamos a necesitar y no en lo que necesitamos actualmente. A cada NAS se le puede montar un almacenamiento máximo en discos duros. 8 TB, 16 TB, 32 TB… piensa en cuánto vas a acumular de aquí a tres o cuatro años.

Ejemplo de NAS con cuatro bahías

Por otra parte, hay que fijarse en las bahías que tiene el NAS, esto generalmente es lo que más encarece el producto, pues más bahías para discos duros implica más capacidad de almacenamiento, un procesador más potente y en general, aumentar las especificaciones de todo el NAS. ¿Cómo utilizarás el NAS? ¿Con dos discos para almacenar tus archivos? ¿Con un disco que se dedique a hacer copias de seguridad y el otro a almacenar contenido multimedia? ¿Tres discos? ¿Más? En un uso personal la mejor opción es un NAS de dos bahías con una disco para copias de seguridad y otro para el resto de archivos.

Bonus: la importancia de los discos que vayas a ponerle

De nada sirve tener el NAS más potente del mercado si los discos que tiene en su interior no rinden a la medida. Algunos NAS vienen directamente con discos duros en el interior, pero en la mayoría de ocasiones deberás ser tú quien los compre por separado. Es básico fijarse no tanto en la capacidad como en la velocidad de lectura y escritura.

En el mercado actual quien mejores discos duros ofrece para dispositivos NAS es Western Digital con su gama Red. Son discos duros preparados para rendir correctamente en dispositivos NAS y seguramente la mejor elección. ¿Tienes ya varios discos duros externos por casa? No te preocupes, también sirven.

Los mejores NAS del mercado en 2017

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, es momento de buscar cuál es el NAS que más se adapta a nosotros. Analizando el mercado actual hemos encontrado una serie de NAS que tienen un equilibrio entre los tres factores y compiten en diferentes gamas.

WD My cloud Synology DS116 Synology DS216J WD My Cloud EX 2 Ultra Synology DS416 QNAP HS-251+ PROCESADOR ARM Cortex A9 Dual-Core 2 x 650 MHz Marvell Armada 385 a 1,8 GHz Marvell Armada 385, Dual-Core a 1 GHz Marvell ARMADA 388 de Dual-Core a 1,6 GHz Intel Celeron N3060 a 1,4 GHz Intel Celeron Quad-Core a 2 GHz MEMORIA RAM 512 MB 1 GB 512 MB 2 GB 1 GB 2 GB CAPACIDAD INTERNA Hasta 8 TB Hasta 10 TB Hasta 16 TB Hasta 24 TB Hasta 40 TB 1 TB VELOCIDAD DE LECTURA/ESCRITURA 112,67 MB/s y 111,82 MB/s 112 MB/s y 107 MB/s 115 MB/s y 107 MB/s 224,91 MB/s y 142,56 MB/s 224 MB/s y 224 MB/s CONSUMO 12 vatios 10.68 vatios 14.85 vatios 19 vatios 31.96 vatios 16 vatios DIMENSIONES 9,9 x 15,5 x 17,1 cm 16,6 x 7,1 x 22,4 cm 22,6 x 16,5 x 10 cm 19,2 x 23,2 x 17 cm 16,5 x 20,3 x 23,3 cm 30,2 x 22 x 4,1 cm PESO 2,3 Kg 699 g 880 g 3,4 Kg 1,5 Kg 1,6 Kg PRECIO Desde 135 euros Desde 168,17 euros Desde 179 euros Desde 158,04 euros Desde 395 euros Desde 349,38 euros

My Cloud

Si es tu primer NAS y necesitas algo sencillo y barato, el WD My Cloud puede ser el NAS perfecto. Ya lo analizamos en su momento, y vimos que para un uso en el hogar como sistema para copias de seguridad es ideal, además de contar con un diseño excelente.

El WD My Cloud viene con los discos duros ya en su interior, por lo tanto tendrás que elegir cuánto almacenamiento quieres, si son más de 4 TB puede ser con dos bahías si te interesa. Siendo un NAS básico para iniciarse en este mundo, la opción más compensada es la de 3 TV con una bahía por 149 euros. Puedes comprarlo directamente en Amazon.

Synology DS116

Como hemos indicado, el sitema operativo puede ser clave para algunos usuarios y Synology tiene el más completo de todos. Si es tu primer NAS pero necesitas algo más de versatilidad el Synology DS116 es mejor opción que WD My Cloud. Es un NAS con una sola bahía y puede albergar en su interior un disco de asta 10 TB.

Su precio es algo más elevado que el WD My Cloud, alcanza los 168,17 euros en Amazon sin ningún disco duro en su interior. ¿Merece la pena pagar más por un NAS básico? Puedes leer más en detalle sobre este dispositivo y comprobarás que cuenta con una plataforma completa a sus espaldas, así como con un rendimiento excelente.

Synology DS216J

La diferencia con el Synology DS116 es básicamente las bahías disponibles. Si necesitas dos bahías porque quieres instalar dos discos duros, el Synology DS216J es ideal. Con este NAS tenemos posiblemente el mejor equilibrio entre necesidades a corto plazo y a largo plazo, ya que es fácilmente ampliable y su rendimiento es superior a la media actual en dispositivos NAS.

Synology tiene dos modelos más de DS216, este como comprobarás es un poco más caro que el DS216se pero compensa por algunas especificaciones que tiene como puede ser el menor consumo energético. De todos los modelos Synology DS216, el Synology DS216J con 6 TB por 450 euros en Amazon es la opción indicada.

WD My Cloud EX 2 Ultra

Con el WD My Cloud EX 2 Ultra se sube de nivel y ya no se trata solamente de un NAS para principiantes donde subir archivos. El WD My Cloud EX 2 Ultra es un NAS enfocado a usuarios que necesitan sacarle provecho al sistema para trabajar o que manejan una cantidad de datos importantes.

Viene con dos o con cuatro bahías por defecto. La opción ideal es comprar uno con cuatro bahías, ya que estamos buscando algo más serio y debemos pensar a medio y largo plazo, pues nunca sabremos cuándo hará falta que ampliemos el espacio. Si nos decantamos por el de cuatro bahías sin discos duros en su interior cuesta 309,88 euros en Amazon.

Synology DS416

Rozando el ámbito profesional prácticamente, el Synology DS416 es un NAS que no te va a dar problemas ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Un dispositivo de alto rendimiento que podemos utilizar tanto en casa para ocio y trabajo como en una pequeña oficina con múltiples ordenadores conectados.

El Synology DS416 tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 40 TB (si necesitas más plantéate un servidor) en cuatro bahías. Su precio es fijo, ya que no ha posibilidades de personalizarlo, 395 euros en Amazon

QNAP HS-251+

El NAS QNAP HS-251+ no tiene un estilo como los anteriores, sino que cuenta con un diseño tipo torre. Esto hace que el NAS no tenga prácticamente altura y visualmente recuerde antes a un dispositivo multimedia que a un PC. Precisamente por eso, este NAS esta enfocado a usuarios que consumen contenido multimedia. Es un NAS silencioso y discreto, perfecto para acompañar a la televisión del hogar.

No es todo diseño, en su interior también cuenta con especificaciones a la altura para mover sin problemas archivos en la pantalla del televisor o un monitor. Además, viene con un mando a distancia para que sea directamente una especie de smart TV vitaminado. ¿Su precio? 349,38 euros en Amazon sin disco duro interno.

Más información | Web oficial