Empezar con Arduino: qué placa y kits de iniciación comprar

Has oído Arduino y te ha picado el gusanillo. Bajo el término Arduino se engloba la placa de circuito impreso, lenguaje de programación y la comunidad en torno a ella que comparte experiencias y proyectos de lo más variados. Arduino es el máximo exponente del movimiento maker, una cultura donde el autoaprendizaje, la tecnología barata y el creciente peso del Internet de las Cosas se dan la mano.

Si quieres empezar con Arduino, en este artículo encontrarás una guía de compra con los tipos de placa Arduino más recomendables para principiantes y kits de iniciación.

Antes de empezar: ¿Arduino oficial o genérico?

Un vistazo a la web oficial de Arduino nos devuelve la friolera de 24 placas oficiales Arduino. Una cifra que se queda corta si tenemos en cuenta que Arduino es un proyecto de open source y open hardware, esto es, que cualquiera tiene acceso a la tecnología para replicarla y modificarla.

Esta es una de sus mayores bazas, ya que su versatilidad y adaptabilidad posibilita que sirva como punto de inicio para proyectos de toda índole. Para que te hagas una idea, la placa Arduino Lilypad sirve para el desarrollo de ropa inteligente y otros wearables.

Sin embargo, a nivel principiante se traduce en que aunque tengamos claro qué tipo de placa necesitamos, podremos encontrarla a la venta bajo la marca oficial de Arduino pero también a través de otras marcas mediante modelos genéricos.

Los creadores de Arduino, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino David Mellis y Herando Barragán, buscaban crear una herramienta simple y barata para proyectos digitales entre estudiantes

Una de las premisas que auspiciaron el nacimiento de Arduino es que fuera una placa barata, de hecho la producción de la primera placa Arduino costaba menos de 30 euros por unidad. Con el éxito del proyecto y la lógica de la economía de escala, los costes han ido descendiendo hasta los 20 euros que cuesta el modelo más popular, la Arduino UNO oficial.

Sin embargo, gracias a los modelos compatibles es posible encontrar placas todavía más asequibles. Comprar un modelo genérico no es un problema, de hecho algunas de estas placas Arduino genéricas funcionan genial, si bien suelen requerir la instalación de drivers adicionales (aquí puedes conseguir el driver CH340 que puedes conseguir aquí) para que tu ordenador las reconozca.

Otra cuestión que puede surgirte al buscar una placa Arduino proviene de la denominación “Genuino”. ¿Será Genuino otra marca compatible de Arduino? Pues no, Arduino y Genuino son lo mismo, solo que por una cuestión de registro de marcas, Arduino hace referencia a las placas originales en Estados Unidos y Genuino a las placas originales en el resto del mundo. Así que si te encuentras con una placa Arduino o Genuino has de saber que se trata de una placa oficial.

Qué placa Arduino elegir

Con lo anterior claro, es momento de ver en qué se diferencia una placa Arduino de otra y cuál se ajusta mejor a lo que necesitamos. Las diferencias entre una placa Arduino u otra radican en el tamaño, la conectividad, cuántas entradas/salidas disponen (y si estas son analógicas o digitales) y especificaciones a nivel de hardware como por ejemplo la memoria interna.

La web oficial de Arduino lista 4 modelos como indicados para principiantes : Arduino UNO, Arduino Leonardo, Arduino 101 y Arduino Explora. La más común con diferencia es la placa Arduino UNO. No obstante, creemos interesante incluir también los modelos Arduino Zero, una placa para aquellos que requieren más potencia gracias a contar con más CPU, RAM y memoria interna, y la Arduino Mega, con 54 entradas digitales para aquellos que así lo requieran.

En la siguiente tabla encontrarás las principales diferencias entre unas placas y otras en cuanto a especificaciones, no obstante más adelante detallaremos para qué conviene más uno u otro modelo:

Nombre Procesador Voltaje operación/ entrada Velocidad CPU Entradas/ salidas analógicas Entradas/ salidas digitales EEPROM SRAM (kB) Flash (kB) USB UART Uno ATmega328P 5 V / 7-12 V 16MHz 6/0 14/6 1 2 32 Regular 1 Leonardo ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16MHz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 101 Intel Curie 3.3 V/ 7-12V 32MHz 6/0 14/4 - 24 196 Regular - Esplora ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16MHz - - 1 2.5 32 Micro - Arduino Zero ATSAMD21G18 3.3 V / 7-12 V 48 MHz 6/1 14/10 - 32 256 2 Micro 2 Mega 2560 ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4

Placa Arduino Uno

Como ya hemos explicado anteriormente, la placa Arduino Uno es la más popular y de hecho es la que encontrarás en la mayoría de kits de iniciación. El modelo Uno se considera la base a partir del cual incorporar diferentes configuraciones para crear otras placas.

Tiene el tamaño de una tarjeta de visita, dispone de 14 pines digitales y 5 analógicos y requiere 5 Voltios para funcionar. Puedes alimentarla con un cable USB o con adaptador de corriente.

Monta el procesador ATMEGA328P con 32Kb de memoria donde podrás guardar el código de tu proyecto, una capacidad bastante discreta para es estándar actual, razón por la cual si te pillas el gusto a Arduino tarde o temprano se te quedará corta. Además a largo plazo también podrías verte limitado tanto por la cantidad de pines como por la memoria para ejecutar procesos (SRAM) y la de almacenar variables (EEPROM).

Sin embargo, para aprender es perfecta ya que integra suficientes funciones para comenzar, es barata, hay una gran cantidad de material en internet para aprender con este modelo.

Placa Arduino Leonardo

La placa Arduino Leonardo es bastante similar a la Uno en apariencia. Integra el microcontrolador ATmega32u4 y cuenta con 20 pines de entrada y salida digitales, un cristal oscilador de 16MHz, una conexión micro USB, jack de alimentación opcional y un botón de reinicio.

Más allá de las diferencias técnicas, lo que diferencia a la Arduino Leonardo es que la propia placa nos permite emular un teclado, ratón o joystick. Es decir, que al conectarla a un ordenador este la puede identificar como uno de los periféricos nombrados. Lo más interesante de esta caracteristica es que por ejemplo podrías crear tu propio teclado.

Placa Arduino 101

La placa Arduino/Genuino 101 es una placa con base en la Arduino Uno desarrollada por Arduino e Intel. Este modelo integra el procesador Intel Curie, especialmente diseñado para para proporcionar alto rendimiento con un bajo consumo de energía.

La placa Arduino 101 incorpora el estándar Bluetooth de baja energía (BLE), acelerómetro de seis ejes y un giroscopio, unas funcionalidades muy interesantes para proyectos IoT (por ejemplo para wearables o domótica) que puedan ser controlados desde el teléfono.

Placa Arduino Esplora

La placa Arduino Esplora (47,84 euros) procede de la Arduino Leonardo, de hecho ambos comparten características como el microcontrolador y la propiedad de actuar como teclado, joystick o ratón. La principal diferencia entre la Esplora y el resto es que esta lleva sensores integrados y listos para entrar en acción.

Así, la Arduino Esplora integra micrófono, avisador acústico, potenciómetro lineal, sensor de temperatura, acelerador de 3 ejes, LED RGB, 4 pulsadores y un joystick analógico. Además dispone de 4 agujeros para fijarla a una carcasa. Adicionalmente podemos incorporarle un panel LCD TFT a través de un conector. Por su sencillez, se orienta para aquellos usuarios que quieran empezar en Arduino sin necesidad de aprender demasiada electrónica. Como ves, la Arduino Esplora es practicamente un kit en si misma.

Placa Genuino zero

La Genuino Zero (56,79 euros)es una evolución más potente de la placa Uno. Este modelo proporciona más rendimiento gracias a microprocesador SAMD21 de Atmel, con núcleo ARM Cortex, lo que permite mayor procesamiento. También permite programar otros dispositivos al admitir un puerto COM.

La Zero es una herramienta potente para aprender a desarrollar apps de 32 bits y también constituye la base de proyectos para IoT, wearables, automatismos, robótica, etc. Ojo, porque a diferencia de la Uno y otras placas populares, la Zero trabaja con un voltaje de 3,3 V.

Una modificación de esta placa es la Zero MKR (26,90 euros), un modelo más pequeño con la misma potencia y conector SD integrado que permite reproducir archivos de música sin hardware adicional.

Placa Arduino Mega

Si la Arduino Uno se te queda corta en potencia o en pines, la Arduino Mega es su hermano mayor. Aunque en el mercado puedes encontrar la “Mega” a secas, la Arduino Mega 2560 (27,91 euros es su versión mejorada. Como sucede con Arduino Uno, aquí también es posible encontrar modelos genéricos como este de ELEGOO (13,99 euros).

Obviamente se trata de un modelo algo más caro, pero integra el microprocesador ATmega2560 (más potente), una memoria flash de 256 kB , 8 KB de RAM y 70 pines, entre analógicos y digitales. A nivel de espacio, es capaz de almacenar programas cuatro veces más grandes. Como la Uno, se alimenta con un voltaje de 5 Voltios, algo que puedes hacer de forma independiente o también conectándola a un ordenador.

La Arduino Mega 2560 está diseñada para proyectos más complejos que la placa Uno, por ejemplo para robótica e impresión 3D.

¿Una placa a secas o un starter kit?

Si ya tenemos claro qué placa necesitamos e incluso nos hemos atrevido a comprarla, podemos encontrarnos con la desoladora imagen de sacarla de la imagen y ver que no podemos hacer nada. Un Arduino es relativamente asequible para integrar en proyectos, pero servirá de poco si no tenemos en casa otros componentes electrónicos más allá de la placa.

No hablamos de herramientas como los alicates, destornillador o multímetro (que nos vendrán genial), sino de resistencias, luces LED, sensores varios, motores y servomotores, pulsadores e interruptores... si es nuestro caso, ni te lo pienses: compra un kit completo.

Los kits están indicados para principiantes, de forma que podamos experimentar y descubrir todo lo que podemos hacer con una placa Arduino. Teniendo esto en cuenta, encontraremos kits con placas Arduino Uno y algunos con Mega. Aquellas placas orientadas a proyectos IoT, wearables o robótica como la 101 o la Zero se venden por separado ya que lo habitual es que tengamos claro qué proyecto queremos llevar a cabo y en base a eso, compremos el resto de componentes

El starter kit oficial de Arduino con Arduino Uno cuesta 79,90 euros (impuestos y envío aparte) en la web oficial y de 77,90 euros en Amazon. Este completísimo kit incluye manual en español con 15 proyectos básicos y más de 100 componentes como la placa Arduino UNO, cables, protoboard, servomotor y motor, LEDs de varios colores, fototransistories, potenciómetros, pulsadores, pantalla LCD, condensadores, entre otros.

Con este kit te aseguras de tener todo lo suficiente para aprender con Arduino y realizar una enorme cantidad de proyectos. A la larga, cuando tengas tus propias ideas, terminarás comprando aquellos componentes que necesites de forma individual.

Del mismo modo que existen placas genéricas, también hay disponibles en mercado kits de iniciación compatibles, como por ejemplo los populares kits de ELEGOO (30,99 euros) o este de Kuman (24,99 euros). En estos kits es bastante común que una vez saques todo del maletín luego no puedas volver a meterlo en su sitio (yo nunca he podido) y que alguna luz o resistencia no funcionen, pero por su precio y utilidad merecen mucho la pena.

Si quieres un kit con la placa Arduino Mega, tienes que recurrir a marcas chinas como Kuman (28,99 euros) o ELEGOO (54,99 euros), ya que no existe kit oficial para esta placa.

Más allá del modelo original y de los kits anteriormente mencionados, una alternativa interesante tanto para jóvenes como para adultos es el Zum Box de Bq 109,90 euros, un pack bastante didáctico (está orientado a niños, pero es magnífico para iniciarse) que destaca por integrar piezas robustas y bien señalizadas para empezar sin miedo a quemar un componente por conectarlo erróneamente.

Este kit integra un portapilas, placa Arduino BQ Zum Core (como la Uno), 2 sensores de infrarrojos, 1 pulsador, 2 sensores de luz, 1 zumbador, 1 sensor de ultrasonidos, 2 LEDs, 2 miniservos, 1 cable micro-USB y 2 servos de rotación continua.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.