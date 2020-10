El libro con el que más he aprendido en mi vida: 23 recomendaciones de los editores de Xataka

Decía Sir Francis Bacon que “algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos”. Pero cómo son capaces de cambiar nuestra vida algunos libros. No solo nuestra novela favorita o aquel que nos ayudó a decidir en qué nos especializaríamos cuando éramos niños o adolescentes. Otros nos hicieron leer y releer algunas líneas, subrayarlas y anotarlas, haciéndonos reflexionar y quizás cambiar nuestra forma de ver la vida.

Hemos consultado a nuestros editores precisamente sobre ese libro de ensayo, que no sea de ficción, con el que más hayan aprendido. Y hemos encontrado auténticas joyas, aunque seguro que nos quedan otras muchas por descubrir. ¿Nos ayudas?

'Continente Salvaje', de Keith Lowe

Recomendado por Andrés P. Mohorte

Recuerdo con nitidez mi cara de espanto, asombro y absoluto disfrute durante las primeras páginas de 'Continente Salvaje'. Por aquel entonces cerraba mi primer año trabajando en un periódico y tenía la vista puesta en un Máster de Historia Contemporánea a cursar a la vuelta de la esquina.

Aquel libro tenía poco parangón con lo que había leído hasta entonces. No sólo se trataba de contenido, que también, sino de la forma de escribirlo. Lowe había pasado años de sesudo trabajo en las bibliotecas remotas del Este de Europa para transformar su bagaje historiográfico en una novela de no-ficción, en un relato hilado a la perfección sobre el que se paseaban los peores horrores que la humanidad jamás haya contemplado. Era una tesis doctoral, un libro increíblemente documentado. Y también era uno que devorabas página a página.

Allí aprendí no sólo que la Historia también puede producir best-sellers (luego llegarían muchos otros libros similares a mi vida), sino también que el pasado jamás es tan sencillo como parece. 'Continente Salvaje' versa sobre los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió entre 1945 y 1947, cuando el continente, arrasado, aún no había comenzado a reconstruirse.

Aquel libro totémico me enseñó que en la historia rara vez existen las explicaciones binarias, ni siquiera en los acontecimientos propulsados por los nazis, y que cada rincón de Europa fraguó dos y tres guerras al mismo tiempo mientras el mundo contemplaba impávido la catástrofe. Una guerra mundial que fueron miles de guerras civiles; un trabajo académico escrito con el tino de un talentoso narrador; y un libro que, pese a tratar sobre el Horror puro y contener algunos de los pasajes más negros que jamás haya leído, me sigue fascinando aún hoy.

¿Qué pasaría si...?, de Randall Munroe

Recomendado por Carlos Alberto Diéguez

Pocos libros de divulgación me parecen más curiosos que esta genialidad del responsable de XKCD. El autor responde con humor y toda la precisión científica decenas de casos hipotéticos como, por ejemplo, el qué pasaría si construyéramos una tabla periódica con ladrillos hechos de los elementos que representan (spoiler: nada bueno). Un libro altamente interesante y fascinante.

Manual de Vida, de Epicteto

Recomendado por Santi Araújo

Es curioso que este pequeño libro escrito por un filósofo griego hace casi 2.000 años pueda estar tan de actualidad.

Páginas repletas de sabiduría que buscan ayudarnos a alcanzar la paz interior (la ataraxia: tranquilidad de espíritu), a vivir en el ahora y a no celebrar logros o llorar cualquier pérdida.

Fueras de Serie: Por qué unas personas tienen éxito y otras no, de Malcom Gladwell

Recomendado por Javier Pastor

Esta obra hizo famoso el mito de las 10.000 horas. Si practicas cualquier disciplina 10.000 horas, apunta, te convertirás en un experto en ese ámbito y tendrás una ventaja competitiva crucial para tener éxito.

El libro analiza a través de varios ejemplos cómo ciertas personalidades han conseguido ese éxito gracias a esa dedicación (y a dedicarse en el momento oportuno a esa disciplina), y como ensayo es curioso, aunque el célebre mito se queda en eso. Un mito.

Golden Ninja Operation: Los secretos de la IFD y la Fillmark, de Jesús M. Pérez Molina

Recomendado por John Tones

Un documentadísimo volumen que detalla y rememora una época de la historia del cine que, posiblemente, nunca volverá. Sus protagonistas son Joseph Lai y Tomas Tang, dos productores sinvergüenzas de Hong Kong con una filosofía de trabajo estajanovista que conseguía sacar diez películas de solo tres rodajes gracias a los milagros del remontaje y el redoblaje infinito y ridículo.

Títulos como ‘Proyecto: Ninjas del Infierno’, ‘Scorpion Thunderbolt’ o ‘Robovamp’ triunfaron en los videoclubs de todo el mundo a base de ninjas de todos los colores, secuencias de artes marciales casposas y las mejores carátulas falsas de la historia. El libro entrevista a los responsables de aquella época mítica y repasa todas las películas de las dos productoras rivales (IFD y Fillmark) en un libro literalmente único.

Las mentiras de una guerra. Desinformación y censura en el conflicto del Golfo, Varios Autores

Recomendado por Josep Camos

Este libro aborda la manipulación consciente e interesada de las informaciones que nos llegaron en su día de la Primera Guerra del Golfo Pérsico (1990 - 1991). Aquella se considera la primera guerra televisada en directo, y fue una buena ocasión para comenzar a cuestionar en España el papel de los medios de comunicación de masas en la narración de los conflictos bélicos y, por extensión, el papel de los medios en la difusión de la propaganda política (algo que hoy en día ya casi damos por hecho, desgraciadamente).

En el libro, profesores e investigadores de la comunicación y periodistas en activo, muchos de ellos firmando con pseudónimo, por primera vez desgranan técnicas de manipulación, desmienten bulos y denuncian las situaciones que se produjeron en aquellas redacciones que nos contaron en tiempo real una guerra irreal que no era exactamente la que se estaba viviendo cerca de los pozos de petróleo de Kuwait.

Hoy en día internet debería estimularnos a ser críticos con toda la información que nos cae, pero en el mundo de la comunicación unidireccional típica del siglo XX, este libro marcó todo un punto de inflexión en mi relación con los medios. Muy recomendable, por otra parte, para los crédulos del siglo XXI, que también los hay.

The Idea Factory, de Jon Gertner

Recomendado por Alejandro Nieto

Que una disciplina entera fuera creada por una empresa es algo bastante raro. Pero con las telecomunicaciones se podría decir que los Bell Labs lo crearon todo o casi todo: telefonía, el transistor, las comunicaciones móviles, las comunicaciones por satélite, los enlaces de microondas...

Y no solo esto, sino que inventaron también una forma sistematizada de investigar, son los precursores del I+D moderno. Y lo más curioso del tema es que apenas se ha dado difusión a este fenónemo. Aquí nuestra review.

'About Behaviorism', de B.F. Skinner

Recomendado por Ricardo Aguilar

Es el A-B-C de un psicólogo conductual, pero cualquier persona interesada por la disciplina puede leerlo y entender absolutamente todo. Básicamente, el libro nos explica qué es la conducta, cuáles son los factores que la determinan, y cómo el razonamiento clásico con el que solemos interpretarla es totalmente erróneo.

El mayor fallo que (por lo general) cometemos las personas es la reificación, palabra un poco rara que se refiere a confundir causa con síntoma. Es normal decir que alguien “está triste porque está deprimido”, o que “está deprimido porque le ha dejado su pareja”. La tristeza no es más que un síntoma (conducta observable) dentro de un posible problema psicológico, que puede venir motivado por decenas de factores más (si que te deje tu pareja correlacionase de forma directa con la depresión, absolutamente todo el mundo se deprimiría cuando le dejan, y hay gente que no lo hace). Suena un poco complejo, ¡pero precisamente por eso vale la pena leerlo!

El desafío americano, de J.J. Servan-Schreiber

Recomendado por Alesya

El desafío americano es un libro de análisis económico sobre los años 50-60, en el mundo de la posguerra y la explosión tecnológica del siglo y el modo en que influyen estos hechos en la economía. Con datos muy interesantes que son cuanto menos curiosos, y "predicciones" de la evolución de la economía en el siglo XXI que hasta da miedo con la precisión que acierta, aunque hay otras que son muy graciosas e idealistas.

Por ejemplo, en uno de los capítulos explica que es probable que ya en los años 90 la gente tendría más días de vacaciones que laborales, cobrando el mismo salario. Madre mía, eso sí que era ser optimista sobre el futuro.

Breve historia del tiempo, de Stephen Hawking

Recomendado por Javier Lacort

¿Cómo explicar cosmología, agujeros negros, teoría de cuerdas o conos de luz a un lector sin formación científica? Hawking se dirige hacia este tipo de lector para explicarle de forma general estos conceptos en un lenguaje lo más sencillo posible. De hecho, solo aparece una ecuación en todo el libro: e=mc². Muy recomendable para el lector que quiere tener una noción de la obra de Hawking sin tener estudios sobre ello.

Guía Arqueológica de Roma, de Amanda Claridge

Recomendado por Lady Fitness

Fue el libro de cabecera que usé cuando estudié “Arqueología de Roma” en la universidad, y la verdad es que me ayudó a aprender muchísimo sobre la ciudad. Obviamente, es un libro muy recomendable si te interesa todo lo relacionado con la civilización romana, o si incluso estás planeando un viaje a la ciudad y quieres aprender más sobre ella (y tirarte el pisto delante de tus compañeros de viaje).

No se trata de la típica guía de viajes al uso, sino que explica las principales construcciones de la ciudad de Roma durante la Edad Antigua y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo. Todo aderezado con dibujos de los distintos monumentos, planos de los diferentes lugares para que sea sencillo identificarlos y citas de libros contemporáneos a las construcciones en las que se habla de ellas, de su arquitectura y de sus diferentes funciones. El resumen histórico de la ciudad de Roma que abre el texto y los términos básicos de arquitectura y construcción que aparecen en el glosario son ideales a la hora de tener un primer contacto con la ciudad eterna.

Pensar con imágenes, de Enric Jardí

Recomendado por Toni Castillo

Es uno de los últimos ensayos que me he leído y, sin duda, uno de los más curiosos e interesantes que han pasado por mis manos. 'Pensar con imágenes' de Enric Jardí nos invita a descubrir de una forma muy original cómo nuestra mente lee las imágenes y cómo puede crearlas.

Explica con una didáctica excepcional y muy práctica que nada tiene que ver leer un texto con entender una imagen. Nos cuenta cómo funciona el proceso de comprensión y cuáles son algunas de las estrategias compositivas y estilísticas que emplean los diseñadores gráficos. Un descubrimiento a cada página, literal.

Level Up! The Guide to Great Video Game Design, de Scott Rogers

Recomendado por Rubén Márquez

Escrito por Scott Rogers, diseñador al que le debemos esa gran olvidada que es la saga 'Maximo', Level Up! es uno de esos libros que es fácil recomendar a cualquiera que en algún momento de su vida se haya interesado por cómo se hace un videojuego.

De una forma tan gráfica como divertida, Rogers nos sumerge en los entresijos de la industria para hablarnos del diseño de videojuegos, cómo crear una experiencia entretenida y qué se esconde detrás de esa drogaína que convierte a ciertos videojuegos en algo adictivo. Que no os eche para atrás el idioma, se trata de un libro tan ameno como interesante, y es tan válido para futuros diseñadores como para simples entusiastas.

Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman

Recomendado por Antonio Ortiz

"Terminé “Pensar rápido, pensar despacio” de Daniel Kahneman con la sensación de que pocos libros en mi vida habían conseguido presentarse tan lúcidos, inteligentes, estimulantes intelectualmente y, además, siendo una gozada de lectura. Y pocos, me temo, harán sombra al recuerdo que deja una de las obras que más he recomendado a amigos y extraños en los últimos años.

El señor Kahneman es un psicólogo ganador del premio Nobel de economía y este libro supone el acercamiento de sus investigaciones durante más de 25 años – primero junto a Amos Tversky, ya fallecido, y cuyo recuerdo impregna gran parte de “Pensar rápido, pensar despacio”, luego en solitario – a un público no especialista. De hecho si a algo se parece este libro es a un testimonio intelectual, una glosa de experimentos, hipótesis erradas y a grandes descubrimientos que Kahneman presenta con sencillez pero sin falsa modestia."

El Señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien

Recomendado por Samuel Fernández

Creo que si tuviese que elegir un libro como el que más me ha enseñado, ese libro tendría que ser El Señor de los Anillos (yo lo leí por primera vez en un único tomo, que conste). Tal vez lo elija por la narrativa, porque amo la temática y soy un acérrimo seguidor de la Tierra Media y todo lo que Tolkien tenía que contar sobre ella, pero seguramente se deba a que fue el primer Gran Libro que leí, con mayúsculas, en una época en la que leía novelas flojitas de adolescentes y demás.

No sólo me enseñó cosas de fantasía que siempre me han encantado, claro está, sino también a estructurar el texto, a elaborar descripciones, a saber remarcar lo importante en cada párrafo, me enseñó adjetivos y expresiones que no conocía, multitud de cosas que hoy intento aplicar siempre que puedo. Pero sobre todo, me enseñó a tener paciencia a la hora de redactar algo que va a llevar tiempo leer. Probablemente también me mostró, antes de tiempo, que me iba a encantar dedicarme a la escritura.

Introducción a la ciencia, de Isaac Asimov

Recomendado por Juan Carlos López

El primer libro de ciencia que leí durante mi niñez fue también el que despertó en mí las ganas de aprender mucho más y el que provocó que años después estudiase una carrera de ciencias. ‘Introducción a la ciencia’, de Isaac Asimov, es una pequeña joya escrita con pasión y con una calidad didáctica al alcance de muy pocos divulgadores.

Me parece una obra de referencia que no puede faltar en la biblioteca de ningún lector apasionado por la ciencia, así que no puedo dejar escapar la oportunidad de recomendároslo como una aproximación sólida y asequible a la física y la biología.

Ética para Amador, de Fernando Savater

Recomendado por Frankie MB

Antes de llega a secundaria, mi hermano tenía claro que quería dedicarse a la docencia, con lo que era cuestión de tiempo que una copia de ‘Ética para Amador’ apareciese por casa.

Fernando Savater ofrece una serie de reflexiones que entrelazan el concepto del libre albedrío y la felicidad con valores como la responsabilidad o la convivencia con los demás, encontrando su equilibrio en el concepto de la ética.

Lo interesante de este ensayo es que Savater emplea un lenguaje muy ameno y prácticamente paternalista, en el buen sentido, enfocado principalmente al lector joven, lo cual no impide que sea de esos libros que merecen la pena descubrir o ser releídos más entrados en edad.

Una habitación propia, de Virginia Woolf

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Un vistazo a esta enorme lista de recomendaciones (aun por terminar) nos da un bofetón en la cara: mi obra es la única escrita por una mujer. ¿Cómo es posible que la mitad de la sociedad no esté representada? No es casualidad.

Precisamente Woolf parte de ahí para llegar a una conclusión "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción", algo que no era posible cuando su labor consistía en el cuidado del hogar y la crianza de los hijos.

Las mujeres escribían, pero cuando podían (en todos los sentidos, porque el analfabetismo siempre ha sido mayor entre esta mitad). Y había casos flagrantes como el de Emilia Pardo Bazán, que tenía que soportar que un señor como Juan Valera le vetara en RAE. Sí, un señor que vivía en casa de su madre, como puedes leer en este interesante hilo de Twitter. Una obra imprescindible para entender cómo es la sociedad.

The End of Policing, de Alex S. Vitale

Recomendado por Javier Jiménez

¿Y si no necesitamos a la policía? El libro de Vitale es un libro radical y, en muchos sentidos, eso es malo. Está muy centrado en EEUU y, por si fuera poco, no consigue argumentar consistentemente su idea más atrevida: la disolución de la policía.

Pero todo eso no tiene importancia si tenemos en cuenta que "The End of Policing" da una perspectiva distinta sobre el futuro del crimen y la seguridad. Es una apuesta especialmente interesante porque dibuja una alternativa viable a ese 'Gran Hermano Digital' que cada día parece más cercano. Y, tal y como estamos, eso es digno de leer.

'El universo en tu mano', de Christophe Galfard

Recomendado por José García Nieto

No voy a decir que sea el libro que me cambió la vida (porque creo que todavía no he dado con él), pero sí ha sido el que alimentó mi curiosidad y me llevó a querer saber más sobre el espacio y el universo.

Llegué a él a raíz de una charla sobre física a la que asistí de casualidad. Salí tan ilusionado con todo lo que había aprendido en una hora que me lo compré esa misma tarde y para la noche siguiente ya me lo había terminado. En él, Galfard explica conceptos relacionados con el universo (agujeros negros, teoría de la relatividad, el tiempo, la antimateria, la materia oscura...) de una forma muy sencilla y clara, con ejemplos y ejercicios mentales.

Puede que se quede corto para los más doctos en la materia, pero para los que no tengan ni idea del universo y quieran aprender, es un buen comienzo. Lo recomiendo porque despertó esas ganas de saber más, tanto que ahora mi estantería está ocupada por decenas de libros de física. Entre ellos el último de Stephen Hawking, 'Breves respuestas a las grandes preguntas', que también es muy interesante.

Mientras escribo, de Stephen King

Recomendado por Adriana Izquierdo

«La ficción es la verdad dentro de la mentira» Aunque la no-ficción no sea un género muy transitado por el llamado rey del terror, Stephen King presenta en “Mientras Escribo” una mezcla de autobiografía y divulgación sobre el arte de contar historias. Entre anécdotas de su vida y sus novelas, King comparte su visión y experiencia con la narrativa, ofreciendo toda una clase magistral.

Es un libro que siempre recomiendo no sólo a aquellos aspirantes a contar historias, sino también a los que disfrutan de ellas, sea en novelas, en películas, en series o en videojuegos. El arte de la narrativa es amplio y variado, y en su creación y desarrollo se encuentran algunos secretos sobre los motivos por los que nos sentimos tan atraídos y tan emocionalmente conectados a las historias. “Mientras escribo” nos acerca a todo esto con esa prosa tan sincera y cachonda que le caracteriza.

Recomendado por Iván Linares

Escribir siempre ha sido mi pasión desde que era adolescente (antes era el dibujo, pero terminé chocándome contra una realidad de garabatos ininteligibles). Dada mi afición a la lectura fui asociando los diferentes estilos a mi manera de escribir. Y ningún libro me fue más útil para adquirir una metodología que 'Mientras escribo', de Stephen King, un libro muy atractivo tanto para los incondicionales del autor como para aquellos que aspiran a llenar su tiempo componiendo palabras.

'Mientras escribo' está dividido en dos partes. En la primera Stephen King realiza una amena autobiografía con la que terminas conociendo de forma más cercana al autor. Y en la segunda es donde queda plasmada la intencionalidad del título: Stephen hace un repaso por su manera de escribir con notables consejos, trucos de escritura, métodos para rentabilizar el tiempo y, algo que me resultó muy útil, también recomienda maneras de incentivarse a diario para superar la habitual desgana a la hora de ponerse ante una hoja en blanco. 'Mientras escribo' es uno de mis libros de cabecera.

El Medio Es El Masaje. Un Inventario De Efectos, de Marshall McLuhan

Recomendado por César Muela

Uno de los libros que más me impactó cuando estudiaba periodismo era este de Marshall McLuhan, uno de los teóricos más importantes de la teoría de la comunicación moderna. Hace ya 50 años fue capaz de analizar conceptos tan de actualidad como la privacidad, aunque su peculiar manera de definir a los medios de comunicación y su influencia en nosotros me marcó especialmente.

En este ensayo sostiene que los medios de comunicación son prolongaciones de nuestro propio cuerpo, por lo que surgen reflexiones acerca de la objetividad de la información o nuestra manera de comunicarnos.

También aprovecha para darle un giro una de sus frases más célebres, "el medio es el mensaje", que utilizó tres años antes en su obra 'Understanding Media: The Extensions of Man' y en la que establecía que no es lo mismo escuchar una noticia que leerla. Esta vez, aplicó "el medio es el masaje" para referirse a las distintas capacidades de influencia que tienen los diferentes tipos de medios en nosotros, y cómo cambia la comunicación gracias a ellos. Creo que Internet ha acabado siendo una muestra de ello.

Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, de Susan Cain

Recomendado por PRobertoJ

Susan Cain se pasó más de un cuarto de su vida pensando que su carácter, introvertido, reservado, reflexivo, estaba mal. Que estaba obligada a ser extrovertida para poder sobrevivir en un mundo que premia a quienes más sociables se muestran.

Un día, decidió plantarse y estudiar qué había de cierto en todo aquello y qué de canon asumido por la sociedad sin pestañear y ahí nació ‘Quiet’, un ensayo a medio camino entre lo riguroso y lo novelesco, lleno de situaciones reales con las que cualquier introvertido se puede identificar, y que intenta a la vez derribar mitos (no, los extrovertidos no son necesariamente mejores; no, el trabajo en equipo no es la única manera de resolver problemas; y no, los introvertidos que han triunfado no son una excepción) y proporcionar confianza e, incluso, pautas para la educación.

