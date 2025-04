Nintendo Switch 2 será ideal para jugar a 'Breath of the Wild' y 'Tears of the Kingdom'. Y con estas guías se disfrutan aún más

Hace apenas unos días, al fin y tras una larga espera, Nintendo ha lanzado oficialmente su Switch 2. La cual no llegará a las tiendas hasta dentro de unas semanas, pero de la cual ya conocemos muchas novedades. Una de ellas, negativa en este caso, es su precio. Mientras que otra, muy positiva, es poder disfrutar de algunos de sus juegazos con una nueva y mejorada experiencia.

Es el caso de dos de sus mejores títulos exclusivos: 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y su reciente secuela, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. Sin duda, dos juegazos aclamados por crítica y público. Los cuales podemos disfrutar aún más de mano de sus guías oficiales:

Guía oficial 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' edición extendida por 29,99 euros en Amazon

edición extendida por 29,99 euros en Amazon Guía oficial 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' edición coleccionista por 33,24 euros en Amazon

The Legend Of Zelda. Breath Of The Wild. Guía completa oficial - Edición extendida Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Muy bien valoradas, estas dos guías son el mejor modo de exprimir como se merecen estas dos obras maestras de Nintendo. Porque en ambos títulos nos enfrentamos a unos mundos abiertos plagados de misiones secundarias, eventos, coleccionables y un largo etcétera de contenido que puede llegar a abrumar si no estamos familiarizados con el territorio de Hyrule ni el universo de 'The Legend of Zelda'.

Ambas ediciones en tapa dura y con un excelente apartado artístico, recogen a lo largo de varios cientos de páginas a todo color cada detalle de estos juegos, completamente en castellano. Con información crucial para completar al 100% estos títulos, secciones de arte conceptual y bocetos con el que recorrer el camino del equipo creativo tras ellos y toda clase de curiosidades sobre 'Breath of the Wild' y 'Tears of the Kingdom'.

