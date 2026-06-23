Hace casi un año compré esta Powerbank para el móvil y la Switch. Ojalá me hubiese esperado al Prime Day

En el pasado Prime Day de julio aproveché la oferta que tenía la Anker Prime Power Bank porque era justo lo que necesitaba. Estaba bien de precio, pero... aunque me ha servido mucho desde entonces, si la hubiese comprado hoy me habría ahorrado unos euros. Ahora que se encuentra por 59,59 euros no puedo dejar de recomendarla, salvo por una cosa.

Una batería portátil muy completa

Lo bueno de la Anker Prime Powerbank es que se trata de una batería portátil excepcionalmente buena. Tiene capacidad de 20.000 mAh para recargar varias veces un móvil, funciona con consolas portátiles como la Nintendo Switch (y Nintendo Switch 2), la he utilizado para recargar mis auriculares y mi smartwatch y, aunque esto no lo he probado, es capaz de recargar ordenadores portátiles como los MacBook.

Es una batería portátil muy versátil sencillamente porque ofrece una potencia de hasta 200W. Como es habitual, cuantos más puertos utilicemos a la vez, menor será la potencia que entregará cada uno. Pero en cualquier caso, sirve para recargar muchos dispositivos. Si te haces la pregunta, viene con tres puertos USB: dos USB-C y un USB-A.

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Además, es una batería portátil muy útil porque incorpora una pantalla desde la que podemos ver la potencia que entrega cada puerto USB. También permite ver la temperatura y el tiempo que queda para recargar cada dispositivo conectado. Por último, cabe mencionar un par de cosas, una buena y una mala: la batería tarda en recargarse tan solo una hora y el peso de la powerbank es de un kilo. Esto último es lo que más tira para atrás, ya que es un poco incómodo de llevar en según qué sitios. Yo, por ejemplo, la suelo tener en una bandolera y si la llevas durante horas se nota mucho.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Anker Prime Powerbank hoy ✅ LO MEJOR Su capacidad : 20.000 mAh dan para recargar varias veces un móvil u otros dispositivos.

: 20.000 mAh dan para recargar varias veces un móvil u otros dispositivos. Su potencia : los 100W permiten recargar hasta ordenadores portátiles.

: los 100W permiten recargar hasta ordenadores portátiles. Su pantalla, que muestra información sobre el estado de carga. ❌ LO PEOR El tamaño : es una powerbank robusta, por lo que será un poco incómoda de llevar en según qué lugares.

: es una powerbank robusta, por lo que será un poco incómoda de llevar en según qué lugares. Su peso: el peso es de 1 kg. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank que te permita recargar varios dispositivos (a la vez o no), sobre todo si te la vas a llevar de viaje en una mochila grande o maleta. ⛔ NO LO COMPRES SI... El tamaño y el peso son dos factores importantes para ti. Es una powerbank grande y pesada, por lo que no es la más cómoda de llevar.

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