Los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra 2 ya son oficiales: esta es la forma más económica de hacerse con ellos

Como de costumbre, los tres (sí, tres) nuevos plegables de Samsung se han llevado la mayoría de los focos del último Unpacked. No por eso hay que perder de vista los dos nuevos smartwatch del fabricante surcoreano, dos Galaxy Watch diferentes que renuevan su línea de wearables con propuestas diferentes. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido por sus características y contaros cómo conseguirlos al mejor precio.

Galaxy Watch9

El primero de estos relojes es el Galaxy Watch9, que llega en dos tamaños diferentes: 40 y 44 milímetros. En esta ocasión, no tenemos un modelo Classic, es decir, el reloj de Samsung que tiene un bisel giratorio físico. Las pantallas de ambos repiten con respecto al Galaxy Watch8 en lo que a tamaño se refiere, así como en brillo máximo (3.000 nits). Con esta cifra, se seguirá viendo bien en exteriores.

El cambio más importante de este reloj con respecto al año pasado está en su interior. Samsung cambia su procesador Exynos para relojes por el Snapdragon Wear Elite, que promete un rendimiento y eficiencia mayor. Esto, unido a una batería con más capacidad (390 mAh), hará que su autonomía aumente.

Este nuevo dispositivo, al igual que el Watch Ultra2, se puede reservar desde hoy mismo, 22 de julio (aunque llegará a las tiendas el 7 de agosto). Llegará en dos colores diferentes en su versión de 40 milímetros (Cream y Graphite) y en otros dos para la de 44 milímetros (Graphite y Silver). Estos son sus precios de salida:

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Galaxy Watch9 (40 milímetros y LTE): 409 euros.

Galaxy Watch9 (40 milímetros y LTE+Bluetooth): 459 euros.

Galaxy Watch9 (40 milímetros y LTE): 439 euros.

Galaxy Watch9 (40 milímetros y LTE+Bluetooth): 489 euros.

¿Y la forma más barata de hacernos con él? En MediaMarkt, tenemos un descuento bastante interesante si nos registramos en miMediaMarkt (es gratis y solo lleva un par de minutos). Haciendo esto, el Galaxy Watch9 sale a partir de 386,10 euros, aunque recibiremos un descuento adicional del 15 % si lo compramos junto a uno de los nuevos plegables.

Galaxy Watch Ultra2

Ahora pasamos al Galaxy Watch Ultra2, el mejor reloj que ha fabricado Samsung hasta el día de hoy. Este nuevo dispositivo tiene certificación IP69K y resistencia al agua de 10 ATM, lo que lo hace idóneo para deportes de riesgo y actividades bajo el agua. Vuelve a ser un reloj grande (concretamente, mide 47 milímetros), así que puede que te venga mejor el Watch9 si tienes la muñeca pequeña. Aunque eso sí: este modelo es más fino y un poco más ligero que su antecesor.

Monta el mismo procesador que su hermano pequeño, aunque cuenta con una novedad importante en su pantalla. Esta, que es de 1,52 pulgadas, eleva su nivel de brillo máximo hasta los 5.000 nits, una cifra que hará que se vea bien incluso bajo una luz solar intensa. Además, cuenta con una batería de 800 mAh, lo que supone un aumento considerable con respecto a la del anterior Watch Ultra (que era de 590 mAh).

Este dispositivo, al contrario que el Galaxy Watch9, llega en un único tamaño y en dos colores diferentes: Titanium Silver y Titanium Gray. Se puede reservar desde ya desde 749 euros. Ahora bien, como ocurre con el Galaxy Watch9, en MediaMarkt se queda en 629,10 euros. Aquí también se aplica el descuento adicional al comprarlo junto a uno de los nuevos plegables.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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