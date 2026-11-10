El Black Friday anticipado de Amazon tira el precio del POCO F9 Pro. Y en su configuración con 512 GB

Ya no hay que esperar a finales de noviembre para aprovechar el Black Friday. Son muchas las tiendas que ya han sacado a pasear un montón de ofertas y una de ellas, como es habitual, es Amazon. Esta ha anunciado hoy mismo que el grueso de sus descuentos empieza el próximo 19 de noviembre, pero ha activado a la vez una serie de ofertas anticipadas muy interesantes. Este POCO F9 Pro tiene una de ellas: ha caído hasta los 649,90 euros en su versión de 512 GB.

Un POCO que busca medirse con los móviles de gama alta

El dispositivo solo lleva un par de meses en tiendas, por lo que es su mejor descuento hasta la fecha. Tuvo una promo de lanzamiento que dejó el móvil a 629,99 euros, pero en su versión con 256 GB de almacenamiento. Eso hace que esta oferta de Amazon brille más, puesto que el doble de almacenamiento es algo que nos va a ayudar a estirar la vida del dispositivo.

Este dispositivo es un móvil Android que no tiene mucho que envidiar a los de gama alta. En su interior va el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador potente que es ideal si buscas un móvil para jugar o con un rendimiento sobresaliente. Eso, unido a que tiene 12 GB de memoria RAM y a su almacenamiento, hará que tengamos un móvil longevo.

Otro punto a destacar de este móvil de Xiaomi lo tenemos en su pantalla, que es un panel AMOLED de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 185 Hz, lo que no solo es ideal para jugar (que también), sino que nos dará una experiencia muy fluida al movernos entre apps, al navegar en Internet o incluso para leer. Todo rematado por un sistema de triple cámara con sensor principal de 200 megapíxeles, un sistema de sonido elaborado con colaboración de Bose y una batería de 6.330 mAh.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco f9 pro ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es lo más barato que ha estado en su versión con 512 GB de almacenamiento.

Es lo más barato que ha estado en su versión con 512 GB de almacenamiento. Potente y con 12 GB de RAM: Cuenta con el mejor procesador Android de momento y 12 GB de memoria RAM

Cuenta con el mejor procesador Android de momento y 12 GB de memoria RAM Su pantalla: Tiene 185 Hz de tasa de refresco y buen nivel de brillo máximo. ❌ LO PEOR El bloatware de Xiaomi: HyperOS peca de tener demasiado bloatware. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android potente y buscas uno que cuente con una pantalla ideal para jugar, además de tener autonomía para unos dos días (o más, dependiendo del uso que le demos) ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres gastar menos, en cuyo caso quizás te merece la pena apostar por el modelo del año pasado si lo encuentras a buen precio.

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Imágenes | Xiaomi

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