Amazon arrasa con los precios en relojes inteligentes: estas son las seis mejores ofertas durante el Prime Day

Si has estado esperando al Prime Day como agua de mayo julio para comprar un reloj inteligente, mucho ojo porque no sólo hay una gran variedad de modelos, sino también de marcas. En este artículo hemos repasado los dispositivos que están rebajados y hemos reunido las mejores ofertas que podemos encontrar durante la campaña de Amazon.

Garmin Forerunner 255 por 177,99 euros, un buen reloj deportivo con GPS y Garmin Pay.

por 177,99 euros, un buen reloj deportivo con GPS y Garmin Pay. Huawei Watch FIT 3 por 89 euros, un smartwatch con una excelente relación calidad-precio y un diseño muy elegante.

por 89 euros, un smartwatch con una excelente relación calidad-precio y un diseño muy elegante. Apple Watch Ultra 2 por 739 euros, el tope de gama de Apple con un precio que no habíamos visto hasta ahora.

por 739 euros, el tope de gama de Apple con un precio que no habíamos visto hasta ahora. Samsung Galaxy Watch Ultra por 399 euros, un preciazo para el reloj más top de Samsung.

por 399 euros, un preciazo para el reloj más top de Samsung. Amazfit GTS 4 por 169,90 euros, un reloj con más de 150 modos deportivos y un diseño bastante elegante.

por 169,90 euros, un reloj con más de 150 modos deportivos y un diseño bastante elegante. Apple Watch SE por 209 euros, un smartwatch económico teniendo en cuenta que es de Apple.

Garmin Forerunner 255

Los relojes inteligentes de Garmin suelen tener precios bastante altos, pero la marca también cuenta con algunos modelos que destacan precisamente por ser mucho más económicos. El Garmin Forerunner 255 es ideal para los que quieran comenzar a hacer deporte y ahora mismo cuesta en Amazon 177,99 euros.

El Garmin Forerunner 255 es un reloj deportivo que cuenta con GPS y con una batería que ofrece aproximadamente 14 días de autonomía. Incluye sensores para monitorizar la actividad física y dispone de Garmin Pay para realizar pagos sin necesidad de utilizar el móvil o una tarjeta de banco. También cuenta con planificador de entrenamientos, función de triatlón y más de 30 perfiles de actividad.

Huawei Watch FIT 3

Si hay un reloj que destaca por su excelente relación calidad-precio, ese es sin duda alguna el Huawei Watch Fit 3 que, además, es mi reloj personal. Por 89 euros, hablamos de un modelo muy elegante con correa bastante buena y un par de botones de acceso directo: el primero es una corona giratoria que permite pulsarse para acceder a las apps y el segundo es configurable para acceder rápidamente a una app en concreto.

El Huawei Watch Fit 3 también dispone de un selector de entrenamientos con diferentes ejercicios (hay una modalidad premium, pero muchos de los entrenamientos son gratuitos), su pantalla se ve perfectamente incluso a plena luz del día y su autonomía dura bastante. A mí, por lo general, me dura una semana o semana y media utilizando los sensores cada uno o dos días.

Apple Watch Ultra 2

La "joya de la corona" de Apple en relojes inteligentes es el Apple Watch Ultra 2. Es un modelo bastante caro, pero si tenías en mente comprarlo, mucho ojo porque nunca ha estado tan barato: Amazon lo tiene por 739 euros. Se trata de un reloj todoterreno en su configuración GPS + Cellular de 49 mm.

El Apple Watch Ultra 2 tiene una de las mejores pantallas que hemos visto en relojes inteligentes, la batería dura aproximadamente una semana en modo ahorro de energía y, por supuesto, su integración en el ecosistema de Apple es uno de sus grandes reclamos. Además, permite realizar pagos con Apple Pay e incluye un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física.

Samsung Galaxy Watch Ultra

El Samsung Galaxy Watch Ultra no se queda atrás. El reloj más top de Samsung no ha querido perderse el Prime Day y, aunque también está rebajado en otras tiendas (un punto a tener en cuenta si no dispones de Amazon Prime), en Amazon lo tenemos por 399 euros.

Si hay un reloj capaz de mirar de tú a tú al Apple Watch Ultra, ese es el Samsung Galaxy Watch Ultra. Se trata de un reloj orientado al deporte cuyo sistema operativo es WearOS. La batería, y en especial su autonomía, ofrece muy buenos resultados de unos dos o tres días de uso, su pantalla es excelente, tiene un buen registro deportivo y viene con cargador incluido.

Amazfit GTS 4

Amazfit tiene un excelente catálogo de relojes para prácticamente todos los bolsillos, y uno de los más interesantes durante el Prime Day es el Amazfit GTS 4, ya que ahora podemos encontrarlo más barato al haber bajado hasta los 169,90 euros.

El Amazfit GTS 4 es un reloj que a simple vista destaca por su diseño elegante —en cierto modo, similar a los Apple Watch o al Huawei Watch Fit 3—. Monta una buena pantalla de 1,75 pulgadas, incluye 150 modos deportivos, es compatible con Android y con iPhone y su batería ofrece una autonomía de hasta ocho días.

Amazfit GTS 4 PVP en Amazon — 169,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Apple Watch SE

Por último, en el ecosistema de Apple no sólo encontramos relojes inteligentes con precios muy elevados, la marca también tiene un modelo que destaca precisamente por tener un precio bastante ajustado. Hablamos del Apple Watch SE de 2ª generación, que ahora podemos encontrar en Amazon de oferta por 209 euros.

El Apple Watch SE de 2ª generación es un reloj ideal para los que quieran dar el salto a este tipo de dispositivos sin gastarse demasiado dinero. La pantalla, dentro de la línea de Apple, se ve genial a plena luz del día, el reloj es muy cómodo de llevar, viene con función de llamada de emergencia y dispone de un buen surtido de sensores, como es el caso de GPS o ritmo cardíaco.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Garmin, Huawei, Apple, Samsung, Amazfit

En Xataka | Los mejores smartwatch (2025): sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar y 14 relojes inteligentes recomendados