Universal Music acaba de tropezar en su demanda contra Anthropic por copyright: una victoria para las tecnológicas de IA

En los últimos años, el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial ha generado un intenso debate legal y ético. Sin embargo, los límites de esta práctica siguen siendo difusos. Ahora, un nuevo movimiento en los tribunales ha dado un respiro a las grandes tecnológicas, inclinando la balanza a su favor.

La victoria (parcial) de Anthropic. Esta semana, la empresa detrás del chatbot Claude consiguió un fallo favorable. Como apunta Reuters, una jueza federal de EEUU desestimó la petición de varios editores musicales, incluido Universal Music Group, que buscaban bloquear provisionalmente el uso de letras protegidas copyright en el entrenamiento de modelos de IA.

El origen del caso. En octubre de 2023, Concord, ABKCO Music & Records, Universal Music y varias de sus subsidiarias llevaron a Anthropic a los tribunales. La acusaban de utilizar letras protegidas por derechos de autor para entrenar a Claude, su chatbot de IA, que era capaz de generar respuestas con fragmentos textuales o casi textuales de sus obras.

Los demandantes sostenían que Anthropic había infringido los derechos de autor de al menos 500 canciones, aunque citaron algunas en concreto, como ‘Roar’ de Katy Perry, ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor y ‘You Can’t Always Get What You Want’ de los Rolling Stones. También subrayaban que la compañía no contaba con ninguna licencia para utilizar esas letras.

“Ya existen varios agregadores de letras de canciones y sitios web que cumplen esta misma función, pero estos sitios han licenciado debidamente las obras protegidas por derechos de autor de las editoriales para prestar este servicio”, afirmaba la demanda. Aquí presumiblemente hacían referencia a catálogos web como Genius o Musixmatch.

La jueza dice ‘no’ a la moción. La magistrada Eumi Lee rechazó la medida cautelar solicitada por las discográficas. Consideró que no demostraron un daño irreparable ni evidenciaron de forma clara cómo el uso de letras protegidas para entrenar a Claude afectaba su reputación o el mercado de licencias. Además, subrayó que la petición era demasiado amplia.

Claude ya no escupe letras de canciones. Si hoy le pides a Claude que te recite la letra de ‘You Can’t Always Get What You Want’ de los Rolling Stones o ‘Roar’ de Katy Perry, el chatbot de Anthropic se negará por cuestiones de derechos de autor. En su lugar, ofrecerá algunos datos relacionados con la canción, el álbum o el artista, pero sin reproducirla.

Esto se debe a que Anthropic llegó a un acuerdo con las discográficas para aplicar filtros que eviten que sus modelos de IA, tanto actuales como futuros, generen respuestas que infrinjan derechos de autor. Ese compromiso fue, de hecho, uno de los elementos que la jueza tuvo en cuenta al rechazar la medida cautelar solicitada por los editores.

No está todo dicho. La decisión judicial conocida esta semana no pone fin al caso. El proceso sigue su curso, con ambas partes tratando de lograr una victoria. Mientras las discográficas buscan proteger al máximo el catálogo de los artistas que representan, Anthropic defiende su modelo de entrenamiento apoyándose en el principio del uso legítimo.

