DALL-E funciona con las imágenes de creadores que no reciben nada a cambio: qué dice el copyright sobre la IA

Las imágenes de DALL-E son sorprendentes, pero la IA no parte de cero. Si pueden crearlas es gracias a que han sido entrenadas con millones de imágenes de internet. Esa IA lo que hace es basarse en las imágenes que coinciden con los elementos clave de la descripción que le damos.

En ocasiones, la imagen resultante es tremendamente similar a la foto original. Esto ha vuelto a generar debate: ¿no está la IA infringiendo los derechos de autor de los dibujantes o creadores originales de la foto? La respuesta no es sencilla, porque la propia Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) se encuentra reflexionando sobre cómo adaptar las leyes del copyright ante el auge de la inteligencia artificial.

Esa imagen se parece mucho a la mía. Algunos artistas ya han empezado a quejarse. Herramientas como DALL-E Mini aprovechan las imágenes de la red para generar otras, pero lo hacen de una manera opaca y sin posibilidad de establecer hasta qué punto se ha utilizado la imagen original.

Las evidencias muchas veces saltan a la vista, pero para un artista es prácticamente imposible determinar cómo ha sido el proceso. Por ello han puesto el grito en el cielo y solicitan que las IAs cumplan con el copyright, pese a que por el momento no parece que empresas como OpenAI estén teniendo mucha preocupación en este campo.

Prompt designers are not authors, they are collectors. The authors of AI generative images are opaque and untraceable. I cannot respect any type of intellectual property, copyright, that is granted to an image generated by artificial intelligence.