Es oficial: ChatGPT con anuncios llegará a España el próximo lunes 24 de agosto

Los anuncios de ChatGPT ya tienen fecha de llegada a España. OpenAI ha confirmado que el próximo lunes 25 de agosto ampliará su sistema publicitario a 31 países europeos, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Austria.

Llegan los anuncios a ChatGPT (gratuito) y ChatGPT Go. La compañía llevaba meses probando a introducir publicidad al usar la web de chatgpt.com en otros mercados, y ahora da el salto al viejo continente. En nuestro país la publicidad aparecerá inicialmente en las cuentas de ChatGPT gratis, pero también lo hará para los suscriptores de ChatGPT Go.

Respuestas por un lado, anuncios por otro. Es importante destacar que esos anuncios no estarán mezclados con las respuestas. Se mostrarán después de ellas, en bloques claramente diferenciados, y se activará cuando se detecte que el contexto comercial es relevante. La idea es clara: evitar que el usuario confunda lo que responde el modelo con aquello por lo que le ha pagado mostrar un anunciante.

Los usuarios Premium se salvan (de momento). Los suscriptores de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education seguirán sin publicidad, y eso hace que los anuncios vuelven a convertirse en el gran diferenciador entre los planes gratuitos o más asequibles y los planes "premium" que permiten disfrutar de una experiencia sin publicidad.

Aprendiendo de Netflix y compañía. Es lo mismo que llevamos tiempo viendo en las plataformas de streaming de contenido como Netflix o Amazon Prime Video, por ejemplo, y a ellos el plan les ha salido muy, muy bien.

Anuncios contextuales sí, pero con límites. En OpenAI explican que los anuncios que aparezcan pueden tener en cuenta el contexto de la conversación que estamos manteniendo con el chatbot y los parámetros que el usuario comparta para esa personalización. Aun así, destacan los responsables de la empresa, los anunciantes no podrán pagar para alterar las respuestas de ChatGPT. Los usuarios tendrán además controles para gestionar cómo se utilizan sus datos con fines publicitarios.

Estaba cantado. La decisión de incluir anuncios durante las conversaciones con los chatbots de IA lleva mascándose mucho tiempo, y parecía algo especialmente importante para OpenAI de cara a lograr que sus ingresos aumentaran de forma notable. Las suscripciones dan dinero, pero son casi migajas para lo que está gastando la empresa en entrenar y servir sus modelos de IA.

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