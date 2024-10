Los anuncios en streaming eran más que un experimento: Prime video anuncia que va a incrementar sus espacios de publicidad

No es la primera ni va a ser la última: los anuncios se están convirtiendo en habituales de las plataformas de streaming. Se trata de un ingrediente que antes se consideraba tabú como derivado de la filosofía de que el cliente ya está pagando por el servicio, pero los elevados gastos y la estrategia de abrir nuevos tiers de precios más elevados y sin publicidad está convirtiendo los anuncios en nueva moneda de cambio para las plataformas.

La misma gente. Prime Video afirma, según comenta Financial Times, que no ha detectado una caída en el número de suscripciones desde que empezó a incluir publicidad en el servicio hace ocho meses, en una línea muy similar a lo que comentaba Netflix, que no detectaba cancelaciones de cuentas desde que había iniciado una política de subida de precios, cancelación de cuentas compartidas y publicidad en la programación.

Más anuncios. De este modo, Kelly Day, vicepresidente de Prime Video International, es decir, responsable de la extensión global de la marca, dijo al medio que la plataforma incrementaría los slots de publicidad a partir de 2025. Actualmente, los anuncios aparecen al principio de las películas, rara vez interrumpiendo películas y series, y en bloques de dos o tres spots. Day afirma que la carga de anuncios hasta ahora ha sido deliberadamente "muy ligera", planteándolos como una "entrada suave en la publicidad que ha superado las expectativas de los clientes en cuanto a cómo sería la experiencia publicitaria".

200 millones de personas viendo anuncios. Esta es la cifra que vende Amazon a nivel global, que como sabemos, tiene su intríngulis: no todos los clientes de una cuenta Amazon Prime, donde está incluido el servicio Prime Video, son necesariamente espectadores de la plataforma, aunque potencialmente tengan acceso a él. Pero esa es la cantidad que la compañía comunica a sus anunciantes como potencial target de los spots, la mitad de ellos en Estados Unidos.

Anuncios interactivos. Aunque Prime Video confía en que habrá en un futuro más gente que pague 1'95 euros extra por quitarse los anuncios (una alternativa disponible desde abril), también está potenciando la sofisticación de los anuncios. Pronto podremos ver formatos publicitarios interactivos y "comprables" en Prime Video: los espectadores podrán añadir un artículo a su cesta de Amazon u obtener más información sobre las marcas, sin tener que abandonar el servicio de streaming. Al tener la tienda integrada en su negocio, es obvio que Amazon puede sacar un partido extraordinario a estas capacidades.

Todos prueban. La primera plataforma en experimentar con esta especie de subida de precio camuflada fue Netflix (ya que a diferencia de Prime Video, Netflix sí que hace hincapié en las posibilidades de tarifas sin anuncios), y no le ha ido nada mal. Antes de ella lo anunciaron o incluyeron directamente la publicidad Disney+ o Max. Todas cambiaron sus tarifas en torno a principios de año, siendo Prime Video la que más se resistió a incluir la publicidad. El negocio no debe estar yendo mal, no obstante: Netflix tiene más suscriptores que nunca y Amazon ha anunciado ingresos en publicidad de 12.800 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Así que, desde luego, la publicidad está aquí para quedarse.

Cabecera | Prime Video

