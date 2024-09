13 películas y series de estreno para ver en octubre de 2024 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

Pisamos el acelerador del arranque de curso, ya metidos en el otoño. Si septiembre os pareció que despegaba con fuerza tras el verano, tenemos muchas más novedades para octubre. Mucho terror y fantástico de cara a Halloween, por supuesto, pero eso no es todo. Esto es lo mejor y lo más destacado de la programación en streaming para el mes de octubre.

El hoyo 2

La primera parte fue un éxito sorpresa de Netflix en 2020, después de su paso fulgurante por festivales como Sitges. La secuela tenía que llegar y lo hace directamente en la plataforma, con nuevos personajes pero un planteamiento muy parecido al inicial: un líder misterioso impone su ley en el Hoyo mientras una recién llegada se implica en la batalla contra el controvertido sistema. Una película absolutamente continuista, y que levanta la duda de si conseguirá distanciarse lo suficiente de su predecesora para exhibir una personalidad propia.

En Netflix el 4 de octubre

Tomb Raider - La leyenda de Lara Croft

Una renovada visión de la popularísima arqueóloga de los videojuegos, y que continúa la peripecias después de lo que vimos en la última trilogía publicada, la conocida como 'Survivor'. Hayley Atwell es la encargada de poner voz a esta versión animada de Lara Croft que, por lo que se puede ver, pone todo el acento en la acción, la supervivencia y, cómo no, las tumbas abandonadas.

En Netflix el 10 de octubre

Fuera de las sombras

Timo Tjahjanto es uno de lo talentos más arrolladores del nuevo cine indonesio. Al principio de su carrera se movió cerca del terror, pero en 2018 firmó una de las mejores películas de acción del momento con la brutal 'The Night Comes for Us', rodada para Netflix. Ahora repite con esta nueva epopeya de casi dos horas y media de duración en la que una joven asesina se enfrenta a su mentora y a su organización para rescatar a un niño que perdió a su madre a manos de una banda criminal.

En Netflix el 17 de octubre

The Office: Australia

Cambios muy evidentes en el reparto en cuanto a género y papeles, pero un tono muy similar al clásico norteamericano (más que al original británico). Va a ser difícil hacer olvidar a Michael Scott, pero la Hannah Howard de Felicity Ward tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los hallazgos cómico-patéticos más relevantes del año.

En Prime Video el 18 de octubre

Medina: El estafador de famosos

Si te gusta 'La revuelta' pero la dosis de lunes a jueves se te queda corta, aquí tienes un pequeño extra: un documental de Jorge Ponce que arranca como un true crime pocho y de andar por casa y se convierte en una reflexión meta y surreal sobre el formato. El trailer no deja demasiado claro de qué va el tema, pero el desconcierto y el cachondeo están asegurados.

En Prime Video el 18 de octubre

El misterio de Salem's Lot

La legendaria novela de vampiros de Stephen King que ya tuvo una adaptación en formato miniserie en los ochenta dirigida por Tobe Hopper que traumatizó a niños de media España en su pase televisivo, llega con una nueva versión. ¿Más aterradora que la original o menos? De momento, el tráiler tiene todos los elementos típicos del King clásico, y unas cuantas secuencias de impacto para un proyecto que ha estado incomprensiblemente archivado en un cajón durante un par de años, hasta que Warner ha decidido que era hora de enseñarlo.

En Max el 3 de octubre

La franquicia

Armando Ianucci ('Veep') y Sam Mendes ('1917') proponen la que puede ser la comedia más venenosa del mes. Apuntando, además, a algo de lo que Warner sabe mucho: el infierno disfuncional de las franquicias de películas de superhéroes. Mucha pantalla verde, mucho guaperas con cerebro de mosquito y el futuro de Hollywood en juego. A ver quién se siente aludido.

En Max el 3 de octubre

Aguanta la respiración

Disney+ también se prepara para Halloween con una película exclusiva para la plataforma que cuenta una historia de fantasmas tradicional, inquietante y con un reparto muy notable, donde destacan Sarah Paulson ('American Horror Story') y Ebon Moss-Bachrach ('The Bear', 'Fantastic Four'). Una mujer sola y con dos hijas se encarga de cuidar su granja mientras su marido va en busca de trabajo. Por si el durísimo entorno, donde abundan las tormenntas de arena, no fuera suficiente dificultad, deben afrontar la aparición de un extraño que las pone en peligro, justo cuando comienzan a sucederse inexplicables fenómenos sobrenaturales.

En Disney+ el 3 de octubre

Clásicos Disney

Si te interesa el cine clásico (y no tanto) producido y distribuido por las múltiples filiales de Disney, no es solo a Disney+ donde tienes que dirigirte. Filmin recibe este mes sesenta titulazos de calidad indiscutible del fondo de catálogo de Disney, donde hay títulos imprescindibles como '¡Qué ruina de función', 'Aracnofobia', 'Big', 'Canción de cuna para un cadáver', 'Conan el bárbaro', 'Ed Wood', 'El otro', 'Enemigo mío', 'Golpe en la pequeña China', 'Kagemusha', 'La mosca' o 'Starship Troopers'.

En Filmin el 1 de octubre

Inside No. 9 - T9

La mala noticia es que 'Inside No. 9' se acaba. A la mejor serie antológica cien por cien brittish, que mezcla con inusual acierto terror, comedia y suspense, solo le queda una novena y última temporada. La buena nueva es que la tenemos a la vuelta de la esquina: Steve Pemberton y Reece Shearsmith vuelven a hacer gala de su camaleónico estilo para brindarnos un puñado de obras maestras que beben de 'Twilight Zone', 'Alfred Hitchcock presenta' e 'Historias de la cripta'.

En Filmin el 8 de octubre

Observada

Un thriller psicológico autoconclusivo en solo siete episodios, y que como suele ser habitual en Apple TV+, tiene un acabado cinematográfico que rivaliza con las producciones de Hollywood: la protagonizan Cate Blanchett y Kevin Kline y la escribe y dirige Alfonso Cuarón. En ella, una periodista de éxito que se ha ganado un nombre escarbando en las miserias ajenas recibe una novela anónima que expone sus propios secretos. Iniciará entonces una carrera contrarreloj para descubrir quién está detrás de esta conspiración.

En Apple TV+ el 11 de octubre

Chucky

Los fans de 'Muñeco diabólico' nos dividimos en dos grandes bloques: los que creen que lo bueno se terminó con las películas de Ronny Yu y la presentación de la Novia y la Semilla y los que creemos que hay mucho más Chucky para gozar: las excelentes 'Curse' y 'Cult', el notable reboot y, por supuesto, la serie, que por desgracia hace unos días anunciaba que sería cancelada. Por suerte, ahora podemos disfrutar, para empezar, de la primera temporada en SkyShowtime. Una gozosa y muy combativa prolongación de las películas con muy mala uva, excelentes efectos y enfoque juvenil.

En SkyShowtime el 1 de octubre (también puedes verla en Movistar Plus+)

Os reviento

Una de las grandes sorpresas del cine español reciente: violencia intensa y sin pocos adornos para una película que ha hecho un triunfal recorrido por festivales de todo tipo, ganando incluso el Premio del Público en el prestigioso Fantastic Fest de Austin. Dirigida por Kike Narcea, está protagonizada por un exboxeador recién salido de prisión, al que todos llaman "Tarado" que, tras verse envuelto en una trama de bandas y dinero negro de por medio, soluciona sus problemas a trompazos que parten almas de tres en tres.

En Movistar Plus+ el 1 de octubre

En Xataka | Las mejores películas de 2024 y las más prometedoras de las que están por venir