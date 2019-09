35 ordenadores presentados en septiembre con lo último de Intel, AMD y NVIDIA

Más potencia. Más resolución. Más autonomía. Más mimo en el diseño y los acabados. Estas son a grandes rasgos las características de los ordenadores que las principales marcas han presentado durante las últimas semanas tanto en IFA, la feria de electrónica de consumo que se celebra cada año a principios de septiembre en Berlín, como al margen de este evento. Y es que estos equipos son los auténticos protagonistas de este artículo.

Lo que os proponemos en esta ocasión no es una de nuestras habituales selecciones en las que elegimos un conjunto de productos que responde a un criterio que nos parece de interés; nuestro objetivo es recopilar la mayor parte de los ordenadores que han sido presentados durante las últimas semanas y que en gran medida nos permiten «tomar el pulso» a un mercado en continua ebullición. Como veréis a continuación, hay propuestas para todos los gustos y necesidades, pero todas ellas tienen algo en común: tienen «personalidad» propia.

Tendencias: esto es lo que nos proponen las marcas

Buena parte de los ordenadores portátiles que hemos recopilado en este artículo incorpora uno de los nuevos microprocesadores Intel Core de 10ª generación con los que la compañía de Santa Clara nos promete más rendimiento, más autonomía y una conectividad más amplia en la que merece la pena que destaquemos los estándares Thunderbolt 3 y Wi-Fi 6 GIG+. Pero esto no es todo. Los últimos microprocesadores de Intel también son interesantes, al menos sobre el papel, por su alta relación rendimiento/vatio, por lo que estamos deseando que alguno de estos equipos caiga en nuestras manos para comprobar si estos chips están realmente a la altura de las expectativas.

Las pantallas con resolución 4K UHD aún no se han impuesto a los paneles Full HD, pero cada vez están más presentes en los ordenadores portátiles. Y algunas de ellas apuestan por la tecnología OLED

Por otro lado, las pantallas 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) no han conseguido imponerse aún a los paneles con resolución Full HD (1.920 x 1.080 puntos), pero es evidente que están tomando impulso porque buena parte de la nueva generación de ordenadores portátiles está disponible con panel 4K UHD. Algunos, incluso, recurren a la tecnología OLED, una opción que encaja de maravilla en un escenario de uso en el que prevalece la creación de contenido, aunque también es interesante para los aficionados a los videojuegos y la reproducción de películas por la gran calidad de imagen que suelen tener estos paneles.

Otra tendencia tangible que empezó a tomar forma a principios de este año, y que ahora se está consolidando, no es otra que la integración de alguno de los procesadores gráficos de la familia GeForce RTX de NVIDIA en los ordenadores portátiles para juegos que pertenecen a las gamas media y alta. Estas GPU están diseñadas para abordar el renderizado de los gráficos utilizando la técnica de trazado de rayos (ray tracing), una tecnología que nos permite disfrutar una iluminación extremadamente realista que tiene un impacto profundo en los gráficos.

Además, estos procesadores son capaces de arrojar cadencias de imágenes por segundo muy altas, especialmente cuando no se utiliza el trazado de rayos, por lo que representan una buena opción a la hora de sacar partido a los paneles con una frecuencia de actualización de 300 Hz que están empezando a montar algunas marcas en sus portátiles, como Acer o ASUS.

Proyecto Athena: así es como propone Intel que sean los portátiles más avanzados

La intención de Intel, sobre el papel, pinta bien. El proyecto Athena es una certificación creada por esta compañía para conseguir que la experiencia que nos ofrecen los ordenadores portátiles avanzados sea óptima. Algunos de los requisitos que deben cumplir son garantizarnos un arranque muy rápido y una reanudación instantánea, ofrecernos una autonomía real capaz de extenderse a lo largo de todo un día, carga rápida de la batería, una conectividad que contemple los últimos estándares, como Wi-Fi 6 o Thunderbolt 3, un diseño más estilizado y la máxima ligereza posible. Como veis, suena bien.

Los portátiles que nos propone Intel deben ser más rápidos, ligeros y finos, y también tienen que tener más autonomía y una conectividad a la última

Intel ha confirmado que actualmente está trabajando con algunos de los principales fabricantes de ordenadores portátiles para colocar en el mercado máquinas capaces de cumplir estos requisitos, por lo que en la práctica el proyecto Athena aspira a consolidarse como un sello de calidad. Lenovo, Dell, HP o ASUS son algunas de las marcas que lanzarán durante este otoño portátiles avanzados enmarcados dentro del proyecto Athena. Algunos de ellos los recogemos en este artículo, por lo que podréis conocerlos con más detalle unos párrafos más abajo. Tan pronto como caigan los primeros equipos en nuestras manos los analizaremos a fondo para comprobar si su impacto en nuestra experiencia es realmente tan profundo como nos ha prometido Intel.

Así son los nuevos equipos: más potentes, versátiles y mejor diseñados

Como os hemos confesado en los primeros párrafos del artículo, nuestro objetivo cuando nos propusimos prepararlo era recoger la mayor parte de los ordenadores que han sido presentados por los principales fabricantes durante las últimas semanas, por lo que, como vais a ver a continuación, es una compilación bastante heterogénea.

Un detalle importante es que los enlaces de afiliados que podéis encontrar en algunos equipos no siempre apuntan a la última revisión porque muchos de los ordenadores aún no están a la venta. Aun así, nos ha parecido interesante incluirlos porque pueden resultaros útiles para comparar el precio de la nueva versión de esos equipos y su predecesora, de manera que podáis decidir cuál de ellas resuelve mejor vuestras necesidades y encaja mejor en vuestro presupuesto.

Acer Aspire C

Esta familia de equipos «todo en uno» está disponible con pantallas de 21,5, 23,8 y 27 pulgadas, por lo que no es difícil encontrar uno que encaje bien en el espacio disponible en nuestro escritorio. En la última iteración de la gama Aspire C Acer ha introducido procesadores Intel Core de 10ª generación, la posibilidad de integrar una GPU NVIDIA GeForce MX130, una unidad SSD NVMe M.2 de hasta 1 TB y un disco duro mecánico con una capacidad máxima de 2 TB. Además, tiene conectividad USB 3.1 Gen 1. El primer Aspire C que llegará a las tiendas será el modelo con pantalla de 23,8 pulgadas, que aterrizará en diciembre con un precio de partida de 649 euros. Tenéis información más detallada en el artículo que dedicamos a estos equipos de sobremesa cuando fueron presentados.

Acer Aspire C24-865 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i3-8130, 8 GB RAM, 1000 GB HDD, Windows 10 Home) Gris Oscuro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 640,93€

Acer ConceptD 3, 5, 7 y 9 Pro

Los ordenadores portátiles de la familia ConceptD tienen una vocación claramente profesional. Sus especificaciones delatan que estos equipos están diseñados para resolver las necesidades de los profesionales del diseño gráfico y el tratamiento de imágenes, sobre todo si tenemos presente que Acer ha introducido en esta última iteración procesadores Intel Core de 9ª generación, procesadores gráficos de la familia Quadro RTX 5000 de NVIDIA y certificación RTX Studio.

El modelo ConceptD 3 Pro apuesta por una GPU NVIDIA Quadro T1000, un panel con certificación PANTONE-Validated y un sistema de refrigeración con un nivel de emisión de ruido inferior a los 40 dB, según Acer. Llegará en noviembre con un precio de 1.499 euros. El modelo ConceptD 5 Pro irá un paso más allá al contar con un panel con resolución 4K UHD también con certificación PANTONE-Validated y una GPU Quadro RTX 3000. Llegará en octubre con un precio de 2.499 euros.

Los nuevos ConceptD 7 Pro comparten con los ConceptD 5 Pro la pantalla 4K UHD y los procesadores Intel Core de 9ª generación, pero incorporan un procesador gráfico aún más potente perteneciente a la familia Quadro RTX 5000 de NVIDIA. Y, por último, el modelo ConceptD 9 Pro se decanta por una pantalla 4K UHD de 17,3 pulgadas, una bisagra Ezel Aero que permite modificar la orientación del panel con mucha flexibilidad, una GPU Quadro RTX 5000 y un lápiz óptico EMR de Wacom. Los portátiles ConceptD 7 y 9 Pro llegarán en noviembre con un precio de 2.599 y 5.499 euros respectivamente. Tenéis información más detallada en el artículo que dedicamos a estos ordenadores portátiles cuando fueron presentados.

Acer Predator Triton 300 y 500

Los equipos de la familia Predator Triton de Acer están pensados para los aficionados a los videojuegos, un punto de partida que nos permite intuir que sus especificaciones deben ser necesariamente ambiciosas. La última iteración del modelo Predator Triton 300 cuenta con procesadores Intel Core i7 de 9ª generación, una GPU GeForce GTX 1650 de NVIDIA, unidades SSD de hasta 1 Tbyte y una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con un refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms. Llegará en octubre con un precio de 1.299 euros.

El Predator Triton 500 está diseñado para aquellos jugones a los que el modelo anterior se les queda «pequeño». Y es que cuenta con procesadores Intel Core i7 de 9ª generación, una GPU NVIDIA GeForce RTX 20 y una pantalla 1080p de 15,6 pulgadas compatible con la tecnología NVIDIA G-SYNC, con un tiempo de respuesta de 3 ms y una sorprendente frecuencia de refresco de 300 Hz. Estará disponible a partir de noviembre con un precio de 2.699 euros. Tenéis información más detallada en el artículo que dedicamos a estos ordenadores portátiles cuando fueron presentados.

Acer Predator Triton 500 Gaming Notebook 15,6" Full HD IPS 144Hz, Core i7-9750H, RTX 2080, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 10 Hoy en Amazon por 3.547,00€

Acer Swift 3 y 5

El modelo Swift 3 de Acer es un ordenador portátil muy estilizado. Pesa 1,19 kg y tiene un grosor de solo 15,95 mm, lo que lo hace atractivo para los usuarios que ante todo dan importancia a la portabilidad. La última iteración de este equipo cuenta con un procesador Intel Core i7-1065G7, 16 GB de RAM LPDDR4X, una unidad SSD de 512 GB y una GPU NVIDIA GeForce MX250 opcional. También tiene conectividad Thunderbolt 3, WiFi 6 y 12 horas de autonomía. Llegará a las tiendas durante este mes de septiembre con un precio base de 599 euros.

Acer Swift 3 | SF314-56G-79D1 - Ordenador portátil de 14" FHD IPS LED LCD (Intel Core i7-8565U, 8GB de RAM, 256GB PCIe NVMe SSD + 1TB HDD, NVIDIA GeForce MX250, Windows 10 Home) Azul - Teclado QWERY Hoy en Amazon por 799,99€

El Swift 5 es aún más ligero y compacto que el modelo que acabamos de revisar. Su chasis está fabricado a partir de una aleación de magnesio, aluminio y litio, lo que contribuye decisivamente a que pese solo 990 g. Y en lo que se refiere a sus especificaciones monta un procesador Intel Core i7-1065G7 de décima generación acompañado por la lógica gráfica Intel Iris Pro, aunque opcionalmente es posible comprarlo con una GPU NVIDIA GeForce MX250. Según Acer, su autonomía alcanza las 12,5 horas y tiene carga rápida. Al igual que el Swift 3, llegará a las tiendas durante este mes de septiembre, aunque este lo hará con un precio de partida de 999 euros. Tenéis información más detallada en el artículo que dedicamos a estos ordenadores portátiles cuando fueron presentados.

Acer Swift 5 | SF515-51T-52YA - Portátil Ultrafino 15.6" FHD IPS multitáctil (Intel Core i5-8265U, 8 GB de RAM, 256 GB SSD, Intel UHD 620, Windows 10 Home) Azul - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 799,99€

ASUS ProArt StudioBook One

Este equipo es una estación de trabajo portátil en toda regla. Y es que sus especificaciones son de las que no pasan inadvertidas: procesador Intel Core i9-9980HK, GPU NVIDIA Quadro RTX 6000 (24 GB GDDR6), 64 GB DDR4, SSD 1 TB M.2 NVMe, pantalla 4K UHD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y cobertura del 100% del espacio de color Adobe RGB y el 97% del DCI-P3. Como veis, sus componentes son espectaculares, pero podemos estar seguros de que su precio también lo será. ASUS aún no ha confirmado cuándo llegará este ordenador portátil a las tiendas, y tampoco su coste, pero solo su procesador gráfico ronda actualmente los 4.000 dólares, así que es evidente que solo estará al alcance de los presupuestos más generosos. Tenéis información más detallada sobre él en el artículo que le dedicamos cuando fue presentado durante IFA.

ASUS ROG Zephyrus S GX701

Este equipo es un «viejo» conocido. Por nuestro laboratorio han pasado varios portátiles de esta familia de ASUS, y todos ellos nos han dejado buenas sensaciones. Pero la última revisión del modelo Zephyrus S GX701 tiene algo especial que hará salivar a muchos jugones: una pantalla de 15 o 17 pulgadas con una frecuencia de refresco de 300 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms. Esa tasa de actualización es muy llamativa, pero el reto es encontrar una GPU que sea capaz de sacarle partido renderizando los juegos con una tasa de imágenes por segundo altísima. Este equipo estará disponible el próximo mes de octubre, pero aún no conocemos su precio. Si queréis saber más acerca de él podéis leer el artículo que le dedicamos cuando fue presentado durante la última edición de IFA.

ASUS ROG Zephyrus S GX701GWR-EV003T - Ordenador portátil de 17.3" (Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX 2070, Windows 10 Home) Aluminio Negro - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 1.999,00€

ASUS ZenBook Duo

La originalidad siempre resulta refrescante, y este equipo es, ante todo, original. Y es que la segunda pantalla táctil que podéis ver justo encima del teclado está pensada para incrementar nuestra productividad y mejorar nuestra experiencia en un escenario de uso de herramientas de creación de contenidos. En su interior residen un procesador Intel Core i7 de 10ª generación, una GPU NVIDIA GeForce MX250, una unidad SSD con interfaz NVMe M.2 y una controladora Intel Wi-Fi 6. Como veis, estas especificaciones encajan bien en el escenario de uso para el que está pensado este portátil. Desafortunadamente, aún no conocemos ni su precio ni cuándo llegará al mercado. Si queréis saber más acerca de él podéis leer el artículo que le dedicamos cuando fue presentado durante la última edición de IFA.

ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV-H2006T - Portátil de 15,6" con ScreenPad Plus de 14" (i7-9750H, 32GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX2060 6GB, Windows 10) Metal Azul Celeste - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 2.999,00€

ASUS ZenBook 13, 14 y 15

Al igual que el modelo anterior, estos tres portátiles de la familia ZenBook incorporan una segunda pantalla, aunque está colocada en la ubicación en la que normalmente reside el touchpad. ASUS la llama ScreenPad 2.0, y sirve, además de para controlar el puntero, para iniciar aplicaciones y automatizar tareas. En el interior de la caja de estos equipos, que están disponibles con pantalla de 13, 14 y 15 pulgadas, reside un microprocesador Intel Core i7 de 10ª generación, una GPU NVIDIA GeForce MX250 y una unidad de almacenamiento secundario SSD con interfaz NVMe M.2. ASUS aún no ha desvelado el precio de estos ordenadores portátiles, y tampoco sabemos cuándo llegarán a las tiendas, pero si queréis conocerlos mejor podéis leer el artículo que les dedicamos cuando fueron presentados durante IFA.

ASUS ZenBook 13 UX333FA-A3070T - Portátil de 13.3" FHD (Intel Core i5-8265U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD Graphics 620, Windows 10) Metal Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 899,01€

ASUS ZenBook Flip 14 y 15

Al igual que los ZenBook que acabamos de revisar, los nuevos modelos de la familia Flip cuentan con una segunda pantalla ScreenPad 2.0 alojada en la posición en la que habitualmente reside el touchpad. Sin embargo, las características distintivas de estos equipos son la pantalla 4K UHD con certificación PANTONE del modelo de 15 pulgadas y su versátil bisagra, que permite pasar del modo ordenador portátil a la modalidad tablet en un santiamén y sin esfuerzo. Además, cuentan con una CPU Intel Core i7 de 10ª generación, una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q, almacenamiento SSD y conectividad WiFi 6. ASUS aún no ha desvelado el precio de estos convertibles, y tampoco sabemos cuándo llegarán a las tiendas, pero si queréis conocerlos mejor podéis leer el artículo que les dedicamos cuando fueron presentados durante IFA.

ASUS ZenBook Flip S UX370UA-C4296T, 8ª generación de procesadores Intel Core i7, 1,80 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB Hoy en Amazon por 1.390,00€

ASUSPRO B9

Este es un ordenador portátil con una vocación marcadamente profesional en el que destaca un chasis muy ligero y resistente que cuenta con certificación militar MIL-STD 810G. Incorpora una pantalla de 13 pulgadas, un procesador Intel Core i7 de 10ª generación, soporte RAID 0 y 1, y, por último, conectividad WiFi 6 y Thunderbolt 3. Un apunte interesante: su panel ocupa el 94% de la superficie del equipo, lo que nos permite formarnos una idea precisa acerca de lo finos que son los marcos. ASUS todavía no ha dado a conocer ni el precio ni cuándo llegará este equipo a las tiendas, pero si queréis conocer más detalles acerca de él podéis leer el artículo que le dedicamos cuando fue presentado durante la última edición de IFA.

Dell XPS 13 2-in-1

Las mejoras que ha introducido Dell en la última revisión de este convertible lo colocan en «el mismo carro» al que se han subido buena parte de los equipos de este artículo. Y es que este XPS 13 2-in-1 apuesta por un microprocesador Intel Core de 10ª generación con lógica gráfica Iris Plus, un panel táctil de 13,4 pulgadas con resolución Full HD+ (1.920 x 1.200 puntos) y una capacidad de entrega de brillo que lo hace compatible con contenidos HDR, hasta 32 GB LPDDR4x y almacenamiento secundario de hasta 4 TB con interfaz NVMe M.2. Además, los materiales y el acabado de este convertible tienen la alta calidad habitual en los equipos de la familia XPS, por lo que en este terreno es muy probable que esté a la altura de nuestras expectativas. Ya está disponible con un precio de partida de 1.475 euros.

Dell XPS 15

A primera vista esta revisión del XPS 15 no parece muy diferente de su predecesora, pero lo cierto es que incorpora novedades muy «suculentas». La más llamativa es, sin duda, la posibilidad de equiparlo con un panel OLED de 15,6 pulgadas con resolución 4K UHD que lo posiciona como una opción muy atractiva para aplicaciones de retoque fotográfico y edición de vídeo. Su microprocesador es un Intel Core de 9ª generación y admite hasta 32 GB de memoria DDR4, un máximo de 2 TB SSD con interfaz NVMe M.2 y una GPU GeForce GTX 1650 de NVIDIA. Como veis, sobre el papel no pinta pero que nada mal. Ya está disponible con un precio de partida de 1.560 euros.

DELL XPS 15 9570 I5 8/256S W10P 1Y PS Hoy en Amazon por 1.451,00€

Dynabook Tecra X50-F

Este es el primer portátil producido por Sharp desde que esta marca japonesa compró a la también nipona Toshiba su división dedicada al diseño y la fabricación de ordenadores portátiles. Tiene una vocación marcadamente profesional, y apuesta por un chasis de aleación de aluminio y magnesio que contribuye a mantener el peso bajo control (pesa 1,36 kg) y lo dota de una gran resistencia. Su pantalla IGZO LCD ha sido fabricada por Sharp, y, según esta marca, consume la mitad que las pantallas LCD convencionales, lo que permite a este equipo ofrecernos una autonomía máxima de 17 horas, siempre según la propia Sharp. Un apunte interesante: tiene la certificación militar MIL-STD-810G, lo que refleja su robustez y lo coloca como un equipo «todoterreno». Estará disponible durante el próximo mes de octubre, pero aún no conocemos su precio. Si queréis saber más acerca de este ordenador portátil podéis leer el artículo que le dedicamos cuando fue presentado.

HP Elite Dragonfly

«Más ligero que el aire». Este es el eslogan que utiliza HP para presumir de lo ligero que es este convertible. Y sí, es muy ligero porque, según esta marca, pesa menos de 1 kg gracias en gran medida a su caja de aleación de magnesio. Su vocación es marcadamente profesional, y en este escenario de uso es muy importante contar con una autonomía lo más dilatada posible. Según HP este convertible roza unas sorprendentes 24 horas (lo comprobaremos si se presenta la oportunidad de analizarlo), así que no pinta nada mal. Estará disponible con pantalla LCD IPS multitáctil de 13,3 pulgadas Full HD o 4K UHD, procesadores Intel Core de 8ª generación, 16 GB de RAM y conectividad WiFi 6. Llegará a las tiendas a finales del próximo mes de octubre con un precio base de 1.549 dólares. Podéis consultar todos los detalles acerca de este equipo en este enlace.

Lenovo Chromebook C340 y S340

La característica distintiva de estos ordenadores portátiles es su apuesta por Chrome OS, el sistema operativo de Google que nos propone una experiencia de uso anclada en las aplicaciones web. Sus especificaciones son relativamente modestas, pero encajan bien en el escenario de uso al que están dirigidas estas máquinas, que es eminentemente ofimático y de navegación web. El convertible Chromebook C340 está disponible con pantallas de 11 y 15,6 pulgadas, hasta 8 GB de RAM, un máximo de 128 GB de almacenamiento secundario y microprocesadores Intel Celeron N4000 o Intel Core de 8ª generación. El modelo con pantalla de 11 pulgadas pesa menos de 1,2 kg y ya está disponible con un precio base de 299 euros, mientras que la versión con panel de 15,6 pulgadas llegará durante las próximas semanas con un precio de partida de 449 euros.

El modelo S340 a diferencia del anterior no es un portátil de tipo convertible, pero aquí acaban las diferencias entre ambas propuestas. Y es que las especificaciones de este ordenador son muy similares a las del Chromebook C340: microprocesador Intel Celeron N4000, hasta 8 GB de RAM LPDDR4, un máximo de 64 GB de almacenamiento secundario de tipo eMMC, un peso de solo 1,37 kg, etc. La pantalla incorpora un panel táctil IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD. Este ordenador portátil ya está disponible con un precio de partida de 299 euros.

Lenovo IdeaCentre A540

Lenovo ha dado «una vuelta de tuerca» al diseño de sus ordenadores todo en uno de la familia IdeaCentre. Y es que, como podéis ver en la imagen que tenéis encima de estas líneas, este equipo tiene unos marcos muy finos y un pie muy original. Además, sus especificaciones no están nada mal: microprocesador AMD Ryzen 5 3400GE o Intel Core i7 de 9ª generación, pantalla táctil IPS de hasta 27 pulgadas con resolución QHD, hasta 16 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento secundario HDD o 1 TB SSD, conectividad USB 3.1... En cualquier caso, su característica más curiosa es que su pie es en realidad una base de carga inalámbrica que podemos utilizar para cargar la batería de nuestro móvil u otro dispositivo. Lo único que hay que hacer es colocarlo encima de la base. Este equipo llegará a las tiendas durante el mes de septiembre con un precio de partida de 799 euros.

Lenovo IdeaCentre A540 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil 1,9 GHz 4ª generación de procesadores Intel® CoreTM i3 i3-4030U Plata PC todo en uno - Ordenador de sobremesa All in One (60,5 cm (23.8"), Full HD, 4ª generación de procesadores Intel® CoreTM i3, 4 GB, 1000 GB, Windows 8) Hoy en Amazon por 1.035,76€

Lenovo IdeaPad S340 y S540

El modelo IdeaPad S340 de Lenovo es un auténtico «todoterreno». En su última revisión la marca china ha mantenido la pantalla IPS de 13,3 pulgadas con resolución Full HD de anteriores iteraciones, por lo que las novedades relevantes están en su interior. Y es que ahora cuenta con microprocesadores Intel Core de 10ª generación, GPU NVIDIA GeForce MX250, hasta 16 GB de RAM LPDDR3 y un máximo de 512 GB SSD con interfaz NVMe M.2. Su peso es ligeramente inferior a 1,3 kg. Por el momento Lenovo no ha desvelado ni el precio ni cuándo llegará este equipo a las tiendas.

Lenovo IdeaPad S340-14IWL 81N7003FGE 14" Full-HD, Intel Core i7-8565U, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 Hoy en Amazon por 915,53€

El modelo IdeaPad S540 tiene una vocación similar a la de su «hermano pequeño», pero su pantalla es sensiblemente más ambiciosa. Y es que este equipo incorpora un panel IPS de 13,3 pulgadas con resolución QHD (2.560 x 1.600 puntos). No obstante, sus demás especificaciones son similares a las del modelo S340: microprocesador Intel Core de 10ª generación o AMD Ryzen 5 o 7, gráficos NVIDIA GeForce MX250, hasta 16 GB de RAM y un máximo de 1 TB de almacenamiento SSD con interfaz NVMe M.2. Su peso oscila alrededor de 1,2 kg. Este modelo llegará a las tiendas durante el próximo mes de octubre con un precio base de 799 euros.

Lenovo IdeaPad S540 Gris Portátil 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles 8ª generación de procesadores Intel® Core i5 i5-8265U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD IdeaPad S540, 8ª generación de Hoy en Amazon por 1.065,99€

Lenovo Yoga C640, C740 y C940

Lenovo ha «refrescado» esta interesante familia de ordenadores convertibles introduciendo en ella los nuevos microprocesadores Intel Core de 10ª generación, pero esta no es la única novedad de estos Yoga C. Y es que en esta revisión la marca china ha apostado por pantallas con marcos reducidos, compatibilidad con la tecnología Dolby Vision y una capacidad de entrega de brillo máxima de hasta 500 nits. El modelo más sencillo, el Yoga C640, cuenta con una pantalla IPS Full HD de 13,3 pulgadas, gráficos Intel HD Graphics 620, hasta 16 GB de RAM, hasta 512 GB SSD y pesa 1,3 kg. Llegará a las tiendas en noviembre con un precio base de 999 euros.

El Yoga C740 apuesta por una pantalla IPS Full HD de 14 o 15,6 pulgadas compatible con Dolby Vision, hasta 16 GB de RAM, hasta 1 TB SSD y pesa 1,37 kg (el modelo de 14 pulgadas) o 1,85 kg (la versión con pantalla de 15,6 pulgadas). El más ambicioso de los tres, el Yoga C940, comparte la mayor parte de las especificaciones del Yoga C740, pero contempla la posibilidad de incorporar una pantalla 4K UHD de 15,6 pulgadas con tecnología Dolby Vision y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650. Al igual que el Yoga C640, los Yoga C740 y C940 estarán disponibles en noviembre con un precio base de 1.199 y 1.699 euros respectivamente. Tenéis información más detallada en el artículo que dedicamos a estos ordenadores portátiles cuando fueron presentados.

Lenovo Yoga S740 y S940

Estos dos ordenadores portátiles tienen unas especificaciones similares a las de los modelos de la familia Yoga C que acabamos de revisar, pero hay una diferencia importante entre estas dos series de la gama Yoga: los Yoga S son portátiles convencionales, y, por tanto, no son equipos convertibles. El modelo S740 incorpora un procesador Intel Core de 9ª generación, una pantalla IPS Full HD de 14 o 15 pulgadas compatible con Dolby Vision y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650. El Yoga S940 es un poco más ambicioso, y por esta razón cuenta con una CPU Intel Core de 10ª generación, una pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD o 4K UHD y almacenamiento SSD con una capacidad máxima de 1 TB. Ambos equipos llegarán a las tiendas durante el próximo mes de noviembre con un precio base de 1.299 euros para el Yoga S740 y 1.699 euros para el Yoga S940. Si queréis conocer todos los detalles acerca de estos dos equipos podéis leer el artículo que les dedicamos cuando fueron presentados durante IFA.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon y ThinkPad X1 Yoga

La anterior revisión del ThinkPad X1 Carbon pasó por nuestro laboratorio hace solo unos meses y nos dejó un sabor de boca estupendo por su cuidado acabado y alto rendimiento, pero en esta nueva versión Lenovo parece haber echado el resto. Y es que no solo ha introducido en este portátil profesional los nuevos microprocesadores Intel Core de 10ª generación; también ha mejorado su diseño (ahora es un 6% más fino) y ha reducido su peso, que en esta nueva versión apenas supera 1 kg. Por otro lado, Lenovo nos lo ofrece con un abanico de opciones de pantalla muy amplio que está culminado por un panel de 14 pulgadas con resolución 4K UHD y compatibilidad Dolby Vision. Llegará a las tiendas durante el mes de septiembre con un precio de partida de 1.700 euros.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Ordenador portátil de 14'' (Intel Core i7-8550U, 8 GB LPDDR3 2133 MHz, 512 GB SSD, Windows 10 Pro, 4G LTE) Hoy en Amazon por 2.172,59€

Al igual que el ThinkPad X1 Carbon, el modelo X1 Yoga tiene una marcada vocación profesional. La diferencia más evidente entre ambas propuestas es que este último es un convertible, y el modelo anterior es un portátil convencional, pero sus especificaciones son similares. El cerebro de este equipo es un procesador Intel Core de 10ª generación, puede utilizar módulos de memoria DDR4 con una frecuencia de reloj efectiva de 2.666 MHz e incorpora conectividad Wi-Fi 6. Un apunte interesante: este modelo es un poco más pesado que el X1 Carbon (pesa 1,4 kg), pero es lo suficientemente ligero para que su portabilidad no se vea comprometida. Y también está disponible con pantallas de 14 pulgadas con resolución Full HD o 4K UHD y una capacidad de entrega de brillo de hasta 500 nits. Estará disponible en septiembre desde 1.800 euros.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 1.8GHz i7-8550U 14" 2560 x 1440pixels Touchscreen 3G 4G Silver Hybrid (2-in-1) Hoy en Amazon por 2.682,99€

Razer Blade Stealth 13

Durante los últimos años Razer ha conseguido forjar una reputación sólida entre los aficionados a los videojuegos, y este ordenador portátil ejemplifica lo mucho que mima esta marca sus diseños. Y es que pesa menos de 1,5 kg, pero sus especificaciones nos prometen una experiencia satisfactoria con un abanico amplio de juegos. Su CPU es un chip Intel Core i7 de 10ª generación, incorpora una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB GDDR5, 16 GB de RAM LPDDR4, almacenamiento SSD con interfaz NVMe M.2, una pantalla de 13,3 pulgadas con resolución Full HD o 4K UHD, y, por último, conectividad WiFi 6 y Thunderbolt 3. Llegará a las tiendas a finales de este mes de septiembre con un precio de partida de 1.499 dólares. Si queréis conocerlo mejor podéis leer el artículo que le dedicamos cuando fue presentado durante la última edición de IFA.