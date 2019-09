El nuevo ASUS ROG Zephyrus S GX701 se apunta a la pantallas de 300 Hz, esto es la guerra

ASUS no ha querido ser menos que Acer. Si este último presentaba hace unas horas su primer portátil con pantalla capaz de soportar frecuencias de refresco de 300 Hz, ahora es ASUS la que igual la apuesta con sus nuevos ASUS ROG Zephyrus S GX701.

Estos equipos plantean por tanto una atractiva opción para gamers y dejan atrás los paneles de 144 y 240 Hz que habían acompañado a este tipo de equipos gaming desde hace meses. La bestial frecuencia de refresco, recordémoslo, es importante, pero puede que su valor real no sea tan claro como parece a primera vista.

Que vivan los hercios

La relevancia de tener una pantalla con una alta frecuencia de refresco es clave para muchos gamers, que buscan como mínimo acceder a monitores de 144 Hz en sus PCs y a paneles con soporte para al menos esa frecuencia en sus portátiles.

Las cosas se han disparado en los últimos tiempos, y de los hitos en la creación de panles de 120, 144 o los sorprendentes 240 Hz pasamos ahora a paneles de 300 Hz que podrían convertirse en el nuevo gran reclamo del mercado.

El ASUS ROG Zephyrus S GX701 es junto al equipo de Acer el primero en dar ese paso. Esa es la gran diferencia con respecto a la versión anterior, que tenía pantalla de 144 Hz y que por tanto se queda bastante atrás si lo que el usuario busca es la máxima frecuencia de refresco posible.

Como sucede con el equipo de Acer, este portátil tiene un panel con un tiempo de respuesta de 3 ms GtG (Gray to Gray), y ese mismo panel acabará llegando en los modelos de 15 y 17 pulgadas del ROG Strix Scar III y también en un prototipo del ROG Zephyrus S GX502.

Todos estos equipos contarán con paneles calibrados de fábrica y con la validación Pantone, lo que permitirá garantizar la precisión del color y puede ser un interesante reclamo para aquellos que trabajan con edición de vídeo o post-procesado de imágenes.

Aun con la fantástica RTX 2080 no vamos a verlo todo a 300 Hz

Para poder dar juego a esa pantalla necesitaremos una gráfica potente, y aquí ASUS ofrece la mejor opción que podíamos tener: una RTX 2080 con una frecuencia de trabajo máxima de 1.230 MHz. Ese modo Turbo consume 100W, pero será importante para tratar de lograr entregar esos 300 fotogramas por segundo en juegos a los que juguemos y con los que queramos poder disfrutar de esa excepcional tasa de refresco de la que presume el equipo.

Esa, como explicábamos en el modelo de Acer con pantalla de 300 Hz, no será la norma. Es raro que las gráficas puedan generar esos 300 fotogramas por segundo salvo en juegos con requisitos visuales bastante modestos, y en muchos títulos lo normal con esta gráfica, una de las más potentes del mundo, es estar por debajo de los 150 o 200 FPS en títulos especialmente exigentes a nivel gráfico.

Aún así esa frecuencia de trabajo siempre da más margen de maniobra, y su trabajo conjunto con la tecnología G-SYNC de NVIDIA permitirá que no haya conflictos visuales en la experiencia de usuario como el tearing o fragmentación de las imágenes. Si la gráfica no puede darnos 300 FPS no pasa nada, el panel se ajusta en cada momento a lo que la GPU pueda dar de sí para que ambas estén sincronizadas y la experiencia sea fluida.

Esa tecnología se une al uso de NVIDIA Optimus para desactivar la gráfica dedicada si no la necesitamos (por ejemplo para navegar o trabajar con documentos ofimáticos sin más), y un sistema de refrigeración llamado Active Aerodynamic System se encargará de mantener las temperaturas bajo control.

Precio y disponibilidad del ASUS ROG Zephyrus S GX701

Los nuevos ASUS ROG Zephyrus S GX701 estarán disponibles el próximo mes de octubre, pero no tenemos datos sobre su precio. Sí sabemos que el fabricante está preparando la llegada de paneles de 300 Hz a otras máquinas de la familia ROG a partir de 2020.