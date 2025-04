La UE acaba de multar con 458 millones a 15 fabricantes de coches: Mercedes se libró por destapar el pacto anticompetitivo

La Comisión Europea ha impuesto una sanción de 458 millones de euros a 15 fabricantes de coches por su implicación en un pacto ilegal sobre reciclaje. Paradójicamente, el escándalo se destapó gracias a Mercedes-Benz, que participó en el entramado, pero al exponerlo ante los reguladores europeos obtuvo inmunidad total.

Un pacto para no competir. Según la Comisión, los fabricantes implicados acordaron dos prácticas clave. Por un lado, no pagar a los desmanteladores de vehículos, partiendo de la idea de que el reciclaje era un negocio lo bastante rentable como para no tener que remunerarlo. Lo hicieron bajo una estrategia que bautizaron como “Coste de Tratamiento Cero”.

Por otro, acordaron no hacer públicos datos sobre el porcentaje de reciclabilidad de sus vehículos ni sobre la cantidad de materiales reciclados empleados en la fabricación de coches nuevos. El objetivo era evitar que esa información generara presión competitiva entre marcas o expectativas entre los consumidores.

La infracción. Estas prácticas iban en contra de la Directiva 2000/53/CE sobre vehículos fuera de uso, que establece que el último propietario debe poder entregar su coche a un desguace sin coste alguno. Si es necesario, son los propios fabricantes quienes deben asumir ese gasto, además de informar adecuadamente los datos de reciclaje y reutilización.

El detalle de las multas impuestas por la UE. La sanción más alta ha sido para Volkswagen, con 127,7 millones de euros. Le siguen Renault/Nissan con 81 millones, y Stellantis con casi 75 millones. Toyota, BMW, Ford, Hyundai, GM, Suzuki, Mazda y Volvo también aparecen en la lista, con cantidades que oscilan entre 1 y 25 millones de euros.

La ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) también ha sido sancionada, en este caso con una multa de 500.000 euros. La investigación concluyó que actuó como facilitadora del pacto, al haber organizado numerosas reuniones y coordinado los contactos entre los fabricantes implicados.

Mercedes-Benz se libra de las multas. Aunque participó en el acuerdo ilegal, Mercedes-Benz no ha sido multada. Fue la empresa que acudió a la Comisión en 2019 y activó el programa de clemencia, revelando la existencia del cártel y aportando pruebas clave. De no haberlo hecho, habría afrontado una sanción de 35 millones de euros.

Stellantis, Mitsubishi y Ford también colaboraron posteriormente, lo que les permitió obtener reducciones en sus multas bajo el mismo procedimiento.

Un pacto que cruzó fronteras. La Comisión Europea no actuó sola. La investigación fue coordinada con la Autoridad de Competencia del Reino Unido (CMA), que anunció sanciones adicionales por más de 77 millones de libras (unos 92 millones de euros). Entre los multados por la autoridad de competencia británica están Ford y Volkswagen.

Tiempos desafiantes. La noticia no llega en el mejor momento para el sector. La industria automovilística europea está bajo presión, en parte por el crecimiento acelerado del sector en China, que amenaza con cambiar el equilibrio global. A eso se suman las tensiones comerciales con Estados Unidos, que recientemente anunció nuevos aranceles a la importación de vehículos.

En palabras de Teresa Ribera. La comisaria española que lidera los esfuerzos de competencia en la Comisión Europea ha dejado una declaración contundente:

"Hoy hemos tomado medidas firmes contra las empresas que pactaron para impedir la competencia en materia de reciclaje. Estos fabricantes de automóviles se coordinaron durante más de 15 años para evitar pagar por los servicios de reciclaje, acordando no competir entre ellos en la comunicación sobre el grado de reciclabilidad de sus vehículos y optando por guardar silencio sobre los materiales reciclados utilizados en sus coches nuevos", dijo Ribera.

Imágenes | Yunus Yildiz | Sara Kurfeß | Olga Nayda

