Un día, todas las autopistas de Alemania aparecieron cerradas en Google Maps. El problema es que nadie sabe por qué

El sentido común es la mejor guía para evitar errores. El problema es que es fácil que lo dejemos a un lado mientras confiamos ciegamente en la tecnología como si fuera infalible. Y si no, que se lo digan a los conductores alemanes confusos porque, justo antes de un puente nacional, vieron en Google Maps que medio país se había convertido en una zona prohibida.

En corto. El jueves 29 de mayo se celebraba el Día de la Ascensión, o Christi Himmelfahrt. Se trata de un festivo nacional cuyo día previo es uno de los que más desplazamientos registra. Se estima que, en esas fechas, hay entre seis y ocho millones de desplazamientos, pero aunque muchos se concentran el día previo al festivo, también hay millones de desplazamientos el día en cuestión.

La sorpresa llegó cuando los conductores que usan Google Maps en su vehículo se toparon con esta imagen en la que se puede ver un símbolo de “prohibido” en las principales carreteras que unen los cuatro puntos cardinales del país y ciudades tan importantes como Berlín, Hamburgo o Fráncfort.

In ganz Deutschland

Chaos bei Google Maps: Dienst zeigt unzählige falsche Sperrungenhttps://t.co/qEfIRrIHx3 — Peter Berger (@leosgeminix) May 29, 2025

Colapso de vías alternativas. Puede que te haya pasado que el ver una señal de “prohibido el paso” y tu sentido común te dicte que deberías hacer caso a esa señal, pero el GPS indica que puedes pasar por esa calle y, por un momento, te inclines a hacer caso al navegador. Confiamos en ellos porque no suelen fallar, pero ante esa visión de las principales vías cortadas, y como leemos en The Guardian, hubo quien no se la jugó y decidió ir por carreteras secundarias.

El resultado fue el esperado: colapso en algunas de ellas, retrasos, viajeros intentando encontrar desvíos a esas rutas principales y muchas llamadas a la policía y las autoridades de control de tráfico preguntando por la situación. También especulación sobre un ciberataque (como con el apagón en España) o un atentado terrorista.

Colaboración ciudadana. También se dio el caso de personas que no atendieron a esas señales de STOP y se atrevieron a circular por esas carreteras, supuestamente, cortadas. Cuando podían hacerlo sin problema, empezaron a reportar sus casos y fue entonces cuando Google comenzó a actuar.

La compañía empezó a eliminar esos avisos en la aplicación y el tráfico se fue restituyendo a medida que el resto de las personas emprendían sus viajes y consultaban una ruta en Google Maps que ya no tenía los símbolos de advertencia. Engadget asegura que el error sólo duró dos horas, pero es tiempo más que suficiente como para esa avalancha de conductores por carreteras secundarias.

Vale, pero… ¿qué lo ocasionó? La respuesta de Google fue extremadamente vaga. Como leemos en ArsTechnica, la compañía no comentó detalles específicos y, de hecho, un portavoz de Google confirmó a medios alemanes que la empresa no daría detalles sobre el caso. Se limitaron a decir que se había investigado un problema técnico que mostraba cierres temporales de carretera de manera inexacta, pero que ya se había solucionado.

También comentaron que Google Maps bebe de tres fuentes: reportes de usuarios, fuentes públicas y proveedores externos. Y puede que ahí esté el “culpable” (entre muchas comillas). El Club Alemán del Automóvil es una de las mayores asociaciones automovilísticas de Europa y, de cara al festivo, advirtió sobre posibles retenciones en esas carreteras. La especulación es que el fallo de Maps estuviera relacionado con una “alucinación” de la aplicación debido a atascos, aún, inexistentes.

No todos los GPS. Ahora bien, los que debieron conducir con total tranquilidad ese día fueron los usuarios de Apple Maps y Waze. Aunque esta última es propiedad de Google, ambas mostraban correctamente los datos de tránsito, sin ningún tipo de señal de cierre en esas carreteras. Siendo fechas tan señaladas para las salidas en Alemania, los conductores que se guiaron con esas apps debieron conducir más tranquilos que nunca.

Al final, quedó en anécdota y en viajeros que llegaron algo más tarde a su destino, pero también puede enseñar una lección: teniendo varias alternativas, echar un ojo a cada una de ellas antes de salir no es mala idea.

Imagen | Montaje Xataka

