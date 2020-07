Desarrollan un robot que se desplaza "por sentido común": reconoce los objetos para ubicarse en el espacio

Si nos llevan a un espacio que no conocemos y lo primero que vemos es una nevera, lo más probable es que automáticamente pensemos que estamos en una cocina. Esto sin embargo, no ocurre con un robot. El robot puede reconocer una nevera, pero no entiende que se encuentra en una cocina, simplemente mapea todo el entorno en busca de más obstáculos y objetos. Ahora, una nueva investigación demuestra cómo es posible aplicar esta ubicación y navegación semántica también a los robots.

La investigación ha estado a cargo de investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon en colaboración con Facebook AI Research. Facebook de hecho no es la primera vez que desarrolla algo similar, a principios de año vimos un robot suyo que se desplazaba por un edificio sin un mapa. En este ocasión la idea es algo similar, que un robot entienda dónde se encuentra y cómo llegar a otro lugar sin un mapa o GPS.

Rutas más eficientes

Según explican sus creadores, la idea es que el robot comprenda dónde es mas posible que encuentre un objeto concreto y al mismo tiempo sepa dónde es más probable que se encuentre en cada momento. De este modo si el robot por ejemplo sabe la diferencia entre una mesa de comer y una mesita de noche, sabrá ir directo a la habitación antes que a al salón si lo que busca es la mesita de noche.

Para conseguir esto los investigadores han entrenado al robot mediante inteligencia artificial para que sea capaz de reconocer y dar sentido a los objetos que encuentra, no solamente reconocerlos como simples obstáculos en su camino. El sistema utiliza esta inteligencia adquirida para entender dónde puede estar el objeto que busca y luego utiliza el mapeado y geoposicionamiento tradicional de los robots para ir a ese punto exacto.

Como resultado, sus creadores dicen que el robot realiza una navegación mucho más eficiente. Mientras que por el método tradicional un robot también sabe encontrar un objeto concreto, mediante este método probablemente lo encuentre antes al saber dónde es posible que lo encuentre más fácilmente. En otras palabras, un robot tradicional escanea todos los puntos por los que puede moverse como si de un robot aspirador se tratase, este piensa primero y luego va directo al espacio en el que más posibilidades tiene de encontrar lo que busca.

¿Qué aporta esto al final? Esencialmente hacer al robot más inteligente y que sea capaz de interactuar con humanos en un lenguaje más natural. Por ejemplo, en vez de tener que decirle al robot "dirígete al piso superior, entra en la tercera puerta a la derecha, acércate a la esquina izquierda, coge el libro junto a la mesita de noche y vuelve aquí" bastaría con decirle "trae el libro que hay encima de la mesita de noche".

Vía | CMU