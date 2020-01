Facebook ha entrenado a su IA para que pueda moverse y navegar por edificios sin necesidad de un mapa

Los robots de Boston Dynamics, por muy alucinantes que nos parezcan y muchas acrobacias que hagan, en realidad están perdidos sin un mapa. No saben qué dirección seguir para ir de un punto a otro, siempre están consultando un mapa internos que les dice por donde moverse. Facebook dice tener una solución para este problema en los robots, una inteligencia artificial que permite a los robots desplazarse sin la ayuda de un mapa e intuyendo el camino.

Un equipo de ingenieros de Facebook ha creado un nuevo algoritmo de inteligencia artificial con aprendizaje por refuerzo. Esta IA, aplicada a un robot, le permite encontrar el camino para llegar a un lugar determinado analizando su entorno aunque sea un entorno desconocido. Sólo necesita una cámara con sensor de profundidad, un GPS y una brújula.

Animación mostrando la ruta que sigue un robot con la IA de Facebook.

2.500.000.000 de pasos

¿Cómo le enseñas a una IA cómo aprender a ubicarse? Mediante prácticas constantes, miles y millones de prácticas. Facebook creó AI Habitat, que es una especie de maqueta virtual fotorealista del interior de un edificio. AI Habitat cuenta con habitaciones, oficinas, pasillos, muebles, puertas... todo como si de un edificio real se tratase. Con el entorno creado colocaron en su interior unos cuantos bots que se moviesen por dentro con el objetivo de llegar a puntos del edificio sin conocer el edificio previamente.

Durante tres días los bots caminaron (de forma virtual) 2.500 millones de pasos, el equivalente a que el humano camine durante 80 años, según Facebook. También comentan que para acelerar el proceso comenzaron a sacar del edificio a los bots más lentos, de este modo los más rápidos no tenían que "esperar" para encontrar el nuevo punto mientras acababan los lentos.

El espacio en profundidad que ve el bot, el entorno virtual y el mapa del recorrido.

Como resultado ahora un robot es capaz de alcanzar el punto objetivo casi el 100% de las veces, concretamente el 99,9% según los investigadores. Los bots no van en direcciones equivocadas, apenas tienen que volver por sus propios pasos y generalmente no se dedican a explorar antes de ir al punto que se pide. Es decir, se le da un punto en el GPS al robot y este viendo cómo son las habitaciones y pasillos determina correctamente si puede cruzar o no por ahí sin tener que conocer todas las habitaciones y pasillos en detalle.

Facebook ahora está probando la inteligencia artificial en entornos reales, con robots reales como el LoCoBot. El siguiente paso será enseñarle a la IA a moverse en entornos exteriores, aunque aquí hay muchas mas variables a tener en cuenta aparte de puertas, pasillos o habitaciones que podemos encontrar en el interior de un edificio.

Cómo se las ingenia exactamente la inteligencia artificial para aprender a moverse es algo complicado de saber. Generalmente no se sabe de forma exacta qué procedimientos ha seguido una IA para aprender un nuevo concepto. Facebook indica que están investigando cómo hacer que la IA pueda ubicarse también sin el GPS o la cámara de profundidad, pues en entornos reales por el ejemplo el GPS pude no funcionar correctamente en interiores.

Vía | Engadget

Más información | Facebook AI

Imagen | @sunday_digital