OnePlus quiere volver competir por debajo de los 500 euros, un rango de precios en el que la competencia aprieta (y fuerte)

Hoy es un día importante para OnePlus. Por segunda vez en sus seis años de vida, la firma china se anima a lanzar un dispositivo de gama media premium, el OnePlus Nord (el primero fue el OnePlus X), un movimiento un tanto insólito, entre comillas, si tenemos en cuenta su historial de lanzamientos recientes.

La empresa nació vendiendo terminales de gama alta a precios muy bajos (véase el OnePlus One, un gama alta de 2014 por poco más de 250 euros), pero a lo largo de los años las cifras han ido creciendo hasta alcanzar los 1.009 euros que vale el OnePlus 8 Pro más potente. Ahora lanzan el OnePlus Nord, que vale 499 euros en su versión más completa, y la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué?

La gama media vende

Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Los dispositivos de gama media se caracterizan por tener unos precios más asequibles, lo que de facto los convierte en terminales más populares. Por dar algunas cifra, un informe de CounterPoint Research de finales de 2018 aseguraba que solo uno de cada cinco usuarios a nivel global se gastaba más de 400 dólares en un móvil. A finales de 2019, NDP Group publicó otra investigación centrada en Estados Unidos que afirmaba que solo el 10% de los usuarios se gastaba más de mil dólares.

El precio de los móviles no ha dejado de subir a lo largo de los años, y el problema de los smartphones de mil euros es que, como corroboran los datos, quedan lejos de todos los bolsillos. Ahí es donde entra en juego la gama media, una gama que lleva tiempo teniendo una importancia capital para los grandes fabricantes. Prueba de ello son lanzamientos como el Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite, los dispositivos Redmi o POCO de Xiaomi o el auge de marcas como Realme.

OnePlus lleva tiempo sin lanzar un dispositivo de menos de 500 euros. El último fue el OnePlus 5T, que salió por 499 euros, y luego vinieron los OnePlus 6 y 6T, que ya se colocaban en los 550 euros, y así hasta llegar hasta los 909 euros del modelo básico del OnePlus 8 Pro o los 709 euros del OnePlus 8 menos potente. Con el OnePlus Nord, que vale menos de 500 euros (399 euros el de 8/128 GB y 499 euros el de 12/256 GB), OnePlus vuelve a competir en un rango de precios más popular.

OnePlus 6.

No solo eso, sino que además la situación económica tampoco ayuda. La crisis del COVID-19 ha supuesto todo un golpe a la economía, y eso incluye el mercado de los smartphones. Durante febrero, las ventas de móviles se desplomaron un 38% con respecto al año anterior, según Strategy Analytics; en el primer trimestre de 2020, las ventas globales han descendido un 20,2%, según Gartner. En palabras de OnePlus:

"Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, obviamente es un año duro para cualquier industria y tenemos que estar pendientes de cómo evolucionan las cosas en nuestra industria. Pero especialmente en Europa, hemos visto el crecimiento más "sano" este año, y teniendo eso en cuenta parece una buena idea sacar ese tipo de dispositivos ahora".

Volver a lo que les dio nombre

OnePlus One.

Cuando OnePlus empezó su andadura en el mundo de los smartphones, lo que le dio nombre (además de la brutal campaña de marketing basada en invitaciones del OnePlus One) fue su relación calidad-precio. Los OnePlus One, OnePlus 2 y OnePlus 3 son tres claros ejemplos de esta estrategia de lanzar dispositivos con componentes y acabados de gama alta a precios de gama media. Mucho ha llovido desde entonces.

Con el paso del tiempo, OnePlus ha subido el precio de sus smartphones y se ha alejado de esa estrategia inicial, de ese punto de partida, de ese "norte" al que ahora quieren volver con el OnePlus Nord. El nombre no es casual, desde luego. Ahora bien, no es exactamente lo mismo, porque antes por 399 euros o menos podías hacerte con un gama alta (habría que ajustar por inflación, pero el cambio no sería drástico) y ahora consigues un gama media.

Sea como fuere, es lo que la comunidad pedía, un OnePlus más asequible. Ellos mismos lo reconocían en una reciente entrevista con Xataka, cuando afirmaron que "hemos visto una demanda por parte de la comunidad de usuarios que quieren que ofrezcamos dispositivos en varias gamas de precios, incluyendo teléfonos asequibles". Aseguraba que "siempre hemos querido hacerlo, pero se trata de saber cuándo es el momento adecuado para sacar los buques insignia y también para sacar esos terminales más asequibles".

El lanzamiento de este producto, además, ha estado acompañado de toda una campaña de marketing en redes sociales en la que han hecho especial hincapié en eso, en que será un teléfono asequible. De hecho, la propia compañía ha ido "filtrando" poco a poco algunas especificaciones, como el procesador, para dejar claro que tenían entre manos un smartphone de menos de 500 euros con características premium.

La estrategia, de hecho, recuerda muchísimo a la que siguieron con el OnePlus One. No ha habido invitaciones como tal, pero sí han permitido a los usuarios comprar el móvil sin ni siquiera presentarlo (aunque fue filtrado meses antes), alimentando el hype lanzando solo un puñado de unidades que solo los más rápidos podían conseguir. Esta ha sido la forma que la empresa ha tenido de decirle a su público, que no es tan general como el de las marcas masivas, que vuelven a los precios populares.

Pero no están solos

Realme X3 SuperZoom.

El OnePlus Nord llega en un buen momento. La inmensa mayoría de dispositivos de gama media actuales ofrecen un rendimiento sobresaliente gracias a procesadores como el Snapdragon 765G (que tiene 5G integrado, por cierto). Lejos quedan aquellos gama media Android cuyo desempeño en el día a día. Por menos de 200, 300 o 400 euros es posible encontrar un amplio abanico de terminales más que suficientes para los usuarios menos exigentes. Eso es una buena y mala noticia para OnePlus. Buena, porque si la jugada les sale bien el premio es generoso. Mala, porque la competencia es muy feroz.

Marcas como Xiaomi, Realme, Huawei o Samsung están muy asentadas en la gama media. Motorola también compite en este segmento y hasta TCL se ha animado a pelear en estos rangos de precios. Su rival más directo podría ser el Xiaomi Mi 10 Lite 5G, que monta el mismo procesador que el OnePlus Nord y es compatible con redes 5G. Su precio es de 349 y ofrece 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El modelo más básico del Nord ofrece 8 GB, el mismo almacenamiento y una pantalla también AMOLED, pero con 90 Hz de tasa de refresco.

Como fabricante, quizá el que más duro se lo puede poner es Realme. Con todo, este partido se juega en casa, porque Realme, OnePlus, OPPO y Vivo pertenecen al mismo conglomerado, BBK Electronics, pero funcionan como marcas independientes. Realme tiene en su haber el Realme X3 Superzoom, que tiene 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno, el Snapdragon 855+ y una pantalla de 120 Hz. También está el Realme X50, que comparte procesador con el OnePlus Nord, pero vale 50 euros menos que el modelo más básico y tiene 120 Hz de tasa de refresco.

A falta de que el OnePlus Nord se lance de forma oficial y llegue a las manos de los consumidores, el dispositivo parece apuntar bastante alto en la gama media. Tocará esperar para ver si la firma consigue convencer con su nuevo terminal y si, efectivamente, vuelven a encontrar el norte o no. La compañía está adentrándose en nuevos rangos de precios y gamas y solo el tiempo nos mostrará el resultado. Los ingredientes están, pero la guerra por la gama media está más reñida que nunca.