Realme X50 5G, análisis: los 120 Hz no impiden una excelente autonomía

Realme sigue nutriendo su artillería en la gama media y hoy era el turno de la llegada a Europa del hermano menor del Realme X50 Pro. Un móvil que hemos podido probar a fondo en Xataka y os lo contamos todo en el análisis del Realme X50 5G.

Se trata de un smartphone que recuerda mucho a otros móviles de la compañía por fuera y que por dentro integra una diferencia clave con otros gamas media de la misma: el soporte de 5G. Aunque lo que destaca está en otros aspectos que sí hemos podido probar más a fondo.

Ficha técnica del Realme X50 5G

REALME X50 5G DIMENSIONES Y PESO 163,8 x 75,8 x 8,9 mm

202 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,57 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Formato 20:9

Gorilla Glass 5

120 Hz PROCESADOR Snapdragon 765G

GPU Adreno 620 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB BATERÍA 4.200 mAh

VOOC Flash Charge 4.0 30W CÁMARA TRASERA 48 MP (1/2”) f/1.8 25,4 mm

Macro 2 MP f/2.4 4 cm

Ultra gran angular 8 MP f/2.3, 119º 15,7 mm

2 MP monocromo f/2.4 CÁMARA DELANTERA Gran angular 16 MP f/2.0 79,3º

2 MP f/2.4 retrato SISTEMA OPERATIVO Android 10 con Realme UI CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

4G

WiFi ac

Bluetooth 5.0

NFC

GPS de doble frecuencia

Dual nano SIM OTROS Lector de huellas en el botón de encendido

Sonido Dolby

USB tipo C PRECIO 349 euros

Realme X50 5G - 6 GB/128 GB - Hielo plateado - Precompra PVP en Realme 349€

Manteniendo el envoltorio y variando los interiores

El Realme X50 nos recuerda fuertemente al Realme X3 SuperZoom o al Realme 6 Pro, siendo móviles grandes, gruesos y con líneas de diseño en común, de hecho tiene las mismas dimensiones que el X3 (y un frontal calcado). Eso sí, la trasera tiene un acabado metalizado reflectante que hace que el verde de la parte trasera sea un juego continuo de reflejos, en contraste con el mate del borde. En éste se inserta el lector de huellas/botón de encendido, como los predecesores que hemos mencionado y estando, como veremos, en una buena ubicación.

La funda que se entrega evita cualquier efecto "mecedora", aunque como en otras ocasiones molesta a la hora de manejar el móvil con gestos.

No hay jack de audio y vemos que la pantalla queda como un añadido al chasis verde, como si sobresaliese. Los bordes son algo resbaladizos, pero la trasera ofrece bastante rozamiento y logra no deslizarse con facilidad. Pero eso sí, es robusto y macizo, y aunque no bate récords de peso pasa de los 200 gramos y como suele ocurrir eso se nota en mano, siendo algo pesado.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Realme X50 5G 163,8 75,8 8,9 202 6,57 4.200 124,2 110,5 Realme 6 Pro 163,8 75,8 8,9 202 6,6 4.300 124,2 110,5 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 165,8 76,7 8,8 209 6,67 5.020 127,16 111,91 Nubia Red Magic 5G 168,6 78 9,8 218 6,65 4.500 131,508 128,88 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39

Sobre la parte trasera hay que comentar que se ensucia con bastante facilidad. El móvil está bien construido y los elementos de todo su exterior logran transmitir una continuidad entre ellos pese a los distintos acabados y tonos.

A la izquierda el Realme X3 SuperZoom y a la derecha el Realme X50 5G.

En cuanto a la pantalla, Realme vuelve a jugar la carta de entremezclar rasgos de gama media y alta en este caso hablando de una pantalla IPS de 6,57 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), y lo más interesante es que soporta tasas de refresco de hasta 120 hercios (frente a los 90 Hz del Pro, ojo), que se notan en la experiencia (por la fluidez sobre todo en los scrolls) y compensa dejar activados. Con esta resolución y densidad de píxeles no se eche en falta nitidez, teniendo buen contraste y buenos ángulos de visión.

A la izquierda el Realme X3 SuperZoom y a la derecha el Realme X50 5G. Separados al nacer.

Lo más interesante es que soporta tasas de refresco de hasta 120 hercios, que se notan en la experiencia y compensa dejar activados

Viene eso sí algo sobresaturado de fábrica, lo cual se debe en parte al modo de color de pantalla intenso, teniendo una experiencia más realista y equilibrada con el modo suave. Con ello el balance de blancos varía a un tono demasiado cálido, pero en los ajustes de pantalla encontramos un deslizador para configurar esto bastante a nuestro gusto, así como el OSIE Vision Effect que da un extra de contraste que enriquece la visualización de vídeos.

La pantalla ocupa un 83,9% de la interfaz (según GSM Arena), aunque la isleta de las cámaras deja una barra de herramientas de unos 7 milímetros y da la sensación de que los elementos queden “perdidos”.

Realme UI permite elegir de manera selectiva cómo queremos que se vean las apps a pantalla completa, si "escondiendo" o no el *notch*.

En cuanto al audio, el Realme X50 dispone de un sólo altavoz y no tiene jack de 3,5 milímetros. El sonido por el altavoz es aceptable, con un rango dinámico no demasiado amplio y un volumen máximo suficiente, aunque siempre será algo mejor si tiramos de auriculares (y quizás en este caso prefiramos desconectar el Dolby Atmos).

Experiencia de uso

Más modesto que el Pro pero manteniendo el soporte a 5G, el Realme X50 incorpora el Snapdragon 765G con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La fluidez es una constante y no hemos notado ningún síntoma de que el hardware sea insuficiente para ejecutar tareas exigente, si bien se calienta ligeramente si jugamos o si pasamos mucho rato reproduciendo vídeo. Os mostraremos los benchmarks cuando podamos pasarlos, ya que por ahora el software de esta unidad de prueba no permitía instalarlos.

Hablando del software, el Realme V50 viene con Realme UI 1.0 sobre Android 10, una capa que maquilla bastante la estética con respecto a lo que veríamos en Android stock pero con muchas opciones de personalización. Mantienen la barra de accesos rápidos y un completo espacio de juegos, así como unos ajustes deductivos y limpios y la opción a un manejo por gestos (también para pantalla apagada en teoría, aunque siguen sin funcionar bien).

Así viene de fábrica el escritorio y el cajón de apps del Realme X50 5G. Viene con algunas apps de terceros que podremos desinstalar como las de Google.

Algunas particularidades de Realme UI (que hemos visto ya en otros móviles de la marca). De izquierda a derecha, la barra lateral, la pestaña de "asistencia inteligente" (activadas ambas de fábrica pero opcionales) y las opciones de interacción.

Para el desbloqueo, este móvil dispone tanto de reconocimiento facial como de lector de huellas, que como hemos visto es físico y se sitúa en el borde lateral. El lector de huellas es muy rápido y poco exigente en cuanto a la superficie apoyada, y el reconocimiento facial funciona muy bien (aunque con la limitación de no actuar en plena oscuridad). En ambos casos el desbloqueo es rápido y correcto.

Como el Pro y otros Realme de dimensiones similares (o parejas), la batería del Realme X50 es de 4.200 mAh soportando carga rápida de 30 vatios, de ahí que la carga entera no la tengamos en 35 minutos como el Pro pero sí en algo menos de una hora. Alternando jornadas a 120 Hz, 60 Hz y en automático, la autonomía media es de 1 día y 15 horas, incluso con ratos de juego y multimedia, llegando a las 11 horas y media de pantalla. Además, la batería se carga completamente en apenas una hora.

Cámaras: cumpliendo mínimos y provocando déjà vu

Con una cámara de hasta 48 megapíxeles, un gran angular, una lente macro y el sensor de profundidad vemos unos resultados más modestos que los del Realme X3 SuperZoom y cercanos al Realme 6 Pro. Con luz abundante son buenos, aunque como en el 6 Pro hay algo de problema con los rojos y en general demasiado matiz magenta, con rango dinámico y detalle ajustados.

Fotografía en modo automático.

El HDR es bastante agresivo en las situaciones más exigentes y nos podrá compensar casi exclusivamente en atardeceres y contraluces. De noche añade mucho más ruido al automático.

Podremos conseguir fotos más grandes y con algo más de detalle disparando a 48 megapíxeles. De noche puede ser de ayuda para mejorar el automático.

De noche veremos que el ruido aparece con mucha facilidad y que la calidad del gran angular cae bastante. Una lente que de día sale airosa con buenas instantáneas y manteniendo los colores del disparo con la principal.

Aunque se logra reducir el ruido, los contornos quedan demasiado exagerados y el balance de blancos es mucho más cálido.

Los zoom que vemos son digitales dado que no hay teleobjetivo, pero pese a esto el resultado es aceptable hablando de hasta 5x.

Hablando de las cámaras frontales, en general dan resultados más que aceptables con buen grado de detalle y colores realistas, incluso en interiores. El HDR es un buen aliado para salvar cielos quemados y el modo retrato funciona bastante mejor que en las traseras, con un enfoque más coherente y con buen recorte.

Fotografía con las cámaras frontales.

Realme X50 5G, la opinión de Xataka

Realme ha conseguido ser un candidato seguro en las recomendaciones de móviles de gama media con una buena relación calidad-precio y el X50 5G fomenta que esto siga así. Con una configuración que entremezcla especificaciones más modestas (cámaras) y otras más ambiciosas (pantalla y 5G) logra que el combinado sea bastante equilibrado y que sea una alternativa a recomendar dejando a un lado incluso el 5G.

El Realme X50 5G funciona muy bien, dispone de una pantalla por encima de lo mínimo en su gama y dispone de una batería que rinde de manera sobresaliente. No puede competir en cámara incluso con sus propios “hermanos” en algún caso, pero cumple mínimos de manera aceptable.

Como hemos visto en otros Realme, eso sí, se trata de un móvil grande y en este caso no hay minijack de audio (ni se entregan auriculares), pero sí una funda que protege el módulo trasero. Con todo, es una opción de gama media con margen de mejora pero interesante.

8.5 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento8,5 Cámara7,75 Software8 Autonomía9,25 A favor La autonomía es uno de sus fuertes: no baja de las 24 horas aunque lo mantengamos a 120 Hz.

La pantalla cumple muy bien considerando la gama. Los 120 Hz siguen siendo un buen aliciente.

La biometría cumple muy bien, tanto la lectura de huellas como el reconocimiento facial. En contra En el rendimiento fotográfico vemos problemas que se mantienen con respecto a otros Realme.

La parte de audio es quizás la que más desequilibra. Bastante básico y sin minijack.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Realme. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.