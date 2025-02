Las aerolíneas que más vuelos cancelaron a lo largo de 2024, expuestas en este gráfico

Reservas un vuelo, haces planes y, de repente, recibes la peor notificación en el móvil: tu vuelo ha sido cancelado. No es tan común como los retrasos o las colas interminables, pero cuando ocurre, puede arruinar un viaje en un momento. Para la aeronáutica, 2024 fue un año complejo debido a errores como el de CrowdStrike que demostraron la fragilidad de los aeropuertos de todo el mundo, pero también a situaciones meteorológicas adversas y hasta incidentes geopolíticos.

Y en este gráfico de Visual Capitalist se exponen las 15 aerolíneas con más cancelaciones durante 2024:

Los datos. Cancelar un vuelo no es nada sencillo, por lo que es algo que las compañías no hacen a no ser que sea totalmente necesario. Tienen que lidiar con los gastos del pasaje (como las reclamaciones), pero también con los gastos en aeropuertos por ocupar la terminal, entre otros.

Debe haber un motivo de peso como una cuestión climatológica, preocupación por la seguridad o algún problema técnico en la nave que empuje a la compañía a tomar esa decisión. También pueden ser errores administrativos como conflictos por horarios, retrasos de mantenimiento o falta de personal.

Muy localizado. Como se puede apreciar, la mayoría de las aerolíneas tienen su sede y operan principalmente en las regiones de Asia Pacífico, Oriente Medio y África. En la lista sólo se cuelan dos europeas y una estadounidense. Además, aunque las compañías chinas no son las que lideran la lista, la cantidad de viajeros que mueven y la tasa de cancelación de vuelos es bastante significativa.

Perspectiva. Ahora bien, el gráfico debe acompañarse de una tabla en la que se aclara qué es eso de la tasa de cancelación. En ella, se exponen los vuelos totales de cada compañía y las cancelaciones para, así, obtener un porcentaje. Antes de nada, aquí dejamos la tabla:

compañía Región país vuelos tasa de cancelación Dana Air Oriente Medio y África Nigeria 2.396 33,9% Lion air Asia-Pacífico Indonesia 125.550 16,7% wings air Asia-Pacífico Indonesia 62.176 16,3% Air Austral Oriente Medio y África Francia 7.628 14,9% Chongquing Airlines Asia-Pacífico China 57.868 14,8% Super Air Jet Asia-Pacífico Indonesia 89.453 14,7% Air Seychelles Oriente Medio y África Seychelles 16.069 10,1% batik air Asia-Pacífico Indonesia 97.320 9,4% Winair Latinoamérica Países Bajos 25.802 6,3% Cape Air Norteamérica Estados Unidos 83.101 6,1% KENYA AIRWAYS Oriente Medio y África Kenia 46.578 4,9% ural airlines Europa Rusia 61.021 4,8% Shenzhen airlines Asia-Pacífico China 277.688 4,6% air China Asia-Pacífico China 612.920 4,1%

Es lo que permite ver con más claridad el impacto de los 813 vuelos cancelados de Dana Air frente a los 2.396 vuelos totales frente a los de una gigante como una Air China que “sólo” canceló 25.359 vuelos de un total de 612.920. Sigue siendo una burrada, pero no es un porcentaje tan significativo del total.

Desafíos puntuales. Ahora bien, ¿a qué se deben estas cancelaciones, sobre todo algunas tan llamativas como las de Dana Air? Aquí entran en juego dos factores: los desafíos puntuales y los que son habituales. En el caso de la compañía africana, la cosa viene de lejos. En julio de 2022, su Licencia de Transporte Aéreo quedó paralizada por los reguladores debido a problemas financieros y preocupaciones de seguridad.

Volvieron a las operaciones unos meses después, pero en febrero de 2023, los seis aviones de su flota fueron retenidos en tierra debido a problemas con el mantenimiento. Y, en 2024, un incidente en la pista de Lagos suscitó nuevamente preocupaciones sobre las medidas de seguridad de la aerolínea, volviendo a ocasionar la suspensión de sus licencias.

En el caso de la rusa Ural Airlines, las cancelaciones se deben a que fue ese año en el que la Unión Europea la agregó a la lista de sanciones debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Y otros más habituales. Al margen de los imprevistos, sanciones y negligencias por parte de las compañías, vemos que aerolíneas pequeñas tienen muchos problemas para mantener su calendario de viajes. Lo curioso es que hay una explicación sencilla y entendible para los viajeros: las que cubren Indonesia, por ejemplo, deben lidiar con el desafío de operar en archipiélagos con más de 17.000 islas en los que son frecuentes las condiciones climáticas extremas.

En el caso de las Cape Air (estadounidense) y Winair (neerlandesa), la explicación también es lógica: vuelan a zonas complejas del Caribe. El caso de Winair es lógico porque tiene una flota de sólo ocho aviones y vuela, sobre todo, entre destinos de las Islas de Sotavento de las Antillas Menores, hogar de uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, el Princess Juliana.

Por zonas. Más allá de las cancelaciones de las aerolíneas que rastrean desde Cirium, es interesante el dato de la diferencia entre territorios con China a la cabeza, a más de un punto de diferencia de la segunda, que es Latinoamérica:

Región Vuelos totales cancelados tasa Asia-Pacífico 12,489,263 315,317 2,52% Latinoamérica 2,898,438 42,407 1,46% Norteamérica 9,925,300 135,744 1,37% Europa 8,529,261 90,134 1,06 Oriente Medio y África 2,758,152 26,793 0.97%

Al final, los datos están ahí y, si bien hay motivos de cancelación de vuelo que son entendibles debido a mantener la seguridad del pasaje, cuando nos toca no es un plato de buen gusto.

