El increíble ascenso de Brandon Sanderson: de escritor de fantasía de culto a auténtica "superestrella" del libro

No hay autor de fantasía actual más celebrado y leído que Brandon Sanderson, creador del Cosmere (el universo ficticio donde se desarrollan la mayoría de sus libros de fantasía épica). Lo saben bien los asistentes a la última edición del festival de literatura fantástica Celsius, celebrado la semana pasada en Avilés: las colas y las aglomeraciones para conseguir una firma del autor no se recuerdan con ningún otro reciente. Y su secreto, más allá de la calidad de sus libros, es haber convertido su nombre en algo más que un sello literario: es una marca registrada.

Qué ha escrito. Brandon Sanderson inició su carrera en 2005 con la novela Elantris. Es principalmente conocido por su mencionado universo compartido, el Cosmere, donde tiene lugar su serie más famosa, 'Nacidos de la Bruma (Mistborn)', que cuenta con varias eras: una trilogía inicial y una segunda serie que expande el mundo. Otra saga emblemática es 'El Archivo de las Tormentas', una ambiciosa decalogía que comenzó en 2010 con 'El camino de los reyes'.

Con un estilo literario claro, sencillo y directo, que facilita la inmersión sin complicaciones, su obra se caracteriza por complejos sistemas de magia y múltiples mundos interconectados. Se ha hecho famoso por su capacidad para planificar exhaustivamente sus obras, lo que le permite integrar múltiples tramas y universos.

Qué lo hace diferente. 42 millones de libros vendidos. Pero además, la creación de la empresa que se encarga de gestionar su emporio de fantasía. Sanderson comenzó a transformar su carrera de simple escritor a empresario con la creación de Dragonsteel Entertainment, a finales de la década de 2010. Aunque ya desde años anteriores tenía un control considerable sobre sus obras, con Dragonsteel formalizó y amplió esta estructura empresarial para manejar todos los aspectos de producción, comercialización y expansión multimedia de su obra, lo que le ha llevado a tener un equipo de alrededor de 70 personas.

Esta transición le permitió pasar de un modelo tradicional editorial a uno independiente y multifacético, controlando desde la publicación hasta el merchandising y los eventos relacionados.

Qué es Dragonsteel. No es una editorial tradicional, sino una compañía multidisciplinar que abarca tanto la división editorial como la de merchandising. Es decir, Sanderson controla desde allí no solo sus novelas, sino también juegos, cartas coleccionables, ediciones de lujo y otros productos derivados que amplían el universo de sus libros y, ojo, conectan con su comunidad de fans. Las colas en el pasado Celsius no solo eran para que el autor firmara libros, sino para comprar ediciones especiales y merchandising exclusivo en una caseta instalada a tal efecto. Prácticamente ningún autor en el mundo puede presumir de un despliegue de estas características.

¿Pero escribe algo Sanderson? Precisamente. Gracias a la estructura interna de Dragonsteel, organizada en distintos departamentos (incluyendo recursos humanos, producción, arte conceptual y operaciones logísticas, gestionadas por su esposa Emily Sanderson y un equipo ejecutivo), Sanderson se puede enfocar en la escritura sin perder el control sobre todo el proceso editorial y comercial. Y entre otras cosas desarrollar con una visión meticulosa y de largo alcance para el universo Cosmere. Y planificarlo todo a años vista.

Para ello, aunque la escritura de las novelas es suya, la gran escala de su producción se sostiene gracias a un equipo que le ayuda. Sus asistentes y colaboradores no escriben los libros, pero apoyan en tareas como corrección y planificación.

Sanderson quiere crowdfunding. Esta independencia de la rueda editorial es la que permite a Sanderson organizar campañas de crowdfunding muy exitosas y que, aunque no le han hecho distanciarse por completo del mercado tradicional, si le han dado una notoria independiencia. Por ejemplo, en 2022 lanzó una campaña para financiar la publicación de cuatro novelas secretas que había escrito durante la pandemia, pidiendo inicialmente un millón de dólares, pero que recaudó más de 41,7 millones de dólares, convirtiéndose en la campaña más exitosa en la historia de Kickstarter.

Este modelo de financiación permite a Sanderson medir con precisión la demanda real de sus libros y productos derivados, evitando riesgos y costes innecesarios de la publicación tradicional. Esto ha llevado a Dragonsteel a mantener una estrategia constante de crowdfunding para financiar ediciones, proyectos y nuevos lanzamientos.

Un autor independiente. Sanderson escribe sus libros, sí, pero controla al dedillo su modelo editorial: una mezcla de edición de toda la vida (sus libros se siguen vendiendo en aeropuertos, como los de cualquier otro autor de best sellers) y aprovechamiento de las posibilidades que abren vías como el crowdfunding. Una rara avis entre los autores de fantasía: Brandon Sanderson no solo es un autor, sino también una marca registrada reconocible por lectores de todo el mundo.

