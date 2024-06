Hay un libro de Stephen King que se vende en torno a los 100 euros y lo conseguí por cinco: la extraña historia de 'Rabia'

Stephen King tiene un libro maldito. Pero no se trata de un libro poseído, ni forrado con piel humana. Se trata de un libro que escribió en 1977 y al que la realidad le adelantó por la derecha, lo que hizo que desapareciera de las tiendas para no volver nunca. El resultado es una pieza que se cotiza muy alta en el mercado de segunda mano y que yo conseguí por casualidad. Esta es la historia de 'Rabia'.

Un libro de segunda personalidad. 'Rabia' fue escrito en 1977 por King, pero lo firmó bajo el nombre de Richard Bachman, nombre que usó durante unos años para poder seguir publicando a su velocidad entonces habitual de casi más de un libro al año. King desveló su identidad real en 1985 después de ser descubierto por un fan, pero hasta entonces publicó 'Rabia', 'La larga marcha', 'Perseguido', 'Carretera maldita' y 'Maleficio'. Después de salir del armario literario, King ha publicado un par más bajo ese seudónicmo, 'Posesión' y 'Blaze', a modo de "material encontrado" de Bachman.

El primero en la frente. 'Rabia' fue el primero de los libros de Bachman, con los que King quería sacar a pasear una faceta más dura y siniestra de su personalidad (además de probarse a sí mismo si su éxito estaba siendo cuestión de suerte o de talento). Sin duda lo consiguió con 'Rabia', un libro crudo, violentísimo y de temática no fantástica que originariamente iba a publicarse como 'Getting In On' .

De qué va 'Rabia'. El protagonista, Charlie, es un conflictivo alumno de instituto que después de ser amonestado por el director del centro por agredir a un profesor, se dirige a su taquilla y, sin más, saca un arma. Desde ahí, desencadena una espiral de violencia: mata a su profesora y retiene a sus compañeros en el aula durante varias tensísimas horas en las que el impredecible Charlie no dará ninguna esperanza a sus compañeros.

Salto a la realidad. Lo problemático de esta ficción es que después de la publicación del libro, tuvieron lugar una serie de asesinatos que recordaban inevitablemente a lo que contaba 'Rabia'. En San Gabriel (1988), un estudiante retuvo a 60 alumnos y declaró haberse inspirado en el libro de King; en McKee (1989), otro mantuvo a su clase retenida nueve horas, y entre sus posesiones se encontró un ejemplar de 'Rabia'; lo mismo sucedió en Rapid City (1991), aunque no hubo muertos; en Grayson (1993), un chico disparó a su profesora y retuvo a su clase después de que la docente le pusiera mala nota a un ensayo sobre 'Rabia'.

King estalla. Finalmente, en diciembre de 1997, un chico mató a tres compañeros en West Paducah. Tenía en su casillero del instituto un volumen recopilatorio de Bachman que incluía 'Rabia', y esa fue la gota que colmó el vaso: King decidió que "dejaría morir" el libro, y que cuando se agotara, no se reimprimiría. Las futuras reediciones del ómnibus 'The Backman Books' tampoco lo incluirían. King está en contra de la censura, pero como reconocería más tarde, "soy consciente del impacto que determinados productos culturales pueden ejercer en personas influenciables, especialmente jóvenes con problemas".

Un libro de colección. Por supuesto, el libro no tardó en revalorizarse. Un rápido vistazo nos permite ver cómo se cotiza actualmente: no hace falta que nos vayamos a esta primera edición firmada con King que cuesta más de 14.000 euros. Las primeras ediciones (por cierto, preciosa portada) están en torno a los 6.000 euros. En español las ediciones (solo ha habido dos: la primera de Martínez Roca y una posterior, que es la que tengo yo, de RBA, más un par posteriores de bolsillo) está entre los 60 y los 120 euros.

La única vez que he tenido suerte. ¿He pagado yo tanto? Ni remotamente: tuve la suerte de encontrarlo en Wallapop por cinco euros, gracias a un vendedor que claramente no sabía qué tenía entre manos. Los libros de Stephen King de segunda mano se venden muy baratos, ya que las ediciones no son muy lujosas y las tiradas son altísimas, así que es fácil encontrar cualquiera de ellos entre 5 y 10 euros. Pero a este vendedor no se le ocurrió buscar antes de ponerle precio. Una pequeña victoria para este humilde fan, una que tampoco me va a sacar de pobre. Y así con todo.

