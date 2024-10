Llevaba años intentando recuperar la pasión por la lectura, y sólo lo he conseguido con esta saga de fantasía

Durante los últimos años he intentado leer, pero los libros que iba empezando no acababan de devolverme la pasión por la lectura que tenía hace mucho tiempo. Probé con muchas novelas individuales y también con muchas sagas —'Juego de Tronos', por ejemplo, se me atragantó bastante—, y finalmente acabé dejando a un lado la lectura hasta hace poco tiempo. Hasta que me hablaron del Cosmere.

Puede sonar a topicazo, ya que Brandon Sanderson es una figura que se ha popularizado, sobre todo, en estos últimos años y puedo entender que por esta misma razón haya gente reacia a leer sus novelas —sin ir más lejos, yo era uno de ellos—. Pero mi mentalidad cambió cuando, gracias a la recomendación de un amigo, comencé a leer 'El Imperio Final', la primera novela de la saga 'Nacidos de la Bruma' de la primera Era (se puede encontrar por 35,01 euros en El Corte Inglés).

Una pequeña saga que forma parte del vasto Cosmere

Siempre he sentido especial interés por aquellas obras, sean libros o no, que comparten un gran universo. Y quizás este sea uno de los motivos por lo que decidí comenzar a leer 'El Imperio Final'. Voy a comentar ciertos aspectos sin spoilers de por qué me ha gustado tanto, pero ya os adelanto que ojalá haber empezado la saga antes, porque se ha convertido en una de mis sagas favoritas.

El Cosmere, que es como se conoce al universo de Brandon Sanderson, se compone de varias novelas y relatos separados por distintos mundos, y a veces también por diferentes épocas. Lo más llamativo del autor, y una de las muchas razones por las que se ha vuelto tan popular, es porque la magia no está ahí porque sí. Todo tiene su cierto realismo, sus ventajas y desventajas y el protagonista no tiene por qué ser el más poderoso.

La primera Era de 'Nacidos de la Bruma' es una de las mejores formas de comenzar a leer las novelas de Sanderson, sobre todo porque poco a poco van dando pequeñas pinceladas de lo que significa el Cosmere. De hecho, en la misma página del Cosmere (una página guía para seguir las novelas por un orden concreto) se recomienda empezar por esta trilogía o por 'Elantris', la primera obra del autor.

'Nacidos de la Bruma' ('Mistborn') nos lleva a conocer el planeta Scadrial en su primera novela 'El Imperio Final'. La historia se centra en Kelsier y un equipo de alomantes —personas que pueden quemar un determinado metal—, que se reúnen con el fin de derrocar al Imperio de más de 1.000 años del Lord Legislador, un tirano muy poderoso que tiene esclavizada a los Skaa.

Brandon Sanderson se encarga de que comprendamos cómo funciona su universo, qué puede y qué no hacer la "magia", cómo pueden quemar metales y qué utilidad tiene hacerlo o cómo es ese planeta y por qué se encuentra en esa situación. Y lo hace de una forma que te engancha desde los primeros capítulos.

La primera Era de 'Nacidos de la Bruma' se compone de las novelas 'El Imperio Final', 'El Pozo de la Ascensión' y 'El Héroe de las Eras'. Aunque el primer libro es, en cierto modo, autoconclusivo, una vez lo terminas quieres saber más. Y recomiendo hacerlo, porque la segunda Era, protagonizada por unos personajazos como lo son Wax, Wayne, Marasi y, por supuesto, Steris, no se queda atrás.

'Mistborn', o 'Nacidos de la Bruma', es sólo una pequeña porción del Cosmere. Sanderson está a las puertas de publicar su nueva novela, y también de escribir la tercera Era de la saga 'Nacidos de la Bruma'. Sin duda, es una lectura muy extensa que siempre voy a recomendar a todo amante de la fantasía y de la ciencia ficción.

