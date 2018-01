Enhorabuena, reyes de las trampas: Hasbro prepara una edición especial para tramposos del Monopoly

Hay dos tipos de personas en este mundo: las que siguen las reglas de un juego de mesa y las que no. Si pertenecéis a este segundo grupo os alegrará especialmente saber que Hasbro va a lanzar una edición especial del Monopoly para tramposos. Literalmente.

Una edición algo paradójica (con reglas para hacer trampas) que mantiene la idea del juego original, añadiendo algún elemento extra con respecto a éste para introducir robos y estafas en la dinámica normal. Eso sí, habrá que ser un buen tramposo, porque si nos pillan las consecuencias pueden ser tan graves como acabar esposado, tal cual.

Premiando al mejor estafador (y penalizando al más torpe)

El Monopoly es uno de los juegos de mesa más populares y de toda la vida, aunque no está de más recordar la mecánica básica para quien no lo conozca o no haya jugado. Se trata de emular lo que sería una reunión de personas tan acaudaladas como para ir comprando y vendiendo calles e inmuebles, de modo que el objetivo es ser el más rico (tener un monopolio de oferta), y cada vez que se cae en una propiedad ajena paga o la compra.

Trampas, como en todos los juegos, hay y de varios tipos, en este caso por ejemplo en relación a las propiedades o a tener la mano larga con los billetes de la banca. De hecho esto es justamente lo que parece haber motivado a la empresa a lanzar esta edición tan particular, ya que según Hasbro alrededor de la mitad e los jugadores intentan hacer trampas, según apuntaba Jonathan Berkowitz, vicepresidente senior de Hasbro, en Insider.

Así luce el tablero y las cartas de la edición para tramposos del Monopoly. (Crédito: Insider/Hasbro

¿Cómo son estas trampas "por norma"? Estas cuestionables tácticas de juego pasan a estar dentro de la dinámica añadiendo 15 cartas trampa con tareas como justamente coger dinero de la banca directamente y sin cortarse como en la vida misma , reducir las deudas, saltarse casillas o robarle el turno/propiedades a otro jugador. Algo que a priori parece hacer el juego más sencillo, pero la dificultad está en que son tareas que han de hacerse a escondidas (es decir, como las trampas de toda la vida), de modo que si se caza al tramposo se le aplica una penalización (estipulada en la carta, al igual que la recompensa).

Y ojo con esto, porque si somos unos tramposos hábiles tendremos un premio por haber realizado bien la treta (como propiedades o dinero). Pero si no somos buenos tramposos podremos acabar en la cárcel esposados, literalmente.

Tenemos unos meses para practicar nuestra habilidad de hurto

En la era de la electrónica puede dar la sensación que a los juegos de mesa les toca renovarse o morir, pero nada más lejos de la realidad. Si bien la tecnología puede ayudar a ampliar las posibilidades, por ejemplo a la hora de partidas en solitario, cada año salen nuevos juegos de mesa y de rol.

Es difícil pensar que al Monopoly le haga falta otra renovación (la vimos ya con la edición Ultimate Banking), pero sea así o no el caso es que nos presentan ésta que es bastante original. Nada de forzar la adición de elementos que no cuajen demasiado o fusionarlo con otros juegos, simplemente "legalizar" las trampas con el único objetivo de que incluso los tramposos lo tengan entonces más difícil.

Eso nos deja algunas dudas: ¿habrá tramposos en esta edición? ¿Hacer trampas en este Monopoly será ser legal? El ser humano es maravilloso y probablemente ocurra lo primero, pero sea como sea tocará esperar aún algunos meses al menos, ya que el Monopoly Cheat Edition estará disponible a partir del próximo otoño.

Imágenes | Insider/Hasbro

