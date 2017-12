Los 17+1 juegos de mesa, cartas y rol de 2017

Ya se acerca el final del año y aquí traemos una lista de los juegos que nos han parecido los mejores de este 2017. Hay de todo: desde ediciones de juegos con décadas de antigüedad, juegos para niños pero igualmente divertidos y adictivos para todos los públicos y, por supuesto, novedades y premiados en las diferentes categorías de juego del año. Id haciendo hueco en la mesa que aquí va.

Dice Forge

No lo decimos nosotros, Dice Forge ha sido premiado como mejor juego del año 2017 en España. Y no es para menos por la mecánica innovadora que introduce. Como dice el propio nombre, debemos “forjar” nuestro propio dado a medida que avanzamos en el juego.

Pero aunque esta nueva mecánica parezca complicada, en realidad el juego es bastante sencillo. El objetivo del juego es ser el héroe que consiga derrotar a todos los enemigos para poder sentarse junto a los dioses. Sólo hay dos opciones posibles: adquirir una carta o comprar una cara para el dado así que es imposible dudar mucho.

Además de esto el diseño es espectacular, se nota que han pensado hasta en el último detalle. Un juego para todos los públicos y con mucha rejugabilidad gracias a la cantidad de cartas que hay y cómo se pueden combinar con las caras de los dados, que son las que dan los recursos necesarios para luchar.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 30’

Precio actual: 31,46€

Exit

Las escape rooms llevan un tiempo de moda y cada vez hay más aficionados a encerrarse en un lugar para poder escapar. Pero si nos brindan la oportunidad de poder hacer esto sin salir de la comodidad de nuestro salón no podemos rechazarla. Y esto es precisamente lo que nos ofrece Exit, una experiencia de juego única. De momento Devir ha traído tres cajas, aunque en otros idiomas hay por lo menos nueve, así que aunque cada caja se pueda jugar sólo una vez, tendremos muchas oportunidades de poder escapar.

El precio de este juego es bastante reducido, desde sólo 13,50€ a cambio de una tarde de diversión. En todas las cajas empezaremos dentro de un lugar del que tendremos que escapar resolviendo sucesivos acertijos y problemas gracias a las pistas que descubramos, para ello puede ser necesario pintar, doblar o recortar el juego. La primera vez que metes las tijeras duele, ¡pero luego estarás deseando que llegue la oportunidad!

Nº de jugadores: 1-6

Tiempo de juego: 45-90'

Precio actual: 13,50€

Escuela de pingüinos

Ganador del Spiel del Jahres 2017 en la categoría infantil, este juego no merece menos. En él seremos alumnos pingüinos correteando por la escuela ¡literalmente!

Los pingüinos de plástico tienen una base semiesférica con un peso que hace que se mantengan siempre en vertical por muy fuerte que los golpeen al estilo de los clásicos tentempiés, y los jugadores deben lanzarlos empujando con el dedo como en las chapas.

El despliegue del juego sobre la mesa es espectacular para los niños (y también para muchos adultos). Debemos construir nosotros mismos la escuela de pingüinos uniendo varias cajas de distintos tamaños con pinzas de madera en forma de pez. Las cajas están conectadas por puertas para que los pingüinos vayan de habitación en habitación recogiendo los peces de su color al pasar por cada puerta.

Totalmente recomendable y necesario jugar de pie para tener el mejor ángulo para lanzar a tu pingüino y huir del vigilante del pasillo. Además la forma de los pingüinos permite hacer piruetas, giros, cambios de sentido e incluso saltos por encima de las paredes para los más expertos.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 30’

Precio actual: 31,46€

Magic maze

Si los centros comerciales siempre te han parecido un laberinto del que parece imposible salir sin recorrer todas las tiendas que contienen, este es el juego perfecto para ti. En Magic Maze el tablero de juego, es decir, el centro comercial del que tenemos que salir, se irá construyendo según se vayan añadiendo losetas, por lo que cada partida puede ser un escenario totalmente diferente. Además tiene la peculiaridad de que en lugar de llevar a un solo peón, todos los jugadores pueden mover todos los peones, pero cada jugador los puede mover sólo en la dirección o direcciones que indiquen sus cartas de movimiento ¡Pocas cosas hay mas cooperativas que este juego!

El objetivo es que cada peón pase por su tienda para recoger el material que necesita para luchar y huyan todos por la salida indicada.

Otra cosa interesante que nos presenta Magic Maze es que aprende a jugar jugando. Los primeros escenarios están pensados para ir aprendiendo poco a poco todas las posibilidades del juego como si de un tutorial de videojuego se tratase. ¡Corre y escapa del laberinto antes de que te atrapen!

Nº de jugadores: 1-8

Tiempo de juego: 3-15’

Precio actual: 22,49€

Tikal

En este juego nos debemos convertir en exploradores expertos que toman el control de una expedición a Guatemala en busca de los tesoros que quedan de Tikal, el asentamiento maya más importante que hubo.

Si aceptas embarcarte en esta aventura irás descubriendo la selva a medida que se coloquen losetas hexagonales sobre el tablero. Cada loseta indica mediante piedras los pasos necesarios para entrar o salir de ella. Siguiendo los caminos encontrarás templos, tesoros y volcanes. Los primeros dan punto al final de la partida.Para poder atravesar la selva sanos y salvos y conseguir encontrar los preciados tesoros, cada jugador tendrá que gestionar su grupo de exploradores con sabiduría.

Las partidas siempre duran 36 turnos, uno por loseta que se pone para descubrir lo que esconde la selva, así que la duración de las partidas dependerá de la velocidad de los jugadores. En su turno cada jugador dispondrá de 10 puntos de acción para gastar como desee (salvo que se encuentre con un volcán, que entonces la cosa cambia).

El juego termina cuando se coloca la última loseta, entonces ahí empieza el último turno para usar los puntos de acción y puntuar, y, por supuesto, gana quien consiga más puntos al final.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 2h

Precio actual: 35,95€

Samurai

Ambientado en la época de la reunificación de Japón allá por el 1336, los jugadores de Samurai se convertirán en Daimyos, ricos señores que intentan hacerse con el control del poder aprovechando la debilidad del emperador.

Este parece al principio un juego de poner losetas, pero va más allá, la mecánica se asemeja mas a un juego de subastas con recursos limitados que hay que gastar sabiamente. El tablero representa las islas de Japón con parecelas hexagonales en las que hay tierra, agua o una población. Los jugadores disponen únicamente de 20 losetas para poner sobre el tablero a lo largo de la partida y así intentar controlar el mayor número posible de poblaciones para reclamar los tokens que hay en ellas.

Es un juego sencillo de entender, pero a la vez requiera una gran estrategia. El ganador es el que consiga mayor número (poder) de tokens de dos de los tres tipos posibles: yelmos (que representan al ejército), campos de arroz (campesinos) o budas (símbolo de la religión). La partida termina cuando no quedan tokens en el tablero para recoger.

Aunque parezca que con este planteamiento las partidas son todas iguales hay losetas especiales y multitud de combinaciones para colocar los tokens en las ciudades aportando la rejugabilidad que este juego se merece.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 30-60’

Precio actual: 44,96€

Hit Z Road

¿Qué pasaría si en un viaje por Estados Unidos, mietras tratas de sobrevivir al apocalipsis zombi, crearas un juego de mesa con lo que tuvieras a mano? Pues el resultado es precisamente Hit Z Road. Todo el diseño de los componentes está hecho simulando estar hecho a mano en un cuaderno, sobre tarjetas de crédito o los contadores son como chapas de refresco.

Aunque sea un juego de zombis ha coseguido destacar en entre la multitud con un sistema inicial de pujas en el que cada jugador deberá usar sus propios recursos para elegir qué camino recorrerá. Es un juego muy difícil para sobrevivir, como si de un apocalipsis zombi se tratara. Hay que gestionar muy bien cómo gastamos los recursos porque si nos quedamos sin ellos moriremos a manos de los zombis, pero si ahorramos demasiado nos tocará recorrer un camino imposible lleno de zombis hambrientos.

Al ser un juego con pujas, cuantos más jugadores haya, mas peleas habrá por conseguir el camino menos malos (lo sentimos, no hay caminos buenos). No vamos a mentir, es un juego en el que lo más probable es que acaben muriendo todos y ganen los zombis ¡pero eso le da mas emoción!

Gana el jugador que sobreviva a ocho rondas. Si todos mueren antes de la octava ronda, todos pierden, pero bueno, siempre podéis jugar otra partida.

Nº de jugadores: 1-4

Tiempo de juego: 30-60´

Precio actual: 34,99€

Topoum

¡Guerra de topos! En Topoum lo topos lucharán durante la Primera Guerra Mundial por conseguir los terrenos que quedan para vivir sin peligro. Han iniciado una guerra encarnizada en la que pelearán encarnizadamente por las líneas de visión para tener buenas comunicaciones y así poder ganar la guerra.

Es un juego muy divertido de los de fastidiar al de al lado mientras intentas ganar el mayor número posible de insignias. Para empezar el juego, cada jugador elige una banda de topos con la que conquistar los territorios. Después se eligen siete acciones para crear el mazo (aquí es donde se decide el tipo de partida según se pongan más cartas de ataque o construcción). El jugador inicial será el que tenga las gafas más gruesas (por eso de solidarizarse con la mala visión de los topos) y tendrá que poner dos losetas hexagonales tocando la loseta central, después los demás jugadores harán lo mismo con losetas de su color y a partir de ahí todo es poner más losetas y topos que las controlen. Si dos topos se encuentran en las misma loseta se pelearán y volverán a la mano del jugador, pero no hay que llorar por ellos ya que pueden volver a aparecer en cualquier lugar del tablero en los siguientes turnos.

Como hemos dicho antes, la manera de puntuar es creando íneas de visión, esto es cuando dos topos de un mismo color se pueden unir con una línea recta, pero como los topos ven tan mal, sólo será válida si no hay ningún obstáculo, ni topo de otro color, ni espacio sin loseta.

Un juego totalmente recomendable que empieza tranquilo pero en cuanto el primer topo expulsa del tablero a otro ¡empieza la guerra!

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 60-90´

Precio actual: 36,00€

Terraforming Mars

Juego de desarrollo de cartas en el que los jugadores deberán hacer de Marte un planeta habitable como la Tierra. Para jugar tenemos un gran tablero con el planeta rojo en el centro rodeado de indicadores e hitos a conseguir. Los principales para hacer posible que se desarrolle la vida son el oxígeno, que se representa en forma de semicírculo sobre el dibujo del planeta, y la temperatura, que está a un lado en forma de termómetro que va desde -30 a 8 grados centígrados.

Pero como todo en esta vida se puede convertir en negocio, representamos a corporaciones con intereses futuros en el planeta. Por lo que, aunque todo ayudemos a mejorar las condiciones de Marte, se pueden usar cartas que beneficien a tu compañía además de al planeta.

El juego tiene un número variable de rondas donde usaremos las cartas de la mejor manera posible. Por ejemplo, si quieres aumentar el nivel de oxígeno, deberás gastar cartas para plantar plantas que hagan la fotosíntesis, o puedes liberar energía que se convierta en calor y así hacer más confortable el lugar. Terraforming Mars se ha ganado estar nominado al Kennerspiel del Jahres 2017 por su temática innovadora y unas partidas tan entretenidas que no querrás volver a la Tierra

Nº de jugadores: 1-5

Tiempo de juego: 90-120’

Precio actual: 45,00€

T.I.M.E. Stories

¿Os gustaría dar saltos en el tiempo y visitar una época remota? Pues esto es lo que propone este juego, en un futuro no demasiado lejano donde los saltos en el tiempo son una realidad, formar parte de una agencia del tiempo dedicada a impedir que se pueda modificar el pasado, la agencia T.I.M.E. Eso ya es de por sí atractivo, lo que realmente hace de este juego algo distinto es la manera en la que se te manda al pasado: te encarnas en un personaje de la época, adoptando sus habilidades y características propias. Es la primera elección del juego, elegir con quién vas a jugar de los personajes que te ofrecen.

Cada situación se resuelve con tiradas de dados y cada localización viene determinada por las cartas que vas consiguiendo y te presentan un escenario propio que vas descubriendo. Cada jugador elige el escenario que quiere visitar y se lo lee a los demás para entre todos ir descubriendo cada historia y completar nuestra misión de no cambiar el pasado. Cada acción consume unidades de tiempo (UT), y si se nos agotan hay que empezar de nuevo, aunque con los datos que ya conocemos que no hay que volver a descubrir.

Es un juego cooperativo más que divertido, realmente olvidas que es un tablero y te sumerges en la historia. La única pega es que tiene rejugabilidad casi nula. Por suerte existen cajas de aventuras con más misterios que resolver, lo que no es una mala idea, la verdad. Creemos que lo vais a disfrutar como el 90% de la humanidad.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 90-240´

Precio actual: 40,50€

Viniculture

¿Qué tiene la Toscana aparte de buena comida y arte por un tubo? Os lo vamos a contar aquí, ¡¡un vino excelente!! Ése es el objetivo de este divertido juego, gestión de recursos para producción en cantidad y calidad del mejor vino de la Toscana.

La mecánica de juego está tan lograda que se desarrolla a partir de las cuatro estaciones de plantación y cosecha, con las acciones propias de plantación, recolección, hacer el vino y distribución para venta. La gestión de recursos humanos también influye en la puntuación final del juego. Desde luego nos lo hemos pasado como enanos (viticultores) con este juego que da lo oportunidad de emprender una actividad como es la producción del vino de una manera amena y muy entretenida

Nº de jugadores: 2-6

Tiempo de juego: 50-90´

Precio actual: 55€

Unlock!

Sé que no os lo podéis creer, pero…¡¡es un juego escape room aunque no del todo!! La dinámica es conocida, resolución de acertijos y juegos mentales para abrir el pensamiento y los procesos mentales elaborados con razonamientos laterales. Tenemos solo 60 minutos para resolver cada enigma (si lo conseguís, realmente sois unos cracks). Un punto a favor de este juego es que tiene un tutorial jugable de diez minutos (con diez cartas) que te libra de tener que empollar las instrucciones (jo, gracias). Es muy divertido y te estruja las neuronas hasta el más allá, porque fácil, lo que se dice fácil, no es… Consta de tres escenarios distintos, el primero consiste en rescatar una fórmula perdida en un laboratorio de un científico, y un código para salir de allí.

En el segundo, titulado Squeek & Sausage, un payaso malvado nos ha encerrado en una casa de mala muerte donde da la vuelta el viento, y hay que salir como sea. Superdotados de la lógica y el pensamiento deductivo, éste es vuestro… difícil no, lo siguiente.

Cabe la posibilidad de que te recluten en la NASA si se enteran de que los has resuelto en tiempo. Y el tercero y último tiene la novedad de separar a los jugadores en dos grupos, lo que obliga a ser un grupo más numeroso que dos, pero bueno, estas cosas pasan…cada grupo está en una punta de la isla y desde allí informa al otro grupo sobre cada enigma y puzzle. Es un juego muy interesante que te exige hasta el último rincón de tu cerebro trabajando a toda máquina, especial para jugadores con experiencia en este tipo de juegos

Nº de jugadores: 2-6

Tiempo de juego: 60´

Precio actual: 29,99€

Rinho Hero – super battle

Vuelve Rhino Hero acompañado de más animales superhéroes para conquistar el piso más alto del edificio en este divertido juego de habilidad para toda la familia.

Para quien no conozca la primera versión de Rinho Hero, debemos construir un edificio cada vez más alto con cartas dobladas a modo de paredes y colocar techos para que nuestra figura vaya escalando pisos. En esta super versión hay más variedad de paredes en cuanto a tamaño y al haber varios animales luchando por subir, el ganador es quien tuviera la figura en el piso más alto antes de que todo se derrumbe. Además esta edición cuenta con dados para luchar si es necesario cuando dos animales se disputan la misma planta.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 10-20`

Precio actual: 21,50€

Pandemic Legacy: Temporada 2

71 años después de la primera parte que tanto nos dio que hablar, se presenta esta segunda que se antoja mucho más asfixiante e intensa. Sin saber muy bien por qué, ni los grandes líderes mundiales ni científicos son capacees de detener la enfermedad que está asolando el planeta. Casi como una última esperanza, un pequeño grupo de supervivientes decide salir de su lugar de confort, sin casi provisiones y sin saber muy bien qué deben hacer para salvar a la humanidad. Vuelven las cartas de ciudades, de epidemia y de evento, con la diferencia de que lo que se va a perseguir no es la erradicación sino la prevención en las zonas no infectadas.

El mapa de Pademic está por descubrir, cosa que tendrá que hacer cada jugador con estrategia y un poco de suerte. Algo de agradecer es que no es necesaria la primera parte para jugar a este juegazo.

Nº de jugadores: 2-4

Tiempo de juego: 45-90'

Precio actual: 72,80€

Dungeons & Dragons 5ª Edición

El juego de rol más famoso de todos los tiempos he estrenado este año su quinta edición en español. Edge tomó el relevo de Devir (que llevaba publicando D&D en español desde la tercera edición) y después de verano publicó la caja de inicio y el manual del jugador y ha ido publicando el resto del material poco a poco a lo largo de los meses posteriores. En esta edición han cuidado la maquetación y la traducción para que la calidad esté a la altura de la edición en inglés.

Nº de jugadores: +3

Tiempo de juego: +30'

Precio actual: 47,49€

El séptimo mar

El séptimo mar es un juego de rol que tiene ya unos años, pero que ha sufrido una transformación completa tan radical que se merece estar en esta lista como si de un juego nuevo se tratase.

Ambientado en un lugar parecido a la Europa de finales del siglo XVII y con el estilo de las novelas de Dumas. Ahora el papel de los héroes es mucho más importante y decisivo para el desarrollo de la aventura, se mantienen los duelos con espadas aunque se ha modificado la mecánica para vencer. En general todo el juego es mucho mas ágil y sencillo para que puedas empezar a jugar cuanto antes. Si te gustan los tres mosqueteros e interpretar tu papel hasta el final este es tu juego de rol.

Nº de jugadores: +3

Tiempo de juego: +30'

Precio actual: 47,49€

El resurgir del dragón

Este es un juego de rol que Nosolorol Ediciones ha creado a partir de la licencia abierta de Dungeons & Dragons, de esta manera surge un juego totalmente nuevo pero que sigue las reglas de juego de D&D.

La editorial ha querido crear un juego sencillo, así que decidieron publicar un único manual que contiene toda la información necesaria para jugar y así evitar que nos tengamos que comprar varios tomos. Tiene las mismas clases, razas, objetos mágicos y demás características de D&D, pero además han añadido mas información y tipos a cada categoría para enriquecer el juego y que no sea una rescritura del gran clásico.

Nº de jugadores: +3

Tiempo de juego: +30'

Precio actual: 49,99€

Gloomhaven

Desde el primer momento en el que supimos que era un juego legacy estilo D&D, nos dijimos, ¿Merece la pena comprase un juego de este precio con estas características? ¡¡¡Pues ya os podemos decir que sin ninguna duda!!! La caja es digna de museo, con un montón de accesorios. 100, (sí,sí…cien!!!) escenarios para pasar uno de los ratos más absorbentes de vuestra vida, la trama está acompañada de intrahistorias para cada uno de los personajes, un mapa gigantesco, horas y horas de juego sin un momento de descanso.De momento sólo está disponible en inglés, pero esperamos poder disfrutar de él en español dentro de no mucho.

Este juego se nota que ha sido pensado y elaborado a conciencia. Os lo recomendamos con mucha insistencia, no os arrepentiréis nunca, ¡palabra!