Steve Jobs y Bill Gates parecían enemigos irreconciliables. En realidad fueron grandes aliados: "Trabajábamos bien juntos"

En el ámbito de la tecnología se han vivido épocas de una rivalidad feroz entre grandes compañías para dominar un determinado mercado: Intel y AMD, Sony y Nintendo, NVIDIA y AMD o, por supuesto, Apple y Microsoft, con Steve Jobs y Bill Gates como representantes de esa rivalidad.

Sin embargo, más allá de esa competitividad empresarial por conseguir los mejores productos del mercado con PC o Mac: Bill Gates y Steve Jobs cultivaron una relación de "enemigos íntimos" basada en el respeto mutuo y el reconocimiento.

Adversarios complementarios

La historia de Microsoft y Apple ha estado marcada por la rivalidad, pero en muchas ocasiones, ambas compañías han colaborado mano a mano para desarrollar productos. Sin embargo, pese a esas colaboraciones que, por ejemplo, llevaron Office a los Macintosh, se ha mantenido la imagen de Steve Jobs y Bill Gates como eternos rivales irreconciliables. Nada más lejos de la realidad.

En una entrevista para el podcast On Purpouse de Jay Shetty, Bill Gates confesaba que Jobs y él eran complementarios, y eso les permitió trabajar juntos en distintos proyectos.

"Tenía una relación fantástica con Steve. Al principio trabajé con Jobs y Wozniak con BASIC para la Apple 2, y más tarde, como Steve tenía a un pequeño grupo dentro de Apple desarrollando el Macintosh, invitó a Microsoft a hacer algunas aplicaciones de software para él. Trabajamos muy estrechamente en ese proyecto. A ambos nos encantó el resultado y terminó siendo un producto clave para Apple", explicaba Gates.

El fundador de Microsoft destacaba que "aunque éramos muy competitivos, también nos admirábamos mutuamente". Al parecer, Steve Jobs opinaba lo mismo de Bill Gates.

En una histórica entrevista en la que los periodistas de The Wall Street Journal Kara Swisher y Walt Mossberg sentaron a ambos en el escenario de la conferencia D5, Steve Jobs aseguraba citando a la canción Two of Us de The Beatles: "'Tú y yo tenemos recuerdos más largos que el camino que se extiende por delante' y eso es claramente cierto en este caso".

Gates aseguraba que el secreto de la larga relación de amor/odio entre el cofundador de Apple y él, fue que ambos eran complementarios. "Trabajábamos bien juntos. Él era muy bueno en lo que yo no era", aseguraba el millonario.

Sin Apple y Microsoft la informática sería diferente

Las visiones de cómo debía ser un ordenador de Microsoft y de Apple eran muy diferentes, y un fiel reflejo de las fortalezas de sus dos líderes. Mientras que Apple ponía todo el foco en el diseño y la eficiencia, en Microsoft se centraban en desarrollar una plataforma para su software con el objetivo de llevar un ordenador a cada casa.

"Decían que estábamos fuera de la realidad, pero sabíamos que la informática sería parte de la vida cotidiana", recordaba Gates en su entrevista. "Steve tenía unas habilidades increíbles. Apreciaba el diseño y la interfaz de usuario e incluso por su intuición con las personas. Simplemente era un genio de una manera que no puedo explicar. No miraba el código ni lo escribía. En cambio, la programación es lo mío. Hagamos ese código más rápido y eficiente".

Esa rivalidad y diferencias de concepto hizo que la informática avanzara hasta la industria madura que es en la actualidad, con sendas empresas alcanzando capitalizaciones que oscilan los 3 billones de dólares. Este éxito probablemente habría sido imposible sin el incentivo de la competencia que se vivió a finales de los años 90 y principios de los 2000.

El millonario cofundador de Microsoft reconocía que ambos tenían discursos sobre cómo los ordenadores cambiarían la educación y la mejorarían, aunque también reconoció que los proyectos para mejorar el uso de los ordenadores no siempre tenían éxito.

"Creo que ambos estábamos satisfechos por lo que habíamos hecho. Conseguimos un asiento en primera fila y ayudamos a construir todo esto", señaló Gates en referencia a las últimas conversaciones que mantuvo con Steve Jobs antes de su muerte en 2011.

En la intervención conjunta que ambos fundadores hicieron en 2007, Steve Jobs definió cómo veía él la competencia entre Apple y Microsoft de finales de los 90: "Muchas personas creían que la rivalidad entre Apple y Microsoft era un juego de suma cero en el que para que Apple ganara Microsoft tenía que perder. Estaba claro que no era necesario jugar a ese juego porque Apple no iba a vencer a Microsoft. Apple no tenía que vencer a Microsoft. Apple solo tenía que recordar quién era Apple porque lo había olvidado".

En Xataka | Elon Musk sacaba sobresaliente en informática. Quienes diseñaron los ordenadores que usaba no aprobaban con la misma facilidad

Imagen | Flickr (Joi Ito, Kazuhiro Shiozawa)