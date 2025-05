Elon Musk sacaba sobresaliente en informática. Quienes diseñaron los ordenadores que usaba no aprobaban con la misma facilidad

Convertirse en una de las mayores fortunas de la historia de la humanidad obviamente requiere de ciertas habilidades, sobre todo cuando esa fortuna se ha obtenido en el sector de la tecnología. A quien destaca en el ámbito tecnológico, se les tiende a calificar de "genios de la tecnología". Elon Musk, por ejemplo, obtenía excelentes notas en materias complicadas como informática.

Paradójicamente, Steve Jobs y Bill Gates, los nombres más relevantes en el desarrollo de los ordenadores que Musk utilizaba en sus clases, no destacaron por sus buenas notas durante su etapa de estudiantes. Su inteligencia tuvo mucho que ver en ello.

Steve Jobs, el aprobado raspado

Un informe psicológico elaborado por el FBI sobre el perfil estudiantil de Steve Jobs revelaba que el cofundador de Apple tenía una nota media (GPA por Grade Point Average) en secundaria de 2,65, que equivale a obtener unas calificaciones escolares entre C y B. Lo cual podría considerarse como un aprobado raspado.

No obstante, pese a obtener unas calificaciones tan ajustadas, el informe señalabaque Jobs era extremadamente inteligente y con una excepcional capacidad de moldear a las personas de su entorno manipulando la verdad y la realidad para lograr sus objetivos. Cuando Jobs fundo Apple, esas habilidades le sirvieron para atraer al mejor talento a su lado y convencerles de que eran capaces de diseñar los mejores productos del mundo.

Bill Gates, talento disperso

En su libro autobiográfico, 'Código fuente: Mis inicios', Gates revela que durante su etapa de secundaria en la exclusiva escuela de Lakeside obtuvo unas calificaciones que no se ajustaba a las de un preadolescente con capacidad para aprender rápidamente los complicados conceptos matemáticos que leía en los libros. "Era un ávido generalista en un sitio donde la gente se centraba en materias concretas. No encajaba, en resumen, y no sabía cómo solucionarlo. Así que fingí que no quería hacerlo".

El millonario reconocía que, aunque era capaz de aprender las materias antes que sus compañeros, su actitud y comportamiento en clase y con el resto de alumnos no era la adecuada, y no se sentía motivado por los temas que se estudiaban en clase.

Sin embargo, todo eso cambió cuando descubrió que podía crear programas con el teletipo de la "sala de computadoras". Gates reconoció que ese momento marcó un antes y un después en su paso por secundaria. Consiguió centrarse y sus notas mejoraron inmediatamente.

Elon Musk: notas brillantes en informática

Elon Musk es la excepción que confirma la regla. Hace algunas semanas, Maye Musk, madre de la persona más rica del planeta con una fortuna estimada de 419.600 millones de dólares, publicaba en su perfil de X un documento inédito: las notas de informática de Elon Musk.

Toca sobre la imagen para ir al mensaje original

En su mensaje, Maye Musk explicaba que, mientras revisaba sus viejas fotos familiares, encontró una notificación de las notas de informática de la Universidad de Pretoria de su hijo Elon Musk cuando tenía 17 años. "Mi niño genio. Mamá orgullosa", escribía la madre del millonario.

En sus calificaciones se pueden observar que el millonario sudafricano obtuvo la máxima puntuación (A+) en habilidades de programación y uso de ordenadores. En respuesta al mensaje de su madre, Musk aseguró: "Me dijeron que obtuve la puntuación más alta en aptitud de ingeniería que jamás hayan visto". En otras palabras, nada mal para un humano, como diría una futura IA".

Altas capacidades, bajas calificaciones. Los malos resultados académicos –sobre todo en las etapas preuniversitarias— de muchas de las personas que posteriormente han sido considerados como "genios tecnológicos", no son casuales. La literatura científica al respecto es extensa y apunta a la existencia de un vínculo entre las personas con altas capacidadesintelectuales con un bajo rendimiento escolar. Datos del Ministerio de Educación y Ciencia estimaban que en torno al 70% de los alumnos con altas capacidades registraban un rendimiento escolar bajo.

El principal motivo del fracaso escolar entre estos alumnos de altas capacidades es la falta de motivación para seguir el ritmo de las clases. Esto, como contaba Gates en su libro, les genera dispersión y su curiosidad se orientaba a aprender sobre otros temas que nada tenían que ver con la materia que debía estudiar. Por otro lado, el factor social y su integración con el resto de alumnos también es un componente clave para el éxito escolar en estos casos.

En Xataka | Bill Gates usó un truco para ir a Harvard que hoy te serviría para encontrar empleo: ser el candidato perfecto para cada puesto

Imagen | Apple, Flickr (TED Conference, World Economic,)