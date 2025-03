Steve Jobs y Sam Altman comparten un extraño talento que les ha llevado al éxito: el arte de saber pedir

Puede parecer algo obvio, pero hacerlo es muy poco habitual y acostumbra a tener una respuesta inesperadamente positiva. Jobs lo aprendió con 12 años, a Altman le costó algunos años más.

Hay quien nunca aprenderá el arte de saber pedir.

¿HP? Necesito su ayuda

Con tan solo 12 años, Steve Jobs no tenía nada mejor que hacer con su tiempo libre que construirse su propio contador de frecuencia. Sin embargo, en 1967, los componentes necesarios para construir este dispositivo no se encontraban en cualquier tienda y solo tenían acceso a ellos las grandes compañías de tecnología.

Lejos de tirar la toalla por la falta de piezas, el preadolescente Jobs tuvo la audacia de llamar al despacho Bill Hewlett, cofundador de Hewlett-Packard (HP), y pedirle directamente los componentes.

Tal y como el propio Steve Jobs recordaba en una entrevista de 1994, Bill Hewlett respondió a su llamada sorprendido. "Le dije 'hola, me llamo Steve Jobs, tengo 12 años, estudio en el instituto, estoy haciendo un frecuencímetro y me faltan unas piezas, y me preguntaba si usted tenía piezas de sobra que pudiera utilizar'. Se rio, me dio las piezas y me ofreció un trabajo de verano montando frecuencímetros en la cadena de montaje de HP. Estaba en el paraíso", confesaba Jobs en el vídeo.

Esta experiencia temprana no solo proporcionó a Jobs experiencia y conocimientos técnicos, también le confirmó que pedir las cosas que necesitas puede llevarte a conseguirlas. "Nunca encontré a nadie que no quisiera ayudarme si se lo pedía", recordaba Jobs.

El secreto de Sam Altman: pedir lo que necesita

Otro ejemplo de éxito es Sam Altman, que tras muchos años en la trinchera de las startups, se lanzó a crear OpenAI. En su entrevista para el podcast de Bill Gates Unconfuse Me, Altman compartió uno de sus consejos más importantes para alcanzar el éxito: "Pedir lo que quieras".

Altman ya compartió este consejo en su popular decálogo para el éxito "How to be successful" que publicó en 2019 en su blog personal. Según el millonario fundador de OpenAI, "Normalmente no lo conseguirás, y a menudo el rechazo será doloroso. Pero cuando esto funciona, lo hace sorprendentemente bien", aseguraba.

Como el propio Altman explicaba, el secreto de este método es que implica superar el miedo a expresar tus deseos de forma abierta y directa por el miedo al rechazo o a parecer insistentes, autolimitando así las opciones de éxito.

Por qué funciona pedir ayuda

Aunque pueda parecer simple, la disposición de Jobs y Altman para pedir ayuda tiene raíces psicológicas en las que se incide en el individualismo tóxico y predomina la creencia de que uno mismo tiene que resolver todos sus problemas.

Un estudio de la Universidad de Columbia, estudió este bloqueo psicológico a pedir ayuda, y los investigadores llegaron a la conclusión de que las personas tienden a subestimar la probabilidad (de un 50%) de que otros accedan a sus peticiones directas de ayuda. Es lo que se conoce como sesgo de subestimación.

Según este estudio, los solicitantes de ayuda tendían a centrarse más en los costes instrumentales de la ayuda, es decir, el esfuerzo que implica ayudar, sin tener en cuenta el coste social de negarse –la incomodidad de decir "no"—, de la persona que recibe la petición.

La psicóloga social Heidi Grant Halvorson, en su libro 'Refuerzos: Cómo conseguir que la gente te ayude', explica que una solicitud de ayuda clara, específica y que no ponga a la otra persona en una posición incómoda tiene más probabilidades de ser exitosa.

Investigaciones de Wayne Baker, profesor de la Universidad de Michigan, sugieren que entre el 75% y el 90% de la ayuda que se brinda en el entorno laboral comienza con una simple petición y las personas que piden ayuda en el trabajo son vistas como más competentes, no menos, como muchos creen. Estas personas mejoran sus habilidades y conocimientos con lo aprendido de sus compañeros.

"La mayoría de las personas están dispuestas a ayudar incluso a desconocidos si se lo piden. El problema es que la mayoría de la gente no pide lo que necesita", aseguraba el profesor Baker en una entrevista para el podcast de Harvard Business Review.

Amanda Palmer, autora de 'El arte de pedir', argumentaba en su TED Talk que todos tenemos derecho a pedir lo que necesitamos. Según la cantante y escritora, negarle a alguien ese derecho puede tener consecuencias negativas en su bienestar y en sus relaciones interpersonales.

Ya sea cara a cara, a través de una llamada telefónica como la que Steve Jobs le hizo a Bill Hewlett, un correo electrónico o una campaña de crowdfunding, la clave está en superar el miedo al rechazo y atreverse a pedir lo que necesitas.

Imagen | Apple, Flickr (TechCrunch), Unsplash (Rémi Walle)