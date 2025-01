Hace 10 años, la exmujer de Elon Musk reveló un secreto de productividad que el millonario comparte con Warren Buffett: decir no

Justine Musk es la primera esposa y madre de seis de los 11 hijos hijos de Elon Musk. Compartió vida con Musk incluso antes de que este se convirtiera en millonario tras la venta de Zip2.

Esa perspectiva de Elon Musk, antes y después de ser millonario, ha permitido a la ahora escritora y conferenciante descubrir uno de los secretos del éxito de la persona más rica del mundo: decir no.

Durante una charla TEDx en 2014, Justine Musk destacó la ambición y la capacidad de enfoque de Elon Musk, pero también un talento que no todo el mundo posee como es decir no.

Decir no es decir sí

Según explicaba Justine Musk, buena parte del éxito de su exmarido residía en decir que no a muchas cosas que iban a consumir su tiempo, para decir sí a otras que le iban a llevar al éxito. "Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un 'sí' más profundo a lo que quieres", aseguró Justine en su charla. "Tu sí profundo es tu derecho a soñar", concluyó la escritora.

La autora de seis libros señaló que esta habilidad para decir no es un talento que se adquiere a corta edad y sus hijos también comenzaron a desarrollarla. Tal y como contaba Justine Musk en su charla TED, sus hijos ya ejercían su poder negándose a hacer determinadas cosas, reafirmando así su individualidad y el talento de querer ser dueños de su propio horario.

No obstante, la propia Justine reconoció que ella misma había perdido esa capacidad de decir no a otros entre los ocho y los trece años. La escritora destacó que esta habilidad de saber decir no a otras personas no solo denota poder para confrontar reacciones negativas de quien solicita ocupar tu tiempo, también revela precisión en la gestión del propio tiempo e intención.

Warren Buffett tiene su calendario lleno de noes

Elon Musk no es el único que valora su tiempo por encima de cualquier otra cosa y por eso lo preserva de cualquier injerencia. Warren Buffett también es muy celoso con el uso de su tiempo y tiene la habilidad de mantener su calendario con grandes huecos disponibles.

Así lo reveló su buen amigo Bill Gates durante una intervención en el programa de Charlie Ross en la que ambos millonarios conversaron sobre el tema. Bill Gates señaló lo cuidadoso que es Warren Buffett con su tiempo. "El hecho de que sea tan cuidadoso con el tiempo, tiene días en los que no hay nada en [su agenda]...sentarse y pensar puede ser una prioridad mucho mayor. No es un indicador de tu seriedad el hecho de que hayas ocupado cada minuto de tu agenda".

Greg McKeown, en su libro 'Esencialismo', destaca una curiosa paradoja sobre la productividad, afirmando que la verdadera productividad no consiste en hacer más, sino en hacer menos. Decir no a otras personas evita que cargues tu lista de tareas con quehaceres ajenos a tus objetivos, por lo que habría que eliminarlos a toda costa. Al principio, el hecho de decir no puede suponer un esfuerzo interno, pero a la larga, eso se convierte en más tiempo para dedicar a lo que realmente te interesa.

Imagen | Flickr (NASA HQ PHOTO), TEDx Talks