Microsoft y Apple parecían haber dejado atrás la guerra por el juego en la nube. Está más abierta que nunca

Hasta hace unos meses, las directrices de Apple para su App Store imposibilitaban virtualmente la presencia de servicios de juego en la nube, como Xbox Cloud Gaming o NVIDIA GeForce Now. Una reforma de principios de año parecía abrir la tienda a estas plataformas, pero el resultado no está siendo el esperado, según publica The Verge.

Ahora la guerra se recrudece.

Por qué es importante. Pese a los cambios anunciados, Microsoft y NVIDIA siguen sin lanzar aplicaciones nativas de juego en la nube para iOS. La primera alega que las directrices de Apple siguen siendo un obstáculo, pese al aparente aperturismo.

En detalle. Microsoft afirma que varias disposiciones en esas directrices siguen limitando su capacidad para distribuir y operar una app nativa de Xbox Cloud Gaming en iOS:

La comisión del ~30% de Apple por las compras internas hace "económicamente insostenible" monetizar el servicio.

Se requeriría que los desarrolladores de juegos de terceros reprogramen sus juegos para cumplir con los requisitos de las compras in-app.

También hay restricciones para vincular suscripciones externas.

El contraste. Por su parte, Apple argumenta que...

Permite el juego en la nube mediante web-apps.

Cita el éxito de Xbox Cloud Gaming, con "más de 20 millones de usuarios".

Explica que los desarrolladores "no suelen tener dificultades" con sus requisitos, citando el lanzamiento de Antstream.

Por otro lado, el regulador de Reino Unido está investigando la distribución de servicios de juego en la nube mediante tiendas de aplicaciones, y considera varias soluciones factibles:

Permitir que operen sin compras internas.

Requerir que Apple (y Google) permitan fórmulas de pago alternativas.

Eliminar ciertas restricciones técnicas en las directrices de Apple.

Está previsto que este organismo, la CMA, publique un informe provisional en noviembre, y otro definitivo hacia febrero o marzo de 2025.

En perspectiva. Esta disputa, que sigue sin resolverse, evidencia las tensiones entre las grandes tecnológicas por el control de las plataformas móviles y por la distribución del contenido.

En vista de la mejora de las conexiones y de las ventajas que supone el juego en la nube, trascendiendo la potencia local, el resultado de esta batalla tendrá implicaciones para el futuro del juego móvil.

