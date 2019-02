MWC 2019: todo lo que esperamos ver de Samsung, Huawei, Sony, LG, 5G y el resto de fabricantes y tecnologías

Febrero es para algunos el mes de los carnavales, para otros el del amor, y para los interesados en las novedades tecnológicas en el mundo del móvil y la conectividad es el mes de la feria de ferias. De hecho, con el rocío y anuncios que ha habido en torno a ella y lo que ya hay planificado para incluso antes de su apertura oficial podemos reunir todo lo que esperamos ver en el MWC 2019, hablando de lo confirmado y lo rumoreado.

El Mobile World Congress se celebra oficialmente del día 25 al 28 de febrero, albergándose como en los últimos años en Barcelona, España (al menos así será aún). El evento agrupa stands de fabricantes conocidos y que tratan de hacerse hueco, recibiendo a miles de visitantes y albergando anuncios importantes en el mercado de la telefonía móvil y otros, esperando que este año se centre en el 5G, ahora que ya está definido el estándar.

Samsung

Antes, después o durante el MWC, pero al menos siempre rondando a la feria esperamos una ronda de topes de gama de los surcoreanos siempre y este año no supone ninguna excepción. El evento: el 20 de febrero, en dos días y cinco antes de la apertura oficial de la feria, pero lo llamativo es el gran volumen de filtraciones que ha habido.

Justo hace unos días sintetizábamos todo lo rumoreado sobre los Samsung Galaxy S10, esperando ver un Samsung Galaxy S10e, S10 y S10+ asomando por el escenario de San Francisco en la presentación. Tres móviles, tres tamaños distintos de pantallas y tres configuraciones para los primeros buques insignia de la marca.

Además, lo que esperamos ver es algún anuncio relacionada con el dispositivo plegable que ya nos mostraron hace unos meses. No sabemos si será un lanzamiento como producto terminado, pero que dirán algo sobre él es algo que la propia marca ha confirmado.

En el enorme stand que el fabricante coloca en la feria esperamos poder ver además un tablet que presentaron por sorpresa el pasado viernes, el Samsung Galaxy Tab S5e. Y, atendiendo a rumores y debido a que la fiesta grande para los terminales habrá sido días antes, quizás durante la semana que viene veamos anunciar y mostrar nuevos smartwatch de Samsung.

Huawei

En 2017 el MWC sí fue el lugar en el que conocimos a los primeros buques insignia del año de Huawei: los Huawei P10. Los P20 llegaban más tarde, en un evento propio en el que nos dieron a conocer la tríada compuesta por el Huawei P20 Lite, el Huawei P20 y el Huawei P20 Pro, y este año lo que han confirmado es un evento el día 24 de febrero a las 14:00 hora local peninsular (13:00 en Canarias, 7:00 en México, 8:00 en Colombia).

¿Para qué? Sin decirlo literalmente, lo que deja ver la invitación es lo que sí avecinó tal cual su CEO Richard Yu hace aproximadamente un mes: un dispositivo plegable de unas 8 pulgadas.

Hablaron también de si éste será su primer teléfono con 5G, ya que tienen listo (como también dijeron hace un mes) su módem 5G Balong 5000. Lo que sí se ha dicho es que integraría el Kirin 980, como los últimos buques insignia del fabricante (el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro), y que de este modo sería el protagonista, de modo que se repetiría la jugada de presentar más tarde los Huawei P30 (y no en la feria), en un evento propio en París para el mes de marzo.

Sony

Los de Sony sí nos mostraron que son gente tradicional, y como no podía ser de otro modo nos esperarán el lunes 25 de febrero a las 8:30 (hora local peninsular, 7:30 en Canarias, 1:30 en México y 2:30 en Colombia) para su presentación en la Fira.

Lo que esperamos ver ya os lo contamos: un nuevo Sony Xperia XZ4 con pantalla de 6,55 pulgadas y aspecto 21:9, Snapdragon 855, 6 GB de RAM, dos opciones de almacenamiento (64 y 256 GB), batería de 3.900 mAh, triple cámara trasera con estabilización óptica y unas dimensiones de 166,9 x 72,4 x 8,2 milímetros. Se acompañaría del Sony Xperia XA3 y el Sony Xperia L3, pero quizás, eso sí, sin un escudero Compact a su lado.

Xiaomi

Xiaomi se ha hecho hueco en la feria del móvil y la conectividad con los años y para éste ha anunciado un evento para el domingo previo. Lo hizo a la vez que anunciaba la presentación de su próximo buque insignia, el Xiaomi Mi 9, en China, con lo que parece un evento para traerlo fuera de las fronteras de su tierra patria.

Al heredero directo del Xiaomi Mi 8 lo hemos visto en renders oficiales y en no pocas filtraciones, aunque lo que no sabemos es si este año también habrá un ramillete de Mi 9 con los hasta cinco modelos que vimos en 2018. ¿Y el dispositivo plegable? No han dado muestras de tener ese Xiaomi Mi Flex tampoco como producto terminado, pero el fabricante ha mostrado ya algún anticipo y puede que aprovechen para actualizarnos sobre el estado del mismo.

LG

La marca forma parte de la que nos ha convocado ese domingo de infarto antes del inicio oficial de la feria. Sin comentar qué es lo que veremos, LG habla de "decir adiós a lo táctil" con lo que parecen gestos sobre la pantalla en el teaser del evento.

La cosa suena y bastante a un LG G8 ThinQ que vendrá con una pantalla OLED que haría función de altavoz y que la marca promete mostrar en su stand los días de la feria, por lo que no cabe mucha duda de que el buque insignia será la estrella de la presentación. Un móvil con notch en forma de gota, Snapdragon 855, jack de audio y sensor ToF según lo que hemos podido ver en filtraciones, apostando al parecer más por la doble pantalla que por los dispositivos flexibles.

Se habla también de un teléfono 5G, aunque más para un supuesto LG V50 ThinQ que para este Q8. Sería pues un anuncio doble, con dos topes de gama de las dos series que mantiene el fabricante, de modo que la V se diferenciaría principalmente por este soporte (viendo que en diseño han ido siendo terminales cada vez más similares), además de integrar una batería de 4.000 mAh y una cámara de vapor para disipar el calor.

Nokia

El año pasado la marca Nokia trajo una importante artillería el susodicho domingo previo, con el Nokia 8 Sirocco como buque insignia y edición especial, varios gamas medias con Android One también y la vuelta a la vieja Nokia de la mano de un renovado Nokia 8110 4G con Kai OS.

El que suena fuerte para este año es el Nokia 9 PureView y sus cinco cámaras traseras. Se habló de una presentación previa en Dubai que finalmente no vimos, pero gracias a lo filtrado de la certificadora FCC vimos que integraría óptica Zeiss, cinco lentes, Snapdragon 845, batería de 4.150 mAh, pantalla de 6 pulgadas, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y Android Pie 9.

Habría hasta tres variedades del terminal según la SIM y el sistema operativo, hablándose de uno de una sola SIM para Estados Unidos, una variante doble SIM con Android One y otra sin Android One para China. De recuperar modelos anteriores como también hicieron en el MWC 2017 con el Nokia 3310 no se ha filtrado nada, pero por precedentes nos esperamos cualquier cosa en este sentido.

HTC

La IFA 2018 fue el escenario en el que los taiwaneses presentaron el HTC U12 Life, que significó el adiós a Android One de la gama media con una trasera reflectante y rugosa a la vez. Reflectante como la que vimos en el HTC U11 Eyes, uno de los pocos terminales que podían verse en un stand donde cada vez es más protagonista lo correspondiente a HTC Vive y la realidad virtual.

No se ha hablado nada de ningún "HTC U13+" que siguiese la estela del HTC U12+, de hecho teniendo en cuenta que éste se presentaba en mayo de 2018 anticiparlo a esta feria significaría no completar el año desde el lanzamiento de su antecesor. De lo que sí se habla es de un modelo actualizado del HTC U12 Life, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Vivo

El año pasado Vivo estuvo en el MWC para mostrarnos el primer Vivo Apex, una línea conceptual con la que nos mostraba el lector de huellas en pantalla y la cámara retráctil que posteriormente veríamos en su Vivo Nex. En esta ocasión el fabricante ha convocado a los medios y fans el día 20 de febrero (sí, también), al parecer para mostrarnos un Vivo V15 Pro que también promete tener ese mismo sistema de cámara frontal, integrando un sensor de 32 megapíxeles.

Quizás el MWC 2019 sea el lugar para ver en directo el Vivo Apex 2019 que presentaron el mes pasado, con la lectura de huellas efectiva en toda la pantalla y sin cámara frontal. El Vivo Nex Dual Display Edition ya fue presentado y lo suyo sería que estuviese en la muestra del fabricante, así que promete ser un stand entretenido.

OPPO

Los chinos también han aprovechado el escenario en la Ciutat Comptal para presentar novedades importantes, no sólo como terminal acabado sino también como tecnologías en particular. Ejemplo de ello fue el zoom 5x que pudimos probar en la edición de la feria de 2017.

Y de zoom vuelve a ir el asunto a tenor de lo que anunciaron el mes pasado, hablando de un zoom híbrido 10x que podremos ver en el MWC. La marca ha convocado un evento para el día 23 de febrero, para el que se ha hablado de un dispositivo plegable y/o de uno con 5G.

Más 5G y más dispositivos plegables sin olvidar los coches

De otros fabricantes esperamos ver novedades relativas a componentes y tecnologías, como ocurre con los de OnePlus. Fuera de la fecha a la que acostumbran a presentar sus teléfonos (hacia mayo y octubre), en su stand mostrará un prototipo de móvil con 5G.

Motorola acaba de presentar su nueva familia de terminales Moto G7, de los cuales os trajimos ya el análisis del Moto G7 Plus, los cuales esperamos ver en el stand. Como novedad lo que se rumorea es un Motorola Razr V4 de pantalla plegable tan llamativo como caro, aunque las filtraciones han sido bastante tímidas al respecto.

De igual modo, Honor también ha presentado ya un buque insignia en 2019 y no hace tanto como para esperar otro ahora en febrero, así que cabe pensar que el HONOR View20 será la estrella del stand. Se trata de uno de los primeros terminales con la pantalla perforada, una de las tendencias que se espera para los dispositivos de este año.

BlackBerry también tiene su lugar en la Fira de Barcelona y fue donde pudimos probar la BlackBerry Motion, aunque de momento no ha convocado a los medios en ningún evento. En la IFA presentaron ya una nueva KEY 2, así que parece que aún es pronto para ver otro nuevo terminal, quizás un nuevo color para la KEY2 LE.

De Microsoft se rumorea que veremos las HoloLens 2 en el evento que han convocado, aunque no hay nada confirmado y puede que aprovechen el MWC para algo más centrado en la conectividad 5G y la nube. Y lo que solemos ver también son coches, como ocurrió con un MWC 2018 bastante surtido en este sentido, aunque falta por ver qué innovaciones nos mostrarán, sabiendo que de momento en SEAT preparan mostrar un microvehículo junto con Telefónica, centrándose ambas en el 5G y las posibilidades de los coches conectados.

Desde luego, promete ser una feria muy entretenida y variada como lo es siempre. En Xataka estaremos cubriendo todo esto y más para contároslo con el máximo detalle y lo antes posible, como hacemos cada año, os recordamos lo que para nosotros fue lo mejor y lo peor del MWC 2018 para refrescar lo allí visto y calentar (más) motores.