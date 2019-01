El legendario Motorola Razr resucitará con pantalla plegable y precio no apto para cardiacos

Fue uno de los terminales más populares de Motorola. Cuando Motorola era Motorola, queremos decir. Ahora la firma es parte de Lenovo, que por lo visto quiere aprovechar el tirón nostálgico para resucitar ese modelo, aunque con un formato muy distinto al original.

Según revela The Wall Street Journal, el nuevo Motorola Razr será un dispositivo con pantalla plegable que estará además orientado a una gama muy exclusiva: se espera que tenga un precio que rondará los 1.500 dólares.

La pantalla plegable será su seña de identidad

Fuentes cercanas a este desarrollo han indicado que Lenovo se habría asociado con Verizon para la puesta a la venta en exclusiva de ese terminal en esa operadora en Estados Unidos a partir del mes de febrero.

No se conocen detalles sobre si se venderá fuera del EE.UU., pero este dispositivo se fabricará en un número limitado: las mismas fuentes indican que se producirán 200.000 unidades de este modelo de gama súper alta.

El legado del Motorola Razr es notable: el primer modelo, con formato "concha", apareció en 2004 con el Motorola Razr V3. Fue uno de los modelos más populares del mercado, ya que se acabaron vendiendo más de 130 millones de unidades a nivel global y en su promoción se publicaron anuncios con celebridades como la cantante Fergie o el futbolista David Beckham.

Los intentos de Motorola por revivir la marca Razr, no obstante, no han tenido tanta suerte. En 2011 lanzaron el Droid Razr también con Verizon, pero no tuvieron demasiado éxito.

De cumplirse los rumores, Lenovo sería otra de las que apostarían por este tipo de dispositivos con pantalla plegable. Ya hemos visto un primer protagonista en este ámbito con el FlexPai (en la imagen de portada), pero se espera que en las próximas semanas otros grandes de la movilidad como OPPO o Samsung anuncien un producto en esta misma línea.

Vía | The Wall Street Journal